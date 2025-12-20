Με σούπερ Σιαμπάνη, ο Bόλος βρέθηκε ξανά σε τροχιά 4άδας, αφού εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αφέλεια του Παναιτωλικού και τον νίκησε με 1-0 (Μαρτίνες) στο Πανθεσσαλικό!

Την... μάχη της τετράδας συνέχισε ο Βόλος. Οι παίκτες του Χουάν Φεράντο επικράτησαν με 1-0 του μαχητικότατου Παναιτωλικού και έφτασαν τον Λεβαδειακό στους 25 βαθμούς, αφήνοντας στην 6η θέση τον Παναθηναϊκό που έχει δύο ματς λιγότερα. Οι Αγρινιώτες από την πλευρά τους προσπάθησαν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι, δεν τα κατάφεραν και έμειναν στους 15 βαθμούς και την 9η θέση.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Χουάν Φεράντο ξεκίνησε τον Βόλο με 4-2-3-1 και τον Σιαμπάνη στο τέρμα, τον Τασιούρα αριστερό μπακ, τον Μύγα δεξί και τους Κάργα, Χέρμανσον στόπερ. Αμυντικά χαφ ήταν οι Κόμπα και Μαρτίνες, ο Πίντσι δεξί εξτρέμ, ο Λάμπρου αριστερό και πίσω από τον Μακνί ήταν ο Χουάνπι.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου ξεκίνησε τον Παναιτωλικό με 4-4-2 και τον Τσάβες στο τέρμα, τον Αγαπάκη δεξί μπακ, τον Μανρίκε αριστερό και τους Γκαρσία και Σιέλη στα στόπερ. Οι Κόγιτς και Μπουχαλάκης ήταν τα αμυντικά χαφ, ο Εστέμπαν αριστερό εξτρέμ, ο Ματσάν δεξί και οι Αγκίρε, Άλεξιτς το δίδυμο στην επίθεση.

Χωρίς πολλές φάσεις στο πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο, ένα ημίχρονο στο οποίο ο Βόλος είχε την μπάλα στην κατοχή του, αλλά τις δύο μεγάλες ευκαιρίες τις έκανε ο Παναιτωλικός. Οι Αγρινιώτες στο διάστημα αυτό έκλεισαν εξαιρετικά πίσω και όταν τους δόθηκε η ευκαιρία ανέβηκαν ψηλά για να απειλήσουν.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία χάθηκε στο 30' με τον Ματσάν να κάνει το σουτ και τον Σιαμπάνη να διώχνει με δυσκολία. Οκτώ λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν πάλι κοντά στο γκολ, αλλά ο Αγκίρε με κεφαλιά έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ. Οι Βολιώτες όπως αναφέραμε και πριν δεν μπόρεσαν να απειλήσουν και ουσιαστικά η μοναδική τους ευκαιρία ήταν ένα σουτ του Χουάνπι από καλή θέση το οποίο μπλόκαρε με άνεση ο Τσάβες.

Δύο κόντρες και ένα γκολ για τον Βόλο

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε ακόμα περισσότερο με τους φιλοξενούμενους να κρατάνε με άνεση μακριά από την εστία του Τσάβες τους γηπεδούχους και να προσπαθούν με την σειρά τους να βγουν μπροστά διεκδικώντας τη νίκη. Αυτό ήταν που τους στοίχισε με τους Βολιώτες να δείχνουν πως στην κόντρα είναι εξαιρετικά δουλεμένη ομάδα.

Μάλιστα μέσα στο ίδιο λεπτό έκαναν δύο εξαιρετικές αντεπιθέσεις. Συγκεκριμένα στο 66' έφυγαν μπροστά 3 γηπεδούχοι με 1 φιλοξενούμενο αλλά ο Λάμπρου έκανε κακό κοντρόλ με τους Αγρινιώτες να διώχνουν. Στην συνέχεια της φάσης όμως; οι παίκτες του Βόλου έκλεψαν, ο Πίντσι βρήκε ωραία τον Χάμουλιτς που έκανε το γύρισμα, ο Λάμπρου δεν βρήκε μπάλα και ο ανενόχλητος Μαρτίνες έκανε το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους μετά το 1-0 προσπάθησαν να βγουν μπροστά και να απειλήσουν, αλλά ο Σιαμπάνης ήταν εκεί νικώντας στο 73' τον Σιέλη που με κεφαλιά πήγε να σκοράρει. Στο 81' οι Βολιώτες θα μπορούσαν να είχαν καθαρίσει το ματς, αλλά ο Ασεχνούν αντί να πασάρει στον ανενόχλητο Λάμπρου έστειλε με πλασέ την μπάλα άουτ. Έτσι το 1-0 έμεινε ως το τέλος με τον Βόλο να παίρνει σημαντική νίκη.