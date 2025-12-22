Super League: Η τελευταία βαθμολογία του 2025
Με το «διπλό» του Λεβαδειακού στην έδρα του Πανσερραϊκού ολοκληρώθηκε η 15η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League, η οποία είναι και η τελευταία για το 2025. Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι στην 4η θέση με 28 βαθμούς, στο +3 από τον 5ο Βόλο και στο +6 από τον 6ο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ματς λιγότερο, καθώς εκκρεμεί η εξ αναβολής αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο.
Από την πλερά τους οι Σερραίοι είναι ουραγοί, με συγκομιδή μόλις πέντε βαθμούς, ενώ από τον Οκτώβριο τρέχουν αρνητικό σερί 9 ηττών, μετά το μοναδικό τους τρίποντο κόντρα στον Αστέρα AKTOR. Όσον αφορά τις ομάδες της ουράς η ΑΕΛ Novibet είναι 13η με 9 βαθμούς, ούσα στο -3 από ΟΦΗ και στο -4 από Ατρόμητο και Αστέρα AKTOR.
Aναφορικά με την κορυφή την τελευταία αγωνιστική είχαμε... προσπέρα, καθώς η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το «δώρο» της 8ης Κηφισιάς, η οποία ήρθε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με την Ένωση να κάνει γιορτές ως πρωτοπόρος, στο +1 από τους Πειραιώτες και στο +2 από τον ΠΑΟΚ.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Μόνη, πρώτη και καλύτερη!
Από την πλευρά της «μάχης» των Play Offs 5-8 ο 9oς Παναιτωλικός είναι -3 από την Κηφισιά και ο 10ος Αστέρας AKTOR στο -5.
Τα αποτελέσματα (15η αγωνιστική)
- Αστέρας AKTOR – Αρης 0-1
- Βόλος – Παναιτωλικός 1-0
- Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1
- ΑΕΛ Νοvibet – Ατρόμητος 0-0
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1
- Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2
Η βαθμολογία (14η αγωνιστική)
1. ΑΕΚ 37
2. Ολυμπιακός 36
3. ΠΑΟΚ 35
4. Λεβαδειακός 28
-------------------------------------
5. Βόλος 25
6.Παναθηναϊκός 22 *
7.Άρης 20
8.Κηφισιά 18
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας AKTOR 13
11. Ατρόμητος 13
12.ΟΦΗ 12 *
13. ΑΕΛ Novibet 9
14. Πανσερραϊκός 5
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (16η)
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
- Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (5μμ)
- Ατρόμητος – Ολυμπιακός (7.30μμ)
- Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
- Λεβαδειακός – Βόλος (4μμ)
- ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR (5.30μμ)
- Αρης – ΑΕΚ (7.30μμ)
- Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός (9μμ)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.