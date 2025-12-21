ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-0: Τα highlights του αγώνα (vid)
Σε ένα πολύ κακό παιχνίδι στο οποίο καμία από τις δύο ομάδες δεν δημιούργησε ευκαιρίες, η ΑΕΛ Novibet και ο Ατρόμητος έμειναν στο μηδέν. Ένα αποτέλεσμα που σαφώς ευνοεί τον τους φιλοξενούμενους που κράτησαν την διαφορά των τεσσάρων βαθμών που έχουν από τους Θεσσαλούς.
Μια διαφορά που σίγουρα είναι σημαντική από την στιγμή που οι «βυσσινί» δείχνουν πως δεν μπορούν να κερδίσουν, κάτι που ειδικά μέσα στο σπίτι τους δεν το έχουν καταφέρει. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις λιγοστές καλές φάσεις του συγκεκριμένου αγώνα.
