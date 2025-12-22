- Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες
Ο Λεβαδειακός ξεπέρασε και το εμπόδιο του Πανσερραϊκού. Οι Βοιωτοί επικράτησαν με σκορ 0-2 από τα γκολ των Βέρμπιτς και Πεντρόζο. Με παράπονα για τη διαιτησία οι άνθρωποι του συλλόγου των Σερρών.
Από την μία ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε με σχήμα στο 4-3-3: Τιναλίνι ο γκολκίπερ, άμυνα με Γεωργιάδη, Φέλτες, Ντε Μάρκο και Τσαούση. Κέντρο με Λιάσο και μπροστά του, τους Μπρουκς και Ομεονγκά, άκρα με Νάνελι και Σοφιανό και φορ ο Καρέλης.
Ο Λεβαδειακός είχε αρχικό σχηματισμό στο 4-2-3-1: Άνακερ ο γκολκίπερ, άμυνα με Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον και Βήχο, κέντρο με Συμελίδη και Τσοκάϊ, άκρα με Παλάσιος και Λαγιούς και ο Μπάλτσι πίσω από τον στράικερ Όζμπολτ.
Στο πρώτο 45λεπτο ο Λεβαδειακός ήταν πιο κινητικός χωρίς να έχει την σούπερ φάση και ο Πανσερραϊκός έψαχνε επιθετική αντίδραση κυρίως με τον Νάνελι. Τελικώς γκολ δεν βρήκε καμία εκ των 2 ομάδων και λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου η ομάδα των Σερρών έμεινε με 10 παίκτες.
Στο 39' είδε κόκκινη ο Τιναλίνι για μαρκάρισμα πάνω στον Παλάσιος έχοντας βγει πολύ εκτός περιοχής και πηγαίνοντας πάνω του ως ο τελευταίος παίκτης. Η απόφαση επικυρώθηκε μέσω VAR και την θέση του πήρε ο Τσομπανίδης - ο οποίος έκανε την πρεμιέρα του φέτος - που στη συνέχεια τραυματίστηκε αλλά εν τέλει έκλεισε το πρώτο μέρος.
Στο 2ο μέρος ο Λεβαδειακός ήταν ξανά ανώτερος του Πανσερραϊκός. Μεγάλη φάση είχε ο Λεβαδειακός με τον Συμελίδη και με το σουτ του να περνά λίγο έξω στο 55'. Στο 57ο λεπτό ο Βέρμπιτς έβαλε γκολάρα με εξαιρετικό σουτ και πανηγυρίζοντας με την ψυχή του για το 0-1.
Στο 65' υπήρξαν φωνές από τους παίκτες του Πανσερραϊκού για φάση που έφτασαν μία ανάσα από το 1-1. Δεν φάνηκε να υπήρχε πάντως χέρι και πέναλτι. Στο 75' Ο Παλάσιος πέρασε τον γκολκίπερ Τσομπανίδη και πλάσαρε σε κενή εστία αλλά πρόλαβε και γύρισε ο Φέλτες και έκοψε την μπάλα προτού περάσει την γραμμή. Ο Τσομπανίδης είχε και άλλες επεμβάσεις ωστόσο το 88' είδε κόκκινη ο Γεωργιάδης και ο Πανσερραϊκός έμεινε με 9 και στο 89' ο Πεντρόζο έκανε το σκορ 0-2 με κεφαλιά έπειτα από φάουλ των Βοιωτών (από τον Παλάσιος). Αυτό ήταν και το τελικό σκορ.
MVP: Ο Βέρμπιτς που παρότι έπαιξε λίγο λόγω του τραυματισμού του έβαλε ένα πολύ ωραίο γκολ. Έτσι ήρθε το 0-1.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Πεντρόζο για το γκολ του στο 0-2. Γενικά ο Λεβαδειακός είχε αρκετούς διακριθέντες και η άμυνά του πήγε μία χαρά.
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι Τιναλίνι και Γεωργιάδης. Και οι 2 για τις αποβολές τους.
Η ΓΚΑΦΑ: Εν πρώτοις η αποβολή του Τιναλίνι. Σε 2ο επίπεδο ο Τσομπανίδης έκανε λάθος έξοδο στο 0-2.
ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν φάνηκε να έχει γίνει το πολύ μεγάλο λάθος. Στη φάση που ζητά χέρι - πέναλτι ο Πανσερραϊκός το ριπλέι δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι του Πανσερραϊκού και κυρίως ο Σαραγόσα είχαν παράπονα πάντως από τη διαιτησία και για το γεγονός ότι η ομάδα του έμεινε με 10 παίκτες και στο τέλος με εννιά.
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Καλύτερη ομάδα ο Λεβαδειακός και με αρκετές φάσεις για γκολ. Μάλλον 'φτωχό' το 0-2 για τους Βοιωτούς.
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Γεωργιάδης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Μπρουκς (63' Μάρας), Ομεονγκά (84' Γκαλβάν), Νάνελι, Σοφιανός (42' Τσομπανίδης) και Καρέλης (63' Ιβάν).
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Συμελίδης (78' Τσιμπόλα), Τσοκάϊ, Παλάσιος, Λαγιούς (87' Μανθάτης), Μπάλτσι (46' Βέρμπιτς, λ.τρ. 64' Πεντρόζο) και Όζμπολτ (65' Γκούμας).
