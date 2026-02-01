Ο ασταμάτητος Λεβαδειακός, με μαγικό Παλάσιος (γκολ και 2 ασίστ!!!) νίκησε και τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1 και συνεχίζει την απίθανη πορεία του, φτάνοντας την διαφορά από τον Παναθηναϊκό στους 12 βαθμούς!

Ο Λεβαδειακός επέστρεψε στις νίκες, μετά την ισοπαλία με τον Άρη, καθώς επικράτησε του Αστέρα AKTOR στη Λιβαδειά με 3-1 και συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις, λίγες ημέρες πριν τον ιστορικής σημασίας ημιτελικό με τον ΟΦΗ, στο Παγκρήτιο.

Οι Βοιωτοί έφτασαν τους 38 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες έμειναν προτελευταίοι με 13 πόντους, στο -2 από τον 12ο Παναιτωλικό, έχοντας αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών στο πρωτάθλημα.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος, όσο και ο Μίλαν Ράσταβατς παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για το Λεβαδειακό ο Λοντίγκιν στην εστία, με τους Τσάπρα, Άμπου Χάνα, Κορνέζον και Βήχο μπροστά του. Τσόκαϊ - Κωστή χαφ, με τον Μπάλτσι σε επιτελικό ρόλο. Μανθάτης - Παλάσιος εξτρέμ και φορ ο Όζμπολτ.

Για τον Αστέρα AKTOR ο Παπαδίπουλος στην εστία, με τους Άλχο, Τριανταφυλλόπουλο, Ιβάνοφ και Σιλά μπροστά του. Μούμο - Γιαμπλόνσκι χαφ, με τον Μπαρτόλο στο «10». Καλτσάς - Κετού εξτρέμ και φορ ο Οκό,

Ο Τσάπρας «χτύπησε» λίγο πριν το ημίχρονο με... μαγικό γκολ

Στο πρώτο μέρος ο Αστέρας AKTOR πατούσε καλά, κρατούσε μπάλα και ο Λεβαδειακός περίμενε να «χτυπήσει» στη μετάβαση, όντας από τις κορυφαίες ομάδες της Super League σε αυτό το κομμάτι.

Στο 15ο λεπτό ο Μπαρτόλο αστόχησε με απευθείας φάουλ από καλό σημείο. Στο 25' ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός των Αρκάδων ο κουβάλησε την μπάλα στην αντεπίθεση, δεν πάσαρε σε Οκό ή Μούμο,σούταρε εκτός περιοχής και πάλι δε βρήκε εστία.

Στο 27΄ο Λοντίγκιν έκανε φανταστική επέμβασε σε εξ επαφής σουτ του Οκό, όμως σφυρίχτηκε και φάουλ στην προσπάθεια του Νιγηριανού. Στο 33' ο Λεβαδειακός απείλησε με το διαγώνιο σουτ του Πάλιος, αλλά ο Τριανταφυλλόπουλος έβαλε την κόντρα και στο 42' ο Παπαδόπουλος έκανε φανταστική απόκρουση σε εξ επαφής κεφαλιά του Βήχου.

Οι Βοιωτοί βρήκαν το γκολ λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 44ο λεπτό ο Παλάσιος έκανε υπέροχη πάσα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Σιλά, έφτασε στον Τσάπρα, ο οποίος έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Παπαδόπουλο για το 1-0.

Το «καθάρισε» σε 15 λεπτά ο Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και διπλασίασε το προβάδισμα του στο 47ο λεπτό. Ο Όζμπολτ έφυγε στην πλάτη της άμυνας έπειτα από μπαλιά του Κωστή, βγήκε τετ α τετ και πάσαρε στον Παλάσιος, ο ποίος έκανε το 2-0 με διαγώνιο σουτ σε κενή εστία.

Οι Βοιωτοί απείλησαν στο 54', όταν ο Παλάσιος έκανε το γύρισμα και ο Όζμπολτ αστόχησε από κοντά. Στο 62' ο Παλάσιος έφυγε στο χώρο, «έσπασε» την μπάλα στο ημικύκλιο στον Κωστή, ο οποίος πλάσαρε τον Παπαδόπουλο για το 3-0.

Το μόνο που άλλαξε μέχρι το φινάλε ήταν η έκταση του σκορ. Στο 76' ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ, κεφαλιά Κετού από το πρώτο δοκάρι και ο Ιβάνοφ με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι μείωσε το σκορ σε 3-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

MVP: Ο Παλάσιος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με δυο ασίστ και γκολ.

Στο ύψος του: Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Κωστή, ο οποίος έκανε τη διαφορά στη μεσαία γραμμή.

Αδύναμος κρίκος: Κακό παιχνίδι από τον Σιλά, ο οποίος είχε πολλά προβλήματα με τον Παλάσιος από την πλευρά του, ενώ δεν βοήθησε ούτε επιθετικά.

Γκάφα: H επιλογή του Μπαρτόλο στο 25ο λεπτό να μην πασάρει σε Οκό ή Μούμο σε φάση που ο Αστέρας AKTOR είχε προϋπόθεση για το 0-1.

Στραγάλι: Χωρίς ιδιαίτερα λάθη η διαιτησία του Ζαμπαλά.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Αστέρας ΑΚΤΟR δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στο καλό του διάστημα και έμεινε πίσω στο σκορ σε κομβικό σημείο. Στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός «χτύπησε» στο χώρο και τελείωσε το ματς.

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (76′ Χ. Παπαδόπουλος), Μανθάτης (52′ Νίκας), Tσόκαϊ, Μπάλτσι (63′ Πεντρόσο), Παλάσιος (80′ Φίλων), Όζμπολτ (62′ Οζέγκοβιτς)

Αστέρας AKTOR (Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (65′ Δεληγιαννίδης), Σιλά, Μούμο (65′ Έντερ), Γιαμπλόνσκι (50′ Τσίκο), Μπαρτόλο (82′ Γκιοακίνι), Κετού, Καλτσάς (65′ Εμμανουηλίδης), Όκο