Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 15ης και τελευταίας για το 2025 αγωνιστικής.

Με το «διπλό» του Λεβαδειακού στην έδρα του Πανσερραϊκού ολοκληρώθηκε η 15η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League, η οποία είναι και η τελευταία για το 2025. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι στην 4η θέση με 28 βαθμούς, στο +3 από τον 5ο Βόλο και στο +6 από τον 6ο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ματς λιγότερο, καθώς εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.

Από την πλερά τους οι Σερραίοι είναι ουραγοί, με συγκομιδή μόλις πέντε βαθμούς, ενώ από τον Οκτώβριο τρέχουν αρνητικό σερί 9 ηττών, μετά το μοναδικό τους τρίποντο κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Όσον αφορά τις ομάδες της ουράς η ΑΕΛ Novibet είναι 13η με 9 βαθμούς, ούσα στο -3 από ΟΦΗ και στο -4 από Ατρόμητο και Αστέρα AKTOR.

Aναφορικά με την κορυφή την τελευταία αγωνιστική είχαμε... προσπέρα, καθώς η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της 8ης Κηφισιάς, η οποία ήρθε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με την Ένωση να κάνει γιορτές ως πρωτοπόρος, στο +1 από τους Πειραιώτες και στο +2 από τον ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά της «μάχης» των Play Offs 5-8 ο 9oς Παναιτωλικός είναι -3 από την Κηφισιά και ο 10ος Αστέρας AKTOR στο -5.

Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)

Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)

1. ΑΕΚ 37

2. Ολυμπιακός 36

3. ΠΑΟΚ 35

4. Λεβαδειακός 28

-------------------------------------

5. Βόλος 25

6.Παναθηναϊκός 22 *

7.Άρης 20

8.Κηφισιά 18

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 15

10. Αστέρας AKTOR 13

11. Ατρόμητος 13

12.ΟΦΗ 12 *

13. ΑΕΛ Novibet 9

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (16η)

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)

Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου