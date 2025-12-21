Με τις κεφαλιές των Λιούμπισιτς-Γιόβιτς (έχασε και πέναλτι), η ΑΕΚ ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1, επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ και κλείνει το 2025 μόνη πρώτη στην βαθμολογία.

Η ΑΕΚ πάτησε στην κορυφή και κάνει καλά... ΑΕΚούγεννα! Η Ένωση αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα από τον ΟΦΗ με τέρμα του Σαλσέδο, κατάφερε στο δεύτερο μέρος να φτάσει στην ανατροπή (2-1) με κεφαλιές των Λιούμπισιτς και Γιόβιτς (έχασε και πέναλτι) και προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας πριν τις γιορτές. Τρία γκολ είδε η Ένωση να της ακυρώνονται (δύο του Γιόβιτς και ένα του Λιούμπισιτς, τα δύο για οφσάιντ και το ένα για φάουλ), με τους κιτρινόμαυρους να πανηγυρίζουν τη δέκατη συνεχόμενη νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις δίνοντας συνέχεια στο εκπληκτικό τους σερί.

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε την αναμενόμενη ενδεκάδα βάσει δοκιμών, προχωρώντας και στο απαραίτητο φρεσκάρισμα λόγω των συνεχόμενων παιχνιδιών της ΑΕΚ. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα της άμυνας, με τον Γκρούγιτς και τον Μαρίν δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Οι Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης και Λιούμπισιτς συνέθεταν τη μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς. Ο Μουκουντί επανήλθε και ήταν στον πάγκο, ενώ η νέα απουσία αφορά τον Περέιρα, ο οποίος έχει υποστεί κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και θα μείνει εκτός για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Για τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε με τον Λίλο στο τέρμα, τους Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Κωστούλας τριάδα στην άμυνα, με τον Αποστολάκη αριστερά και τον Γκονθάλεθ δεξιά. Οι Καραχάλιος, Ανδρούτσος και Φούντας ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής και οι Νους και Σαλσέδο στην επίθεση.

Ο ΟΦΗ έπιασε στον ύπνο την ΑΕΚ, χαμένο πέναλτι του Γιόβιτς

Μόλις στο 2' ο ΟΦΗ έπιασε στον ύπνο την ΑΕΚ στο τρανζίσιον και πήρε προβάδισμα στο σκορ. Οι Κρητικοί έφυγαν στην κόντρα, ο Νους έκανε από δεξιά το γύρισμα με τον Βίντα να τον μαρκάρει και ο Σαλσέδο με πλασέ έγραψε το 0-1.

Η ΑΕΚ έβγαζε μια νευρικότητα, έχοντας πρόβλημα στην τελική πάσα. Στο 10' κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα με πλασέ του Γιόβιτς, όμως στη φάση ο Μαρίν βρήκε τον Λίλο, με τον Φωτιά να ακυρώνει για φάουλ το γκολ. Οι φιλοξενούμενοι ήταν επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, με την ΑΕΚ να έχει τεράστιο θέμα στο τρανζίσιον. Μάλιστα ο ΟΦΗ στο 15' απείλησε ξανά με τον Νους να σουτάρει πάνω από την εστία, ενώ στο 21' ο Σενγκέλια που είχε περάσει ως αλλαγή αντί του Φούντα τράνταξε με ένα πολύ δυνατό σουτ το κάθετο του Στρακόσα.

Από το σημείο εκείνο και μετά η ΑΕΚ άρχισε να βρίσκει ρυθμό και να βγάζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο πάνω στο χορτάρι, κάτι που έφερε ευκαιρίες για την Ένωση, με τον Λίλο όμως σε ετοιμότητα. Τόσο στο 23' όσο και στο 28' ο Καλοσκάμης είδε τον γκολκίπερ του ΟΦΗ να του λέει «όχι», ενώ στο 31' η ΑΕΚ που είχε κλείσει τους Κρητικούς στην περιοχή τους βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Λιούμπισιτς, όμως σωστά το τέρμα δεν μέτρησε καθώς ο Γιόβιτς στο γύρισμα που έκανε ήταν σε θέση οφσάιντ.

Η Ένωση, που αδυνατούσε να βρει σωστή τελική πάσα, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να φτάσει στο τέρμα της ισοφάρισης πριν βγει το ημίχρονο, κάτι που θα μπορούσε να είχε καταφέρει στις καθυστερήσεις. Ο Πένραϊς ανατράπηκε από το απρόσεκτο μαρκάρισμα του Γκονθάλεθ μέσα στην περιοχή, αλλά ο Γιόβιτς που ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο.

Η ΑΕΚ έφτασε στην ανατροπή με Λιούμπισιτς και Γιόβιτς και πάτησε κορυφή

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου μέρους με τους Μάνταλο και Κοϊτά να αντικαθιστούν τους Γκρούγιτς και Καλοσκάμη. Η ΑΕΚ είδε και τρίτο της γκολ να μην μετράει στο 48' όταν έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, ο Γιόβιτς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε μέσω VAR για οφσάιντ στον Σέρβο φορ.

