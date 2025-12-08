Με γκολ του Ματσάν από το 11' ο Παναιτωλικός νίκησε 1-0 στις Σέρρες, πλησίασε σε απόσταση αναπνοής την οκτάδα και άφησε τον Πανσερραϊκό στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Με... χρυσό σκόρερ τον Ματσάν ο Παναιτωλικός πήρε μεγάλο διπλό επικρατώντας με 1-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες. Και είναι μεγάλο διπλό γιατί με το τρίποντο αυτό τα «καναρίνια» έφτασαν στους 15 βαθμούς και όχι μόνο ξέφυγαν από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αλλά είναι μόλις έναν πίσω από την οκτάδα που βρίσκονται Κηφισιά και Άρης με 16. Τα «λιοντάρια» από την πλευρά τους με την ήττα αυτή παρέμειναν στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς και τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα όσον αφορά την μάχη της σωτηρίας.

Πως ξεκίνησαν οι ομάδες

Ο Πανσερραϊκός του Ζεράρ Σαραγόσα ξεκίνησε με 4-2-3-1 και τον Τιναλίνι στο τέρμα, τον Κάλινιν αριστερό μπακ, τον Λύρατζη δεξί και τους Ντε Μάρκο και Φέλτες στα στόπερ. Αμυντικά χαφ ήταν οι Ομεονγκά και Γκιγιομέ, ο Τσαούσης αριστερό εξτρέμ, ο Μπανζάκι δεξί και ο Γκριν πίσω από τον Ίβαν.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου κατέβασε τον Παναιτωλικό με 4-1-4-1 και τον Τσάβες στο τέρμα, τον Μανρίκε αριστερό μπακ και τον Αγαπάκη δεξί, με τους Κόγιτς και Γκαρσία στα στόπερ. Μπροστά τους ο Μπουχαλάκης με τους Μίχαλακ, Ματσάν, Κοντούρη και Εστεμπάν να είναι από αριστερά προς τα δεξιά πίσω από τον Άλεξιτς.

Μία φάση ένα γκολ στο πρώτο μέρος

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο ο Παναιτωλικός είχε τον έλεγχο, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να βγουν μπροστά αλλά να μην μπορούν να κάνουν την τελική πάσα για την τελική φάση.

Τα «καναρίνια» κράτησαν με άνεση πίσω και κατάφεραν νωρίς να ανοίξουν και το σκορ. Συγκεκριμένα μόλις στο 11' ο Ματσάν πήρε την μπάλα μετά από ωραία κάθετη του Μίχαλακ, μπήκε ακόμα πιο ωραία στην περιοχή και με σουτ νίκησε τον Τιναλίνι κάνοντας έτσι το 1-0. Ο σκόρερε μάλιστα αφιέρωσε το τέρμα στον Μιγέλ Λουίς τον μεγάλο άτυχο για τους Αγρινιώτες που λίγες ημέρες υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει όλη την υπόλοιπη χρονιά.

Οι φιλοξενούμενοι δεν είχα πρόβλημα να κρατήσουν το προβάδισμα, καθώς στην μόνη φάση που θα μπορούσε να απειλήσει ο Πανσερραϊκός, στην μακρινή έξοδο του Τσάβες, ο Αργεντινός τερματοφύλακας διόρθωσε το δικό του λάθος και έδιωξε την μπάλα. Έτσι το 0-1 έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου.

Το κράτησε άνετα ο Παναιτωλικός και πήρε τη νίκη

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και την κατοχή, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν μια σωστή επίθεση και να απειλήσουν τους αντιπάλους τους. Τα... καναρίνια χωρίς να συναντήσουν το παραμικρό πρόβλημα κράτησαν αυτό το πολύτιμο 0-1 κλείνοντας εξαιρετικά πίσω και έτσι έφυγαν από τις Σέρρες με το σημαντικό αυτό τρίποντο.

MVP: Ο Παναιτωλικός επικράτησε με 1-0 και το γκολ που ήταν και ωραίο πέτυχε ο Ματσάν. Ε δεν γινόταν να μπει άλλος ως πολυτιμότερος...

Στο ύψος τους: Θα βάλουμε τον Παντελάκη που δεν έχασε μονομαχία στο κέντρο και ηρεμούσε το παιχνίδι της ομάδας του.

Αδύναμος κρίκος: Όλη η επίθεση του Πανσερραϊκού που σε κανένα σημείο δεν κατάφερε να απειλήσει σοβαρά τους Αγρινιώτες.

Στραγάλι: Χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Τζήλου.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Παναιτωλικός κατάφερε και σκόραρε νωρίς, ο Πανσερραϊκός είχε 85 λεπτά να αντιδράσει, αλλά δεν το κατάφερε και έτσι τα «καναρίνια» πήραν δίκαια ένα σημαντικό τρίποντο.

Οι ενδεκάδες του αγώνα

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης (79′ Καρέλης), Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλίνιν, Ομεόνγκα, Γκιγιόμιε, Τσαούσης (74′ Γκαλβάν), Ζιντάν (45′ Ουαγκέ), Γκριν (45′ Μπρουκς), Ίβαν (45′ Μάρας)

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Τσάβες, Μανρίκε, Κόγιτς, Ουνάι Γκαρσία, Αγαπάκης (68′ Σιέλης), Μπουχαλάκης, Κοντούρης (51′ Σμυρλής), Ματσάν (86′ Νικολάου), Εστέμπαν, Μίχαλακ (68′ Τσούρα), Άλεξιτς (86′ Αγκίρε)