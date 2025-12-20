«Μπαμ» της Κηφισιάς και χοντρή γκέλα του Ολυμπιακού με το 1-1 του Φαλήρου. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με τον Ταρέμι, αλλά ο Παντελίδης ισοφάρισε και έβαλε... φωτιά στο πρωτάθλημα. Με 10 παίκτες στα 11' των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι λόγω αποβολής του σκόρερ.

Βαθμολογική γκέλα του Ολυμπιακού με το 1-1 με αντίπαλο την Κηφισιά στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σε έναν αγώνα όπου προηγήθηκε αλλά ισοφαρίστηκε αρκετά γρήγορα παρά τις ευκαιρίες του δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη προκειμένου να τελειώσει μόνος πρώτος στη βαθμολογία πριν τις γιορτές.

Ολυμπιακός - Κηφισιά: Πώς ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να ξεκινήσει βασικούς και τον Ταρέμι αλλά και τον Γιάρεμτσουκ. Η διάταξη του Ολυμπιακού: Τζολάκης γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι, άξονας με Έσε και Μουζακίτη, Ταρέμι πίσω από τον Γιάρεμτσουκ και στα 2 άκρα Στρεφέτσα και Τσικίνιο.

Η διάταξη της Κηφισιάς: Ραμίρεζ - Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα - Έμπο, Ρούμπεν - Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Παντελίδης - Τεττέη.

Πρώτος γκολ ο Ολυμπιακός αλλά η Κηφισιά έκανε γρήγορα το 1-1

Στο ξεκίνημα του αγώνα και έως και το 24ο λεπτό είχαμε 2 γκολ στο Καραϊσκάκη, ένα για κάθε ομάδα. Η Κηφισιά είχε το πρώτο σουτ του αγώνα από τον Έμπο στο 8' που έφυγε έξω ενώ είχε προηγηθεί φάουλ του Ροντινέϊ που μπλόκαρε ο Ραμίρεζ. Στο 17ο λεπτό ο Ταρέμι πήγε να κινηθεί γρήγορα και κέρδισε το πέναλτι από τον Πέτκοφ.

Στο 23ο λεπτό ο Παντελίδης έπειτα από την πάσα του Πόμπο άφησε πίσω του τον Ορτέγα και με σουτ η μπάλα βρήκε λίγο στο δοκάρι και μετά πήγε στα δίχτυα του Τζολάκη για το 1-1. Ήταν μία πολύ καλή επίθεση της Κηφισιάς που απέφερε αυτό το τέρμα. Στο 31' ο Γιάρεμτσουκ είχε μία πολύ ωραία κίνηση και ένα χαμένο τετ α τετ απέναντι στον Ραμίρεζ. Στο 38' ο Στρεφέτσα έκλεψε εξαιρετικά αλλά το τετ α τετ του ήταν έξω. Στο 38' ο Ορτέγα γύρισε τη μπάλα στον Τσικίνιο του οποίου το σουτ από πολύ καλή θέση κόπηκε και αμέσως μετά κόπηκε και το δυνατό σουτ του Έσε. Στο 43' η κεφαλιά του Πιρόλα έφυγε πολύ λίγο άουτ και στο 44' ήταν ένα σουτ του Στρεφέτσα από θέση βολής που πέρασε εκτός στόχου. Στο 45' ο Έμπο είχε ένα κάκιστο σουτ ψηλά έξω. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε με το σκορ στο 1-1.

Φάσεις ο Ολυμπιακός, αποβολή ο Παντελίδης αλλά το 1-1 δεν άλλαξε

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει γκολ στην επανάληψη μένοντας σε αυτό το 1-1 απέναντι στην Κηφισιά. Στο 55ο λεπτό ο Ροντινέι ελίχθηκε προς τα μέσα και έκανε ένα σουτ που είχε φάλτσο. Ένα σουτ που πέρασε εκτός. Στο 66' ο Τσικίνιο είχε ένα πολύ καλό σουτ που έφυγε έξω ενώ ο Πιρόλα είχε γίνει αλλαγή λίγο νωρίτερα λόγω τραυματισμού. Στο 75' ο Ραμίρεζ έβγαλε το καλό σουτ του Γιάρεμτσουκ.

Στο 78' ο Ουκρανός είχε νέο χαμένο τετ α τετ. Στο 80ό λεπτό ο Μουζακίτης είχε εκτέλεση φάουλ λίγο πάνω από τα δοκάρια. Στο 86' ο Γιάρεμτσουκ είχε διπλή χαμένη φάση με 2 τετ α τετ στην σειρά. Στις καθυστερήσεις ο Παντελίδης αποβλήθηκε έπειτα από φάουλ που έκανε πάνω στον Μπιανκόν σε φάση που υπήρξε στη συνέχεια και ένταση. Ο Μουζακίτης είχε ακολούθως 2 σουτ. Ένα που πήγε κόρνερ και ένα έξω. Στις καθυστερήσεις είχαν σουτ και ο Νασιμέντο αλλά και ο Ζέλσον. Στο τέλος η Κηφισιά κράτησε αυτό το 1-1, που για αυτήν ήταν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα αλλά για τον Ολυμπιακό ήταν πολύ κακό.

MVP: Εάν πρέπει να γίνει επιλογή πάση θυσία θα διαλέξουμε τον Μουζακίτη και τον γκολκίπερ της Κηφισιάς, Ραμίρεζ που αντεξε στην πίεση και στα σουτ των παικτών των Πειραοωτών.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ταρέμι καθαρά για το γκολ του (και ενώ βρέθηκε να παίζει ακραίος επιθετικός) και ο Έσε για την εικόνα του από τον Ολυμπιακό. Από την Κηφισιά ο Πόμπο και η αμυντική της γραμμή.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Παντελίδης αν και σκόραρε. Και αυτό διότι είδε κόκκινη και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες και ανεξάρτητα από το ότι το σκορ έμεινε στο 1-1 αυτή η εξέλιξη θα μπορούσε να της στοιχίσει καθώς υπήρχαν 11 λεπτά έξτρα χρόνου. Εδώ μπαίνουν και οι μεσοεπιθετικοί και επιθετικοί του Ολυμπιακού για τα τελείωματά τους, όπως ο Γιάρεμτσουκ. Κακός και ο Στρεφέτσα.

Η ΓΚΑΦΑ: Εδώ μπορούν να μπουν και οι 2 φάσεις των γκολ του πρώτου 45λεπτου. Και αυτή για το 1-0 αλλά και για το 1-1. Πρακτικά περισσότερο εδώ μπαίνουν οι κακές τελικές των παικτών του Ολυμπιακού στο β' μέρος.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε τα θέματά της η διαιτησία σε επίπεδο καρτών αλλά και φάουλ και στην εν γένει διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Στη φάση του Ταρέμι με το πέναλτί του υπήρξε και τσεκάρισμα για επικυρωθεί μετά η απόφαση. Ο Ολυμπιακός ζήτησε ένα ακόμα πέναλτι στην επανάληψη.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Πολύ κακό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό αυτό το 1-1 με την Κηφισιά. Έχασε βαθμούς και βρίσκεται με τον άμεσο κίνδυνο να χάσει την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα (61' λ.τρ. Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε (75' Νασιμέντο), Μουζακίτης, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ (86' Γιαζίτζι), Στρεφέτσα (61' Ζέλσον) και Τσικίνιο.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρεζ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα (77' λ.τρ. Χουχούμης), Έμπο (69' Τζίμας), Ρούμπεν, Ζέρσον Σόουζα (61' Βιγιαφάνιες), Πόμπο, Παντελίδης και Τεττέη (77' Χριστόπουλος).