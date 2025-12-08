Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Η βαθμολογία μετά τη νίκη των Αγρινιωτών
Ο Παναιτωλικός πήρε σπουδαία νίκη στις Σέρρες με 1-0 επί του Πανσερραϊκού.
Η ομάδα του Αγρινίου απομακρύνθηκε αισθητά από τις τελευταίες θέσεις και μάλιστα κοιτάει περισσότερο τις θέσεις 5-8. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι είναι σε δεινή θέση, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική.
Τα αποτελέσματα (13η αγωνιστική)
Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0
Βόλος – Κηφισιά 1-1
Αστέρας Aktor – Λεβαδειακός 1-1
ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2
ΠΑΟΚ – Αρης 3-1
ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 0-1
Η βαθμολογία (13η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 34
2. ΠΑΟΚ 32
3. ΑΕΚ 31
4. Λεβαδειακός 22
-------------------------------------
5. Βόλος 22
6.Παναθηναϊκός 19
7. Άρης 16
8. Κηφισιά 16
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 15
10. Αστέρας Aktor 12
11. Ατρόμητος 9
12.ΟΦΗ 9
13. ΑΕΛ Novibet 8
14. Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.
Η 14η αγωνιστική
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
17:00 Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet
18:00 ΟΦΗ - Πανσερραϊκός
20:00 ΑΕ Κηφισιά - Αστέρας Aktor
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
17:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ
18:00 Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΟΚ
20:00 Άρης - Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ
