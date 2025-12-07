Όπως στη Λιβαδειά και το «Κλ. Βικελίδης», έτσι και στην Τούμπα, Τάισον και Γιακουμάκης... οδήγησαν τον ΠΑΟΚ! Με γκολάρα και κερδισμένο πέναλτι ο πρώτος και με 2 γκολ ο δεύτερος, ο Δικέφαλος επικράτησε εύκολα 3-1 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης!

Ένας ΠΑΟΚ κυριαρχικός, αποφασιστικός, πιο έτοιμος από τον Άρη πήρε τη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης επικρατώντας με 3-1 στην κατάμεστη Τούμπα, έχοντας για πρωταγωνιστές και πάλι τον Γιώργο Γιακουμάκη και τον Τάισον.

Ετσι ξεκίνησαν το ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει στην ενδεκάδα του «Δικέφαλου» οκτώ νέα πρόσωπα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Τετάρτης (3/12) για το θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

O Γιάννης Κωνσταντέλιας που τις τελευταίες ημέρες ήταν αμφίβολος, βρέθηκε στην αποστολή του «Δικεφάλου» και ξεκίνησε το ντέρμπι από τον πάγκο, με τον Λούκα Ιβανούσετς να είναι στην αρχική ενδεκάδα και σε ρόλο επιτελικού μέσου.

Ο Παβλένκα επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα. Οι Μεϊτέ και Οζντόεφ θα ήταν οι δύο εσωτερικοί μέσοι, τους Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον να συμπληρώνουν τη μεσοεπιθετική γραμμή και τον Γιακουμάκη -σκόρερ του ΠΑΟΚ στο 96ο λεπτό του αγώνα Κυπέλλου- στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Μανόλο Χιμένεθ, επίσης, προχώρησε σε αλλαγές και αποφάσισε τη συνύπαρξη των Μόντσου-Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Γαλανόπουλος είχε ρόλο επιτελικού μέσου ενώ ο Γένσεν κινήθηκε περισσότερο στα άκρα έχοντας απέναντί του τον Πέρεθ. Σε αντίθεση με τον αγώνα του Κυπέλλου, ο Λορέν Μορόν ήταν στο αρχικό σχήμα και στην κορυφή της επίθεσης.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Φαμπιάνο, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον προσαγωγό κι έτσι δεν άλλαξε τίποτε στο κέντρο της άμυνας με τους Ροζ-Άλβαρο, ο Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία, ενώ στα αμυντικά άκρα αγωνίστηκαν οι Τεχέρο-Φαντιγκά.

Το 45λεπτο της ασπρόμαυρης υπεροχής

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλά στο ντέρμπι και πήρε από νωρίς την μπάλα στην κατοχή του. Αυτό που έλειπε ήταν η σωστή τελική πάσα. Δεν το έκανε ούτε ο Ζίβκοβιτς, ούτε, ο Κένι, ούτε και ο Τάισον όταν βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση και μέσα στην περιοχή του Άρη. Ο Μπάμπα περιόρισε τα ανεβάσματά του για να έχει καλύτερη αντιμετώπιση του Πέρεθ, ο οποίος του έβαλε δύσκολα στο ματς του κυπέλλου. Ο Ισπανός είχε την πρώτη καλή στιγμή των «κίτρινων» στο 18ο λεπτό, με τον Γκανέζο αμυντικό του «Δικεφάλου» εκτός θέσης.

Οι «ασπρόμαυροι» απάντησαν με την κοντινή κεφαλιά του Μεϊτέ, που εξουδετέρωσε ο Διούδης, από νέα στατική φάση και εξαρετικά εκτελεσμένη κομπίνα ο Ιβανούσετς βρέθηκε να έχει… πιάτο την εστία, ωστόσο το τελείωμα του ήταν κάκιστο για την ποιότητα του Κροάτη μεσοεπιθετικού.

Τι, κάνει αυτός ο Τάισον…

Από την αρχή του παιχνιδιού, το πρόβλημα στην πλευρά του Φαντιγκά «έβγαζε μάτι». Ο ΠΑΟΚ επένδυσε στη δεξιά πλευρά του και δικαιώθηκε. Για πολλοστή φορά το δίδυμο Κένι-Ζίβκοβιτς έβαλε στη μέση τον αμυντικό του Άρη, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έβγαλε γλυκιά σέντρα και ο Τάισον με εξαιρετικό τελείωμα στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 (28’) δύο λεπτά πριν από την συμπλήρωση μισής ώρας στο ματς.

Η κατοχή έφτασε στα δυσθεώρητα ύψη του 79% - 21% υπέρ του ΠΑΟΚ, εξωπραγματικά νούμερα για ένα ντέρμπι, ωστόσο ο Άρης «εμφανίστηκε» στο δεύτερο μισό του γηπέδου στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κι όχι μόνο εμφανίστηκε, αλλά έφτασε στην ισοφάριση (1-1) με την κεφαλιά του Γένσεν, μετά το δυνατό σουτ του Μόντσου και την απόκρουση του Παβλένκα.

Το πρώτο μέρος είχε και συνέχεια. Ο Τάισον κυνήγησε μια «σκοτωμένη» μπάλα, μπήκε ανάμεσα σε Τεχέρο και Διούδη, ο τερματοφύλακας του Άρη βρήκε τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, ο Γιοβάνοβιτς έδειξε την «άσπρη βούλα», αφού κλήθηκε να δει on the field τη φάση και ο Γιακουμάκης ευστοχώντας στο πέναλτι έκανε το 2-1. Ετσι έκλεισε το πρώτο μέρος, με τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ για να αποδοθεί ποδοσφαιρική δικαιοσύνη μετά το προσωρινό και πλασματικό 1-1.

Γιακουμάκης «on fire» και 3-1

Ο ΠΑΟΚ μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και νωρίς-νωρίς στο β’ μέρος (48’) έφτασε στο 3-1 με τους παίκτες του Λουτσέσκου να αλλάζουν με κινηματογραφική ταχύτητα την μπάλα και να χτυπούν από την αδύναμη πλευρά (Φαντιγκά) του Άρη, με τον Ζίβκοβιτς να «σερβίρει» (6η ασίστ στο πρωτάθλημα) και τον Γιακουμάκη να στέλνει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα.

Ο σκόρερ του «Δικεφάλου» έγινε αναγκαστική αλλαγή (58’), με τον νεαρό Μύθου να συνεχίζει στην κορυφή της επίθεσης, στο 62’ ο Παβλένκα κράτησε τη διαφορά του σκορ στα δύο γκολ με την απόκρουση στο πλασέ Μορόν, ενώ ο Ζίβκοβιτς έχασε μέσα σε ένα λεπτό (72’-73’) διπλή ευκαιρία σε ισάριθμα τετ α τετ με τον Διούδη για να κάνει το 4-1 και να τελειώσει το ματς. Για την κλάση και την ποιότητα του Σέρβου θα περιμέναμε πολύ καλύτερα τελειώματα.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να χάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, ο Κωνσταντέλιας πέρασε στο 80ο λεπτό στο χορτάρι γνωρίζοντας την αποθέωση, όμως το τέταρτο γκολ που τόσο πολύ έψαξε και άξιζε δεν ήρθε.

MVP: Ο Γιώργος Γιακουμάκης με δύο γκολ «υπέγραψε» φαρδιά-πλατιά τη νίκη ΠΑΟΚ φτάνοντας τα εννιά συνολικά με την ασπρόμαυρη φανέλα!

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Τι να πεις για αυτή τη μορφάρα που λέγεται Τάισον. Μαθήματα αυταπάρνησης, ενέργειας, πάθους.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Φαντιγκά μπορεί να είναι δεξιός φουλ-μπακ, κατ' ανάγκη να παίζει αριστερά, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την απόδοσή του. Ο ΠΑΟΚ χτύπησε κατ’ επανάληψη από την πλευρά του.

Η ΓΚΑΦΑ: Τεχέρο και Διούδης δεν συνεννοήθηκαν και σε μια φάση παρόμοια του Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, ο Τάισον κερδίζει το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των κα

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Η φάση του Τάισον με τον Διούδη είναι πέναλτι από την στιγμή που υπάρχει επαφή και άνοιγμα της μπάλας από τον επιθετικό και ανατροπή από τον τερματοφύλακα. Τέταρτη μεγάλη φάση, μετά τις τρεις στο κύπελλο, κατά του ΠΑΟΚ, όπου ο διαιτητής (Γιοβάνοβιτς) δεν είδε την παράβαση και τον «διόρθωσε» ο VAR. Υπάρχει μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, με πρωταγωνιστές Κεντζιόρα και Ράτσιτς, όπου ο Άρης ζητάει πέναλτι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ ήταν κυρίαρχος από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό και πήρε δικαιότατα τη νίκη και τους τρεις βαθμούς με σκορ που ασφαλώς και τον αδικεί βάσει της συνολικής εικόνας και των ευκαιριών. Ο Άρης εκτός από ένα ανέβασμα στο τερέν στη διάρκεια του β’ μέρος δεν απείλησε ιδιαίτερα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (80’ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (67’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Γιακουμάκης (58’ Μύθου)

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (84’ Παναγίδης), Άλβαρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56’ Ντούντου), Γιένσεν (90’ Μισεουί), Πέρεθ (90’ Γιαννιώτας), Μορόν.