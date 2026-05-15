Σε μια κίνηση που δεν συνηθίζεται προχώρησαν οι παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι έκαναν το τραπέζι στον Μάριο Ηλιόπουλο την Παρασκευή σε μαγαζί των Νοτίων Προαστίων.

Το κλίμα στην ΑΕΚ είναι εξαιρετικό ειδικά μάλιστα μετά και την κατάκτηση του τίτλου. Όλοι είναι μια οικογένεια και αυτό επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά καθώς οι παίκτες της ΑΕΚ προχώρησαν την Παρασκευή σε μια κίνηση που δεν συνηθίζεται κάνοντας το τραπέζι στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Μάριο Ηλιόπουλο!

Το γεύμα έλαβες χώρα σε μαγαζί των Νοτίων Προαστίων με τους παίκτες της ΑΕΚ να επιφυλάσσουν μια όμορφη έκπληξη στον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης. Ήταν μια πρωτοβουλία των παικτών, με την πρόσκληση να μεταφέρεται μετά το τέλος του αγώνα στην Τούμπα από τον Πέτρο Μάνταλο στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος φυσικά την έκανε δεκτή με χαρά.

Το παρών έδωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέ Ριμπάλτα και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ, Μηνάς Λυσάνδρου μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης και πολύ ζεστή, όπως πάντα. Η παρουσία του Ηλιόπουλου δίπλα στους παίκτες είναι συνεχής, δημιουργική, με έντονα συναισθήματα και παραστάσεις η οποία έχει διαμορφώσει μια ιδιαίτερη, δυνατή και αδιάρρηκτη σχέση μαζί τους. Είναι τα «παιδιά του», όπως το έχει πει πολλές φορές ο ίδιος και δημόσια.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί το γεγονός πως παρότι οι παίκτες γνώριζαν ότι μέσα στο σαββατοκύριακο θα είχαν την ευκαιρία να περάσουν πολύ ώρα μαζί του, ένιωσαν την ανάγκη να προβούν οι ίδιοι σε αυτήν την πρωτοφανή κίνηση έκφρασης αγάπης και εκτίμησης προς τον διοικητικό ηγέτη της Ένωσης.