Με την βαριά σκιά της τραγωδιάς της Ρουμανίας να κυριαρχεί σε όλη την Τούμπα, ο ΠΑΟΚ... στα γήινα επικράτησε εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού και βρέθηκε ξανά στην κορυφή. Δεν πανηγυρίσαν τα γκολ τους οι Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Πέλκας και Βολιάκο.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική βραδιά, όπου ο αγώνας και το αποτέλεσμα πέρασαν αναγκαστικά σε δεύτ ερη μοίρα.

Για τα επτά αετόπουλα…

Αν κοιτούσε κανείς τριγύρω του θα αντιλαμβανόταν ότι το κλίμα ήταν ακόμη πιο βαρύ απ’ ό,τι ήταν στη Λιόν. Σκυθρωπά πρόσωπα, βουβή εξέδρα, καρδιές σφιγμένες. Σε δεκάδες ελληνικά –και όχι μόνο– γήπεδα σηκώθηκαν πανό για τα επτά παιδιά του ΠΑΟΚ. Απόψε, όμως, όλα συγκλίνουν εδώ. Στο σπίτι τους.

Μια Τούμπα ντυμένη στα μαύρα, με τα πανό, «Το μόνο που με ένοιαζε να είμαστε μαζί σε κάθε γήπεδο σ' όλη τη γη» και «Καλό παράδεισο αδέρφια», να έχουν σκεπάσει τα κάγκελα. Εκπρόσωποι από όλους σχεδόν τους ΣΦ ΠΑΟΚ κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων συνοπαδών τους με το σύνθημα «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» να σκεπάζει τον ουρανό της Τούμπας!

Οι παίκτες και των δύο ομάδων, αλλά και οι διαιτητές φορούσαν μπλουζάκια που έγραφαν τη μοιραία ημερομηνία «27/01/2026» και μόλις μία λέξη: ΑΘΑΝΑΤΟΙ».

Πριν από την σέντρα στο ενός λεπτού σιγή επικράτησε η απόλυτη σιωπή και με το που ολοκληρώθηκε το τελετουργικό εκατοντάδες καπνογόνα άναψαν στη Θύρα 4 με τον κόσμο να φωνάζει: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»!

Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για όσα ζήσαμε απόψε στη Τούμπα. Η συγκίνηση είναι μικρή λέξη για να περιγράψει τα συναισθήματα όλων όσων ήταν στο γήπεδο.

Στο 27ο λεπτό το ματς προσωρινά διακόπηκε. Και θα είναι πάντα το λεπτό που θα σταματάει η σκέψη. Ήταν η στιγμή για να ζήσει η Τούμπα μια συγκλονιστική στιγμή με εκατοντάδες κόκκινους πυρσούς να σκεπάζουν το γήπεδο.

Με δέκα αλλαγές ο ΠΑΟΚ

Αγωνιστικά, ο Δικέφαλος κλήθηκε να βρει συγκέντρωση μέσα σε συνθήκες που δεν είναι φυσιολογικές για ποδόσφαιρο. Όπως και στη Γαλλία, έτσι κι απόψε, οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έπρεπε πρώτα να διαχειριστούν το βάρος και μετά το παιχνίδι. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν υπολόγιζε στον μακροχρόνια τραυματία Λούκα Ιβανούσετς και στον τιμωρημένο Τζόντζο Κένι, ενώ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, δίνοντας ανάσες σε ποδοσφαιριστές όπως οι Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Οζντόεφ, Μεϊτε, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Γιακουμάκης.

Ποιος είχε διάθεση για μπάλα…

Ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ πριν καλά καλά συμπληρωθούν τα πρώτα δέκα λεπτά στο παιχνίδι. Μόλις στο 5ο λεπτό ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ, με κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ανοίγοντας το σκορ (1-0)

Ένα γκολ που κανείς δεν πανηγύρισε, όπως και το δεύτερο που ήρθε μέσα από την συνεργασία των δύο ποδοσφαιριστών. Στο 8ο λεπτό οι ρόλοι άλλαξαν, αυτή τη φορά με τον Γερεμέγεφ να κάνει την ασίστ και τον Ντεσπόντοφ με προβολή να γράψει το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι ξεπέρασαν το αρχικό σοκ και βρήκαν γκολ τέσσερα λεπτά αργότερα μειώνοντας το σκορ σε 2-1, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φέλτες που πέρασε την μπάλα χαμηλά, δεξιά από το τείχος με φάλτσα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Ο χορός των γκολ συνεχίστηκε προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο εικοσάλεπτο. Ο Ντεσπόντοφ έκανε την σέντρα, ο Γερεμέγεφ γύρισε με το κεφάλι και ο Πέλκας με εξαιρετικό γυριστό σου έκανε το 3-1.

Στο 26’ ήταν η σειρά του Βολιάκο να βάλει το όνομά του στον πίνακα με τους «ασπρόμαυρους» σκόρερ. Ο Πέλκας εκτέλεσε το φάουλ και ο Ιταλός στόπερ με προβολή έστειλε την μπάλα για τέταρτη φορά στα δίχτυα του Πανσερραϊκού γράφοντας το 4-1.

Η σκέψη αλλού και ο «Ντέλιας»

Χωρίς την παραμικρή υπερβολή και παρότι είχαν μπει πέντε γκολ στα πρώτα 26 λεπτά, δεν υπήρχε καμία διάθεση για αγώνα. Το μυαλό όλων ήταν στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έφυγαν τόσο άδοξα από την ζωή.

Μέσα σ’ όλα ο «Δικέφαλος» είδε τον Γιάννη Κωνσταντέλια να αποχωρεί από την αναμέτρηση με ενοχλήσεις και η συμμετοχή του να είναι εξαιρετικά αμφίβολη για τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Δικέφαλος» ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 9-3 τελικές προσπάθειες, 6-1 στην εστία και 1,3-0,3 X-Goals, με το δεύτερο μέρος να περνά στη μεγαλύτερη διάρκεια του χωρίς κάποια αξιόλογη φάση μπροστά και στις δύο εστίες.

MVP: Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ με γκολ και ασίστ είχε μια επιβλητική παρουσία μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Εξαιρετικό παιχνίδι από τους Πέλκα και Ντεσπόντοφ.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Σύσσωμη η αμυντική τετράδα του Πανσερραϊκού, που εκτέθηκε μέσα σε λιγότερο από είκοσι λεπτά.

Η ΓΚΑΦΑ: Έτσι όπως έστησαν το τοίχος οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν «δώρο» στον Φέλτες για να σκοράρει.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Κανένα πρόβλημα για τον Ματσούκα, που σωστά ακύρωσε στο 89’ το γκολ του Χατσίδη για χέρι του νεαρού επιθετικού.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα απόψε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ πήρε πολύ εύκολα τους τρεις βαθμούς και έβγαλε δίχως απώλειες μια πολύ δύσκολη «υποχρέωση», όπως η αποψινή απέναντι σ’ έναν πολύ αδύναμο αντίπαλο.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης (78’ Μπιάνκο), Ντεσπόντοφ, Πέλκας (67’ Μύθου), Κωνσταντέλιας (45’ Χατσίδης), Γερεμέγεφ (78’ Τάισον).

Πανσερραϊκός (Ζεράρδ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γεωργιάδης (87’ Τόλιος), Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Δοϊρανλής (66’ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (76’ Μπιλέ), Τεϊσέιρα, Καρέλης (46’ Μασκανάκης).