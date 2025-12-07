Με κεφαλιά του Καλάμπρια και πέναλτι του Μπακασέτα ο Παναθηναϊκός είχε ανατρέψει το 1-0 της ΑΕΛ Novibet, αλλά ο Μλαντένοβιτς υπέπεσε σε πέναλτι στο 94' και ο Πασάς ισοφάρισε στο 90' +9'!

Νέα γκέλα για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος απόψε 2-2 με την ΑΕΛ σε ένα παιχνίδι, όπου κρίθηκε στο φινάλε από το πέναλτι που δόθηκε υπέρ των γηπεδούχων.



ΑΕΛ-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Οι γηπεδούχοι του Στέλιου Μαλεζά ξεκίνησαν με τον Αναγνωστόπουλο κάτω από τα δοκάρια. Ηλιάδης, Τσάκλα, Φερίγκρα, Δεληγιαννίδης και Αποστολάκης στην άμυνα. Ανδράδα, Στάικος, Πέρεζ στη μεσαία γραμμή, Γκαράτε, Χατζηστραβός στην επίθεση της ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Μλαντένοβιτς, δεξιός ο Καλάμπρια, Τουμπά και Πάλμερ οι δύο στόπερ. Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας στον άξονα του κέντρου. Τετέ και Ζαρουρί στα άκρα της επίθεσης, με τον Σφιντέρσκι στην κορυφή.

Ο κακός Παναθηναϊκός και η ισορροπία

Το σκηνικό του πρώτου μέρους ήταν το αναμενόμενο. Ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα(73%), η ΑΕΛ τον περίμενε στο μισό γήπεδο. Αυτό δεν άλλαξε καθόλου στα σαρανταπέντε λεπτά, με το Τριφύλλι να έχει κάκιστη εικόνα, όσον αφορά την δημιουργία φάσεων. Ένα σουτ του Τετέ στο 11' και μια κεφαλιά του Τουμπά στο 19', αμφότερα πάνω στον Αναγνωστόπουλο ήταν όσα είχε να δείξει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Μάλιστα, η ΑΕΛ που είχε εξαιρετική αμυντική οργάνωση στα 2/3 του γηπέδου, εκμεταλλεύθηκε ένα λάθος του Μλαντένοβιτς και στο 37' άνοιξε το σκορ με τον Πέρεθ, ο οποίος πήρε την απομάκρυνση του Κότσαρη από το σουτ του Γκαράτε, ανοίγοντας το σκορ.

Οι ''πράσινοι'', όμως, αρκετά γρήγορα και συγκεκριμένα στο 43' κατάφεραν να ισοφαρίσουν χάρη σε μια συνεργασία των δύο μπακ. Ο Μλαντένοβιτς σέντραρε από αριστερά και ο Καλάμπρια με τρομερή κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια.

Όλα έγιναν από τα έντεκα βήματα και γκέλα του Παναθηναϊκού

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος αν και η ΑΕΛ στο ξεκίνημα της επανάληψης έφτασε μια ανάσα από την ολική ανατροπή αλλά ο Χατζηστραβός στο 50' δεν νίκησε στο τετ α τετ τον Κότσαρη, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Ο Παναθηναϊκός είχε μόνο το άστοχο σουτ του Μπακασέτα στο 47' και το σουτ του Τετέ πάνω στον κίπερ στο 66'. Η διαφορά για τους φιλοξενούμενους ήρθε όταν ο Φερίγκρα έκανε πέναλτι στον Ζαρουρί και ο Μπακασέτας από την άσπρη βούλα πέτυχε το 2-1.

Η ομάδα του Μπενίτεθ χωρίς να δυσκολευθεί κρατούσε το υπέρ της αποτέλεσμα, και θα μπορούσε να σκοράρει και τρίτο γκολ αλλά ο Τετέ δεν νίκησε τον Αναγνωστόπουλο στο τετ α τετ, ούτε ''έσπασε'' δίπλα στον Ντέσερς.

Στις καθυστερήσεις, όμως, ο Πασάς κέρδισε πέναλτι από τον Μλαντένοβιτς, ευστόχησε και διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στην αναμέτρηση.

MAN OF THE MATCH: Πασάς. Μπήκε από τον πάγκο, κέρδισε το πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα και χάρισε έναν υπερπολύτιμο βαθμό στην ΑΕΛ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Πέρεθ έκανε ένα καλό ματς για την ΑΕΛ, σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης, με αρκετή δουλειά στην μεσαία γραμμή της ομάδας του.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Φερίγκρα κάνει μεγάλο λάθος και πραγματοποιεί παράβαση σε κομβικό σημείο του ματς πάνω στον Ζαρουρί σε φάση όπου δεν υπάρχει απειλή. Άτσαλο μαρκάρισμα από τον στόπερ της ΑΕΛ.

Ο Μλαντένοβιτς από τον Παναθηναϊκό, φέρει ευθύνη και στα δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Χατζηστραβός έχασε απίθανη ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 50', στέλνοντας την μπάλα άουτ σε ένα μοναδικό τετ α τετ με τον Κότσαρη. Στην ίδια κατηγορία και ο Τετέ που έχασε το άχαστο στο 1-2 και δεν σκόραρε, ούτε έδωσε στον αμαρκάριστο Ντέσερς.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ευαγγέλου χάρισε κάρτες στον Ηλιάδη που έχει κάνει δύο ξεκάθαρα μαρκαρίσματα για κίτρινη στον Σφιντέρσκι. Σε ροή αγώνα δεν είδε το πεντακάθαρο πέναλτι του Φερίγκρα στον Ζαρουρί και τον διόρθωσε ο Κουμπαράκης. Στο φινάλε του ματς ο VAR φώναξε τον διαιτητή για τράβηγμα του Μλαντένοβιτς πάνω στον Πασά που τελικά δόθηκε πέναλτι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός... αυτοκτόνησε απόψε στην Λάρισα και ενώ κρατούσε την νίκη μέχρι τέλους μία ανοησία ποδοσφαιρική του Μλαντένοβιτς έστειλε στα σκουπίδια τους τρεις βαθμούς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

ΑΕΛ: Aναγνωστόπουλος, Ηλιάδης(63' Παπαγεωργίου), Τσάκλα, Φερίγκρα, Δεληγιαννίδης, Αποστολάκης(63' Κοβάσεβιτς), Ανδράδα(74' Ατανάσοφ), Στάικος, Πέρεζ(74' Σουρλής), Γκαράτε, Χατζηστραβός.

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Μλαντένοβιτς, Καλάμπρια, Πάλμερ, Τουμπά, Τσέριν, Σιώπης, Μπακασέτας(80' Τζούρισιτς), Τετέ, Ζαρουρί(80' Ντέσερς), Σφιντέρσκι(58' Πάντοβιτς).