ΑΕΚ: Μόνη, πρώτη και καλύτερη!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ του Νίκολιτς που έγραψε 10 σερί νίκες με την επικράτηση (2-1) επί του ΟΦΗ και θα κάνει υπέροχες γιορτές στο ρετιρέ.

Όλα τα δεδομένα πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με αντίπαλο τον ΟΦΗ συνηγορούσαν ότι θα σκάσει γκέλα στης Φιλαδέλφειας τα μέρη στο παραδοσιακά κακό, για την Ένωση, ματς πριν τις διακοπές των εορτών... Νικηφόρα σερί, πολλά ματς και κόπωση δικαιολογημένα με τόσες απουσίες στο διάστημα αυτό, εκτός ο κορυφαίος μέσος όλων στο πρωτάθλημα (σ.σ.: Πινέδα), άδειασμα μετά τη σούπερ ανατροπή με την Κραιόβα και ένας αντίπαλος για τρίτη φορά απέναντί σου! Ωστόσο λογαριάζουμε χωρίς τον Μάρκο Νίκολιτς που έφερε μαζί του και όλα τα... ξόρκια για τα στραβά του Δικέφαλου και τις κακές παραδόσεις... Με τον Σέρβο τεχνικό στον πάγκο η ΑΕΚ κατάφερε να τα προσπεράσει όλα και να κάνει το χρέος της: να αναρριχηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας και να επιβεβαιώσει στην πράξη ότι διανύει μια σούπερ αγωνιστική περίοδο η οποία συνδυάστηκε με σημαντικά αποτελέσματα και μόνο νίκες!

Οι παραδόσεις είναι για να σπάνε αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να... ιδρώσεις πολύ, να υποφέρεις, προκειμένου να το πετύχεις, όπως αποδείχτηκε στην αναμέτρηση της Ένωσης με τον σούπερ βελτιωμένο ΟΦΗ επί Κόντη, όπου τελικά η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει με σκορ 2-1 και με ανατροπή! Έτσι πέτυχε να αφήσει πίσω της την ...κατάρα των αποτελεσμάτων πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων και να προσπεράσει τον Ολυμπιακό στην κορυφή με την ολοκλήρωση του 2025 έχοντας παράλληλα νωρίτερα καταφέρει να προκριθεί στο Conference League απ' ευθείας στους "16" και στο Κύπελλο δίχως υποχρέωση ενδιάμεσης αναμέτρησης και σε σούπερ μονοπάτι για τη διεκδίκηση και του δεύτερου εγχώριου θεσμού: να μην είμαστε ψεύτες και να παραδεχτούμε ότι αν κάτι τέτοιο μας το έλεγε κάποιος (ή κάποιοι) πριν τον Νοέμβριο θα τον κοιτούσαμε θαρρείς και ήταν εξωγήινος...

Ωστόσο η ΑΕΚ είναι μόνη πρώτη και καλύτερη στο πρωτάθλημα και σε συνάρτηση με όσα έχει καταφέρει, σε Ευρώπη - Κύπελλο, αν μη τι άλλο της αξίζει, στον Νίκολιτς και τους παίκτες του, τεράστια υπόκλιση! Αν συνυπολογίσουμε πώς τα κατάφερε αυτά και τα εμπόδια που είχε να ξεπεράσει, ας εστιάσω στις απουσίες το τελευταίο δίμηνο και όχι εξω-αγωνιστικά, η αναγνώριση της επιτυχίας έως σήμερα εκτοξεύεται... Ο Δικέφαλος πέτυχε την 10η σερί νίκη, με την οποία αξίζει να σημειωθεί πως ο Σέρβος τεχνικόςέσπασε το νικηφόρο σερί 9 αγώνων του Αλμέιδα, στη χρονιά του νταμπλ (και με ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μέσα στα παιχνίδια του που απογειώνουν τον βαθμό δυσκολίας), επέκτεινε το αήττητο σερί σε 13 παιχνίδια (12 νίκες και μία ισοπαλία) και κατάφερε μετά τη σεζόν 2007-2008 να κατακτήσει την κορυφή στο πρωτάθλημα πριν τις διακοπές για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της νέας χρονιάς.

Το ματς βέβαια με τον ΟΦΗ μόνο εύκολο δεν ήταν και φάνηκε με το ...καλημέρα: στο 2' οι φιλοξενούμενοι έκαναν γκολ, εκμεταλλευόμενη το κενό στα χαφ και την κακή αντίδραση της άμυνας, τη στιγμή που απουσίαζε εντελώς ο Ρέλβας διότι κάλυψε τη θέση του μέσου που έπρεπε να ήταν εκεί, του Γκρούγιτς, ή του Μαρίν, αλλά δεν υπήρχε: κοινώς ακολούθησε παίκτη που ήταν στο χώρο δράσης των μέσων που ήταν πολύ ψηλά και είχαν για αρχή του ματς μεγάλη απόσταση από την άμυνα! Συμβαίνει και αυτό στο ποδόσφαιρο... Ωστόσο ήταν κάτι που απογείωσε τον βαθμό δυσκολίας για την ΑΕΚ που δεν είχε και τον Πινέδα στο χορτάρι και ατυχώς ο Νίκολιτς επέλεξε να ξεκινήσει αντί του Μάνταλου τον Γκρούγιτς. Κάτι που εννοείται κατάλαβε γρήγορα και άλλαξε με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου και αφού στο καλό διάστημά του ο αντίπαλος δεν βρήκε δεύτερο γκολ, ειδικά στο δοκάρι που είχε.

Ήρθαν οι χαμένες φάσεις με Καλοσκάμη (δις του είπε όχι ο Λίλο), τα γκολ που σωστά ακυρώθηκαν πριν την ανάπαυλα 45λεπτου και το χαμένο πέναλτι του Γιόβιτς, για να απογειώσουν τον βαθμό δυσκολίας της ΑΕΚ που έψαχνε πλέον για να πιάσει κορυφή: ανατροπή και με δεδομένη την κούραση-κόπωση από τα σερί ματς και την υπερπροσπάθεια της Πέμπτης που μας πέρασε με την Κραιόβα. Η είσοδος των Κοϊτά και (περισσότερο) του Μάνταλου προκάλεσε και την ανατροπή αφού φυσικά προηγήθηκε και ένα ακόμη γκολ που ακυρώθηκε για χιλιοστά ως οφσάιντ (και πάλι, δεύτερο στο παιχνίδι, του Γιόβιτς). Ο εκ των κορυφαίων και πάλι Λιούμπισιτς έφερε το ματς στα ίσα και ο Σέρβος φορ με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για να πανηγυρίσει το 11ο τέρμα του με την κιτρινόμαυρη φανέλα συνολικά και 7ο στο πρωτάθλημα (όπου του έχουν ακυρωθεί και τέσσερα ακόμη τα τρία δίχως λόγο)! Τεράστια νίκη για την Ένωση που την έφερε στην κορυφή την οποία και άξιζε με την εικόνα της όλο αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα όπου ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω...

***Νωρίτερα υπήρχε μια φανταστική γιορτή της ΠΑΕ ΑΕΚ στο κοινό της για τα Χριστούγεννα με υπέροχα happenings και μια ωραία συναυλία με πρωταγωνιστή τον Σταβέντο που συγκινήθηκε και συγκίνησε για τον πατέρα του (και όλους τους δικούς μας που δεν είναι πια στη ζωή). Γέμισε με παιδιά η πόλη της ΑΕΚ και το ευχαριστήθηκαν όλοι με την καρδιά τους. Χάρη στην ομάδα, τον Νίκολιτς και τα παιδιά του, ήρθε και η νίκη κορυφής να απογειώσει μια υπέροχη Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και του χρόνου με υγεία, χαρές, ευτυχισμένες στιγμές και πολλή αγάπη.