Ο Άρης έκλεισε νικηφόρα το 2025. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ εκμεταλλεύτηκε το αυτογκόλ - δώρο του Ιβάνοφ και έγινε η πρώτη ομάδα που νίκησε τον Αστέρα AKTOR στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 1-0. Πρωταγωνιστής ο πρώην τερματοφύλακας των Αρκάδων και νυν των Θεσσαλονικιών, Γιώργος Αθανασιάδης, με τέσσερις επέμβασεις.
Oι 7οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 20 βαθμούς, στο +3 από την 8η Κηφισιά, ενώ οι 10 οι Αρκάδεςέμειναν στους 13 πόντους.
Έτσι ξεκίνησαν
Ο Κρις Κόουλμαν παρέταξε τον γηπεδούχο Αστέρα AKTOR σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλο και Πομόνη μπροστά του. Γιαμπλόνσκι - Αλάγκμπε χαφ, με τον Μεντιέτα στο «10». Εμμανουηλίδης - Κετού εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.
Από την πλευρά του και ο Μανόλο Χιμένεθ χρησιμοποίησε την ίδια διάταξη για τη. O Αθανασιάδης στην εστία, με τους Φρίντεκ, Ρόουζ, Άλβαρο και Τεχέρο μπροστά του. Μόντσου - Γαλανόπουλος στα χαφ, με τον Παναγίδη σε επιτελικό ρόλο. Μορουτσάν - Πέρεθ εξτρέμ και φορ ο Μορόν.
«Δώρο» του Ιβάνοφ στον Άρη σε... άνωστο ημίχρονο
Το πρώτο ημίχρονο είχε κάκιστο ρυθμό, χωρίς κάποια κλασική ευκαιρία και μηδέν τελικές προς την εστία, όμως η ανάπαυλα βρήκε τον Άρη μπροστά στο σκορ, από ένα αυτογκόλ - δώρο του Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Στο 22ο λεπτό ο Μόντσου έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια, γύρισε την μπάλα και ο διεθνής Φινλανδός στόπερ με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1.
Από την πλευρά του και ο γηπεδούχος Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να βρει χώρους και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Μοναδική τελική των Αρκάδων ήταν στο 11' όταν ο Αλάγκμπε αστόχησε με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι έπειτα από κόρνερ του Μεντιέτα. Αμφότεροι δεν βγήκαν στο δεύτερο μέρος, καθώς αντικαταστάθηκαν από τους Μούμο - Μπαρτόλο στην προσπάθεια του Κρις Κόουλμαν να «ξυπνήσει» επιθετικά την ομάδα του.
Κράτησε το τρίποντο ο Αθανασιάδης
Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας AKTOR, μετά και τις αλλαγές του Κρις Κόουλμαν, ανέβασε την απόδοση του και είχε δυο καλές ευκαιρίες για να σκοράρει όμως ο πρώην τερματοφύλακας των Αρκάδων και νυν του Άρη, Γιώργος Αθανασιάδης, φώναξε «παρών».
Στο 59' ο Καλτσάς έκλεψε την μπάλα, γύρισε στον Μακέντα, ο Ιταλός έβγαλε τετ α τετ τον Μπαρτόλο αλλά ο Έλληνας πορτιέρε απέκρουσε με το πόδι. Στο 68' ο Μπαρόλο έπιασε καλό σουτ εκτός περιοχής και ο Αθανασιάδης εντυπωσιακά έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ.
Από την πλευρά του ο Άρης είχε καλές στιγμές στο 71' με το άστοχο πλασέ του Παναγίδη έπειτα από γύρισμα του Φρίντεκ και στο 80' όταν ο Μορόν δε βρήκε εστία με σουτ από δύσκολη διαγώνια θέση.
Στο 83' ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από μακρινό σουτ του Μπαρτόλο και στο 88' ο Μόντσου αστόχησε με βολέ από το δεύτερο δοκάρι έπειτα από σέντρα του Γιαννιώτα.
Στο 89ο λεπτό ο Αθανασιάδης έκανε την κορυφαία του απόκρουση, καθώς έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ έπειτα από υπέροχο διαγώνιο σουτ του Καλτσά και κράτησε το μηδέν μέχρι το φινάλε.
MVP: Ο Γιώργος Αθανασιάδης με τις τέσσερις επεμβάσεις του κράτησε το μηδέν, έδωσε το τρίποντο στον Άρη και «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του.
Στο ύψος του: Ο Μόντσου ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Άρη στη μεσαία γραμμή και από δική του ενέργεια προήλθε το γκολ.
Αδύναμος κρίκος: Ο Μεντιέτα δεν βοήθησε καθόλου στο πρώτο μέρος και δίκαια αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον πολύ πιο επιδραστικό Μπαρτόλο, ο οποίος άλλαξε την εικόνα των Αρκάδων.
Γκάφα: Το αυτογκόλ του Ιβάνοφ, ο οποίος έβαλε λάθος το πόδι του στην προσπαθεια του να κόψει μια μπάλα που πήγαινε στα χέρια του Παπαδόπουλου.
Στραγάλι: Χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Τσακαλίδη.
Το ταμείο του Gazzetta: Ο Αστέρας AKTOR πέταξε ένα ημίχρονο κόντρα στον Άρη και το λάθος του Ιβάνοφ πλήγωσε την ομάδα του. Στο δεύτερο ο Αθανασιάδης «κράτησε» την ομάδα του και της έδωσε σημαντικό τρίποντο σε κομβικό timing.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.