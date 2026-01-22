Η απρόσμενη νίκη του Αμβούργου επί της Βενέτσια άλλαξε εκ νέου τα δεδομένα σε ότι αφορά την πρόκριση του Άρη στην επόμενη φάση του Eurocup.

Τη νύχτα του αγχωτικού περάσματος του Άρη από την έδρα του Αμβούργου, στελέχη της ομάδας έλεγαν ότι… «κάποιος θα την πατήσει σ’ αυτό το γήπεδο», υποστηρίζοντας ότι η γερμανική ομάδα – ως ένα βαθμό – είχε πέσει «θύμα» και του δύσκολου προγράμματος που είχε να διαχειριστεί στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας του Eurocup με τους διαδοχικούς εκτός έδρας αγώνες. Και τελικώς, την… πάτησε η Βενέτσια. Για το κοινό, η νίκη του Αμβούργου ήταν απρόβλεπτη, δεν ισχύει το ίδιο για τους ανθρώπους του Άρη, οι οποίοι την υποδέχθηκαν με χαρά καθώς λειτουργεί ενισχυτικά της δικής τους προσπάθεια για πρόκριση στα Playoff του Eurocup.

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα το οποίο αλλάζει εκ νέου τις ισορροπίες στον πρώτο όμιλο όπως εξάλλου συνέβη συνολικά με τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής τα οποία ήταν απολύτως ευνοϊκά για τον Άρη. Επί του παρόντος, οι «κίτρινοι» δεν μπαίνουν στα σενάρια πρόκρισης και επιμένουν ότι με τρεις νίκες στις ισάριθμες αγωνιστικές που απομένουν απέναντι σε Μπαχτσεσεχίρ (10-5) και Κλουζ (εκτός) αλλά και κόντρα στη Νεπτούνας στο Nick Galis Hall, δεν θα έχουν να λογαριάσουν άλλους αγώνες. Προφανώς αναγνωρίζουν το υψηλότατο επίπεδο δυσκολίας αυτής της αποστολής, εντούτοις, αυτός είναι ο στόχος.

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής υποδηλώνουν ότι η ελληνική ομάδα μπορεί να πετύχει τον στόχο της ακόμη και με δύο νίκες. Γιατί…

*Η Τσεντεβίτα Ολίμπια (10-5) επικράτησε της Κλουζ (8-7) κι έτσι η ομάδα από τη Σλοβενία – η οποία έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Άρη και ουσιαστικά οι «κίτρινοι» θέλουν να αποσπαστεί από το γκρουπ των ομάδων που διεκδικούν την 5η και 6η θέση – έβαλε πλώρη για την κατάληψη της 3ης θέσης.

*Η ισπανική Μανρέσα (9-6) η οποία επίσης έχει νικήσει τον Άρη δύο φορές, βρήκε καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με τη Νεπτούνας (6-9) κι έτσι έκανε σπουδαίο βήμα για την κατάληψη της 4ης θέσης. Μάλιστα, τα αποτελέσματά της στα τελευταία τρία παιχνίδια απασχολούν έντονα την ελληνική ομάδα γιατί θα υποδεχθεί τόσο την Κλουζ όσο και τη Βενέτσια. Ο Άρης θέλει δύο νίκες των Ισπανών.

*Ο Άρης (7-8) έχει πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη Βενέτσια (8-7) η οποία, στον προϋπολογισμό της είχε υπολογίσει το παιχνίδι στη Γερμανία πριν τα εντός έδρας παιχνίδια με Τσεντεβίτα Ολίμπια και Χαποέλ Ιερουσαλήμ (12-3) ενώ ενδιάμεσα έχει τον αγώνα με τη Μανρέσα στην Ισπανία.

Πηγαίνοντας λοιπόν σ’ αυτό που θέλει ο Άρης, μπορεί να προκριθεί ακόμη και με μία νίκη (επί της Νεπτούνας) σε περίπτωση που η Βενέτσια γνωρίσει μόνο ήττες στα τρία παιχνίδια που απομένουν. Μπορεί να τερματίσει στην 5η θέση του ομίλου σε περίπτωση που η Κλουζ δεν κάνει νίκη στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν και ο Άρης πετύχει δύο, τη μία απέναντι στη ρουμανική ομάδα. Το «ταβάνι» για την ελληνική ομάδα είναι η 5η θέση στον όμιλο εκτός κι αν η Μανρέσα κάνει 0/3 αλλά αυτό το σενάριο μάλλον δεν εμπεριέχει ρεαλιστικές πιθανότητες.

Θυμίζουμε ότι βάσει του συστήματος διεξαγωγής της διοργάνωσης, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο αποφεύγουν την πρώτη φάση των Playoff και μπαίνουν με πλεονέκτημα έδρας στη επόμενη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι βαθμολογικό κίνητρο υπάρχει μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Εξαίρεση, στον όμιλο του Άρη, μπορεί να αποτελέσει μόνο η Χαποέλ Ιερουσαλήμ (12-3) στην περίπτωση που οι Ισραηλινοί κάνουν δύο νίκες στις επόμενες δύο αγωνιστικές.