Η ΑΕΚ είχε μπει... φουριόζα στο δεύτερο μέρος και τελικά έφτασε στην ισοφάριση στο 54'. Ο Κοϊτά έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ, ο Λίλο απέκρουσε και στην επαναφορά ο Λιούμπισιτς με το κεφάλι έφερε το ματς στα ίσια για το 1-1. Οι κιτρινόμαυροι ήταν ξεκάθαρα ανεβασμένοι μεσοεπιθετικά με την είσοδο του Μάνταλου στον άξονα, με τον ΟΦΗ να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο και τους κιτρινόμαυρους να ψάχνουν με λύσσα την ανατροπή. Και αυτή ήρθε στο 67' με την ΑΕΚ να εκμεταλλεύεται μια στατική μπάλα. Ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γιόβιτς με κεφαλιά βρήκε δίχτυα και είδε αυτή τη φορά το γκολ του να μετράει κανονικά για το 2-1.

Η ΑΕΚ έψαχνε και τρίτο τέρμα για να τελειώσει το ματς, με τον Μάνταλο στο 73' από καλή θέση να μην σημαδεύει σωστά, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο ΟΦΗ μετά από αρκετή ώρα απείλησε με ένα δυνατό σουτ του Γκονθάλεθ στην κίνηση που πέρασε δίπλα από το κάθετο. Πλησιάζοντας προς το τελευταίο δεκάλεπτο ο Κόντης προχώρησε σε τρεις αλλαγές με Μπαΐνοβιτς, Λιούις και Νέιρα, ενώ και ο Νίκολιτς έριξε στο ματς τον Κουτέσα αντί του Ζοάο Μάριο, αλλά και τον Ελίασον αντί του Λιούμπισιτς στα τελευταία λεπτά.

Ο ΟΦΗ είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο προσπαθώντας να απειλήσει, με την ΑΕΚ να βγάζει κούραση, αλλά να διατηρεί το 2-1 ως το τέλος και να προσπερνάει στην κορυφή. Στο 95' πάντως οι Κρητικοί πήγαν να κλέψουν τον βαθμό όταν έπειτα από κακό διώξιμο του Βίντα, ο Ράκονιατς έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσα σε ετοιμότητα μπλόκαρε πάνω στη γραμμή.

MVP: Ο Γιόβιτς. Σκόραρε τρεις φορές, μέτρησε το ένα γκολ, που ήταν και το καθοριστικό, για τη νίκη της ΑΕΚ.

Στο ύψος τους: Ο Μάνταλος με το που μπήκε στο δεύτερο μέρος άλλαξε όλη την εικόνα της ΑΕΚ στην επιθετική της ανάπτυξη. Και ο Κοϊτά βοήθησε την ΑΕΚ βγάζοντας ενέργεια, ενώ από το δικό του πόδι ξεκινάει η φάση της ισοφάρισης του Λιούμπισιτς. Από πλευράς ΟΦΗ, τόσο ο Νους όσο και ο Σαλσέδο που συνεργάστηκαν στο γκολ, ήταν επικίνδυνοι στην κόντρα.

Αδύναμος κρίκος: Ο Γκρούγιτς. Πολύ αργός στις αντιδράσεις του, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην ΑΕΚ στο αμυντικό τρανζίσιον.

Η γκάφα: Η αδράνεια της ανασταλτικής λειτουργίας της ΑΕΚ στο γκολ που δέχεται από τον Σαλσέδο. Έλειπε ο Ρέλβας, κακή εκτίμηση από τον Στρακόσα στη φάση.

Το στραγάλι: Ο Φωτιάς σωστά δεν μέτρησε το γκολ του Γιόβιτς για φάουλ του Μαρίν στον Λίλο. Σωστά ακυρώθηκαν για οφσάιντ επίσης και άλλα δύο γκολ της ΑΕΚ με Λιούμπισιτς και Γιόβιτς.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ έδωσε συνέχεια στο τρομερό σερί της, πανηγύρισε τη δέκατη συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή. Ο ΟΦΗ χτύπησε την Ένωση στο πρώτο μέρος στην κόντρα, πιάνοντας την στον ύπνο στα πρώτα λεπτά, αλλά οι κιτρινόμαυροι ανεβάζοντας σημαντικά την απόδοση στο δεύτερο μέρος έφτασαν σε ακόμα μια ανατροπή καταθέτοντας ξανά τη νοοτροπία νικητή που τους διακρίνει.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (71' Πήλιος), Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Γκρούγιτς (46' Μάνταλος), Μαρίν, Ζοάο Μάριο (78' Κουτέσα), Λιούμπισιτς (87' Ελίασον), Καλοσκάμης (46' Κοϊτά), Γιόβιτς

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ (89' Ράκονιατς), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (78' Μπαΐνοβιτς), Καραχάλιος (78' Λιούις), Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας (14' Σενγκέλια), Νους (78' Νέιρα), Σαλσέδο

