Το πρόγραμμα και οι ώρες των ντέρμπι του Big 5.

Η Super League έκανε γνωστό όλο το πρόγραμμα της Super League μέχρι την 26η αγωνιστική.

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται στις 22 Μαρτίου 2026. Να θυμίσουμε ότι την προσεχή αγωνιστική υπάρχει η αναμέτρηση Άρης-Ολυμπιακός. Το ματς θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου στις 20:00 και στις 21/12 θα γίνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα στις 19:30.

Η 20ή αγωνιστική με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης - ΠΑΟΚ και το ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, στις 8/2 (στην επέτειο της τραγωδίας της θύρας 7), είναι η πιο «καυτή».

Αναλυτικά τα ντέρμπι από την 16η έως την 26 αγωνιστική:

16η Αγωνιστική

Κυριακή 11/01/26



19:30 Άρης - ΑΕΚ

17η Αγωνιστική

Κυριακή 18/01/26



21:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

19η Αγωνιστική

Κυριακή 01/02/26



21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

20η Αγωνιστική

Κυριακή 08/02/26



19:00 Άρης - ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

21η Αγωνιστική

Κυριακή 15/02/26

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

23η Αγωνιστική

Κυριακή 01/03/26



20:00 Παναθηναϊκός - Άρης

24η Αγωνιστική

Κυριακή 08/03/26



21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