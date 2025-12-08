Super League; Οι ημερομηνίες και οι ώρες των ντέρμπι
Η Super League έκανε γνωστό όλο το πρόγραμμα της Super League μέχρι την 26η αγωνιστική.
Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται στις 22 Μαρτίου 2026. Να θυμίσουμε ότι την προσεχή αγωνιστική υπάρχει η αναμέτρηση Άρης-Ολυμπιακός. Το ματς θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου στις 20:00 και στις 21/12 θα γίνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα στις 19:30.
Η 20ή αγωνιστική με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης - ΠΑΟΚ και το ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, στις 8/2 (στην επέτειο της τραγωδίας της θύρας 7), είναι η πιο «καυτή».
Αναλυτικά τα ντέρμπι από την 16η έως την 26 αγωνιστική:
16η Αγωνιστική
Κυριακή 11/01/26
19:30 Άρης - ΑΕΚ
17η Αγωνιστική
Κυριακή 18/01/26
21:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
19η Αγωνιστική
Κυριακή 01/02/26
21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
20η Αγωνιστική
Κυριακή 08/02/26
19:00 Άρης - ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
21η Αγωνιστική
Κυριακή 15/02/26
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
23η Αγωνιστική
Κυριακή 01/03/26
20:00 Παναθηναϊκός - Άρης
24η Αγωνιστική
Κυριακή 08/03/26
21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
