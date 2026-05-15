Όπως αναμενόταν, ο δανεικός από την ΑΕΚ φορ, Φραντζί Πιερό, βρίσκεται στις κλήσεις της Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.

Ο Φραντζί Πιερό μπορεί να μη διάγει την καλύτερη του περίοδο στον δανεισμό του από την ΑΕΚ στη Ρίζεσπορ, όμως αναμενόμενα είναι στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Αϊτής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο θηριώδης φορ του Δικεφάλου είναι αναντικατάστατο μέλος του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος και συνεπώς δεν θα γινόταν να λείψει από τις ΗΠΑ.

Ο 31χρονος φορ στο πρώτο μισό της σεζόν μέτρησε 21 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, σκόραρε τέσσερις φορές και «υπέγραψε» δύο σημαντικά για την «οικονομία» του πρωταθλήματος τρίποντα, κόντρα σε Αστέρα AKTOR και Βόλο, στη Νέα Φιλαδέλφεια (αμφότερα 1-0, με δικό του γκολ).

Τον Φεβρουάριο, μετά την αγορά του Μπάρναμπας Βάργκα, ο Πιερό παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Ρίζεσπορ, με την οποία έχει κάνει 11 εμφανίσεις, εκ των οποίων οι 10 ως βασικός, δίχως να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Το συμβόλαιο του με τους πρωταθλητές έχει ισχύ έως το 2027.

Η Αϊτή βρίσκεται στον ιδιαίτερο δύσκολο 3ο Όμιλο του Μουντιάλ, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει Βραζιλία, Μαρόκο και Σκωτία.