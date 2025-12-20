Ένα αυτογκολ του Ιβάνοφ και ένας εξαιρετικός Αθανασιάδης, έφταναν στον Αρη, για να φύγει νικητής από την Τρίπολη (0-1 τον Αστέρα), να επιστρέψει στις νίκες και να κάνει ήρεμες γιορτές.

Ο Άρης έκλεισε νικηφόρα το 2025. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ εκμεταλλεύτηκε το αυτογκόλ - δώρο του Ιβάνοφ και έγινε η πρώτη ομάδα που νίκησε τον Αστέρα AKTOR στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε με 1-0. Πρωταγωνιστής ο πρώην τερματοφύλακας των Αρκάδων και νυν των Θεσσαλονικιών, Γιώργος Αθανασιάδης, με τέσσερις επέμβασεις.

Oι 7οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 20 βαθμούς, στο +3 από την 8η Κηφισιά, ενώ οι 10 οι Αρκάδεςέμειναν στους 13 πόντους.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Κρις Κόουλμαν παρέταξε τον γηπεδούχο Αστέρα AKTOR σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλο και Πομόνη μπροστά του. Γιαμπλόνσκι - Αλάγκμπε χαφ, με τον Μεντιέτα στο «10». Εμμανουηλίδης - Κετού εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.

Από την πλευρά του και ο Μανόλο Χιμένεθ χρησιμοποίησε την ίδια διάταξη για τη. O Αθανασιάδης στην εστία, με τους Φρίντεκ, Ρόουζ, Άλβαρο και Τεχέρο μπροστά του. Μόντσου - Γαλανόπουλος στα χαφ, με τον Παναγίδη σε επιτελικό ρόλο. Μορουτσάν - Πέρεθ εξτρέμ και φορ ο Μορόν.

«Δώρο» του Ιβάνοφ στον Άρη σε... άνωστο ημίχρονο

Το πρώτο ημίχρονο είχε κάκιστο ρυθμό, χωρίς κάποια κλασική ευκαιρία και μηδέν τελικές προς την εστία, όμως η ανάπαυλα βρήκε τον Άρη μπροστά στο σκορ, από ένα αυτογκόλ - δώρο του Ρόμπερτ Ιβάνοφ. Στο 22ο λεπτό ο Μόντσου έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια, γύρισε την μπάλα και ο διεθνής Φινλανδός στόπερ με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1.

Από την πλευρά του και ο γηπεδούχος Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να βρει χώρους και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Μοναδική τελική των Αρκάδων ήταν στο 11' όταν ο Αλάγκμπε αστόχησε με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι έπειτα από κόρνερ του Μεντιέτα. Αμφότεροι δεν βγήκαν στο δεύτερο μέρος, καθώς αντικαταστάθηκαν από τους Μούμο - Μπαρτόλο στην προσπάθεια του Κρις Κόουλμαν να «ξυπνήσει» επιθετικά την ομάδα του.

Κράτησε το τρίποντο ο Αθανασιάδης

Στο δεύτερο μέρος ο Αστέρας AKTOR, μετά και τις αλλαγές του Κρις Κόουλμαν, ανέβασε την απόδοση του και είχε δυο καλές ευκαιρίες για να σκοράρει όμως ο πρώην τερματοφύλακας των Αρκάδων και νυν του Άρη, Γιώργος Αθανασιάδης, φώναξε «παρών».

Στο 59' ο Καλτσάς έκλεψε την μπάλα, γύρισε στον Μακέντα, ο Ιταλός έβγαλε τετ α τετ τον Μπαρτόλο αλλά ο Έλληνας πορτιέρε απέκρουσε με το πόδι. Στο 68' ο Μπαρόλο έπιασε καλό σουτ εκτός περιοχής και ο Αθανασιάδης εντυπωσιακά έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ.

Από την πλευρά του ο Άρης είχε καλές στιγμές στο 71' με το άστοχο πλασέ του Παναγίδη έπειτα από γύρισμα του Φρίντεκ και στο 80' όταν ο Μορόν δε βρήκε εστία με σουτ από δύσκολη διαγώνια θέση.

Στο 83' ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από μακρινό σουτ του Μπαρτόλο και στο 88' ο Μόντσου αστόχησε με βολέ από το δεύτερο δοκάρι έπειτα από σέντρα του Γιαννιώτα.

Στο 89ο λεπτό ο Αθανασιάδης έκανε την κορυφαία του απόκρουση, καθώς έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ έπειτα από υπέροχο διαγώνιο σουτ του Καλτσά και κράτησε το μηδέν μέχρι το φινάλε.

MVP: Ο Γιώργος Αθανασιάδης με τις τέσσερις επεμβάσεις του κράτησε το μηδέν, έδωσε το τρίποντο στον Άρη και «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του.

Στο ύψος του: Ο Μόντσου ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Άρη στη μεσαία γραμμή και από δική του ενέργεια προήλθε το γκολ.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μεντιέτα δεν βοήθησε καθόλου στο πρώτο μέρος και δίκαια αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον πολύ πιο επιδραστικό Μπαρτόλο, ο οποίος άλλαξε την εικόνα των Αρκάδων.

Γκάφα: Το αυτογκόλ του Ιβάνοφ, ο οποίος έβαλε λάθος το πόδι του στην προσπαθεια του να κόψει μια μπάλα που πήγαινε στα χέρια του Παπαδόπουλου.

Στραγάλι: Χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Τσακαλίδη.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Αστέρας AKTOR πέταξε ένα ημίχρονο κόντρα στον Άρη και το λάθος του Ιβάνοφ πλήγωσε την ομάδα του. Στο δεύτερο ο Αθανασιάδης «κράτησε» την ομάδα του και της έδωσε σημαντικό τρίποντο σε κομβικό timing.