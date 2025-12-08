Ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ το τελευταίο του χαρτί για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League και το Gazzetta θυμάται ερυθρόλευκους θριάμβους σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

Ο Ολυμπιακός, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε θερμοκρασίες όπου υδράργυρος έδειχνε κάτω του μηδενός.

Οι ερυθρόλευκοι, μάλιστα, έχουν καταφέρει να βλέπουν... άσπρη μέρα και με τις υπόθεση «πρόκριση» όταν το τοπίο στο γήπεδο είναι χιονισμένο.

Ας θυμηθούμε το Ζάγκρεμπ, τη Μόσχα και το Χάρκοβο...

9/12 του 1998: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ντιναμό στο Ζάγκρεμπ. Εκεί, οι παίκτες του Μπάγεβιτς παίρνουν μια ισοπαλία (1-1) που τoυς στέλνει στους «8» του θεσμού και τους κάνει να γράψουν την πιο ένδοξη σελίδα της ομάδας στο θεσμό των αστεριών.

Η κεφαλιά του Γιαννακόπουλου λιώνει τους... πάγους του Ζάγκρεμπ και στέλνει στους... επτά ουρανούς το Λιμάνι.

Ο Γέλιτσιτς είχε ανοίξει το σκορ στο «Μάξιμιρ» στο 35' αλλά ο Στέλιος με κεφαλιά ψαράκι έκανε το 1-1... τρελαίνοντας τους πάντες.

Εκείνη την χρονιά, η ομάδα του Μπάγεβιτς κληρώθηκε στον όμιλο με Πόρτο, Άγιαξ και Κροάσια Ζάγκρεμπ (νυν Ντιναμό).

Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν και συγκέντρωσαν 11 βαθμούς γνωρίζοντας μόλις μία ήττα, από τον Αγιαξ στο Άμστερνταμ με 2-0.

Στους «8» αντιμετώπισε τη Γιουβέντους, όπου θα μπορούσε να έχει περάσει στα ημιτελικά - αρκεί ο αέρας να μην είχε κάνε τον Ελευθερόπουλο να βγει στην έξοδο που έβαλε στοπ, σε μια παραλίγο επική πρόκριση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Λάντιτς, Μίσκαν, Γιύριτς, Σάριτς, Τόκιτς, Σίμιτς, Ρουκάβινα, Γέλιτσιτς, Μίκιτς, Μούτσνιν, Μάριτς

Ολυμπιακός: Ελευθερόπουλος, Αμανατίδης, Ανατλάκης, Καραταΐδης, Μαυρογενίδης, Τζόρτζεβιτς, Γεωργάτος, Γιαννακόπουλος, Νινιάδης, Πουρσανίδης, Γκόγκιτς.

Η... άλωση της Μόσχας με ήρωες τους Κάρολ και Φουστέρ

14/2/2012: Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Μόσχα (1-0, Φουστέρ) με ήρωα τον Κάρολ, που έπιασε πέναλτι!

Στο 71' η κεφαλιά του Τοροσίδη βρήκε το δοκάρι, ωστόσο στην εξέλιξή της ο Φουστέρ άνοιξε το σκορ δίνοντας τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του.

Τα πάντα πήγαν να έρθουν τούμπα στο 73', μόλις 2' μετά το γκολ. Η κάθετη του Νάτχο στον Καραντενίζ, έβγαλε τον Τούρκο απέναντι από τον Μέγερι που τον ανέτρεψε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ρουμπίν Καζάν: Αρλάουσκις, Κούζμιν, Νάβας, Μποκέτι, Σαρόνοφ, Νέμοφ, Ριαζάντσεφ (83' Κασάεφ), Νάτχο, Καραντενίζ, Ντιαντιούν (46' Ανσάλντι), Βαλντές (82' Μάρτινς).

Ολυμπιακός: Μέγιερι, Τοροσίδης, Μέλμπεργκ (33' Παπάζογλου), Μαρκάνο, Χολέμπας, Μανιάτης, Ορμπάιθ, Μακούν, Φουστέρ (74' Κάρολ), Μιραλάς, Τζιμπούρ (81' Μοντέστο).

Ο Κάρολ μπήκε παγωμένος, ωστόσο την επέμβαση που έκανε στην εκτέλεση του Νάτχο θα τη θυμάται σε όλη του τη ζωή. Κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό, και έδωσε στην ομάδα του μια τεράστια πρόκριση.

Ο Φουστέρ... χτύπησε και στο Χάρκοβο

Κρύο; Χιόνι; Ο Θρύλος δεν κωλώνει! Μετά τη Μόσχα άλωσε ξανά με τον Φουστέρ και το Χάρκοβο, χάρη στο γκολ του Φουστέρ. Βέβαια, στη ρεβάνς δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν την ουσία και στην πρώτη φάση που τους δόθηκε η ευκαιρία να σκοράρουν δεν την έχασαν. Η άμυνα του κράτησε μέχρι την... περιοχή τους πολυδιαφημισμένους Ουκρανούς και κορυφαία επίθεση του Γιουρόπα Λιγκ σίγησε. Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης και πλέον με τη βοήθεια της έδρας βρίσκεται μια ανάσα από τα προημιτελικά.

Oι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Mέταλιστ: Γκοριάνοφ, Βιγιάγκρα, Τορσιλιέρι, Έντμαρ, Φινίνιο (62' Ψενίτνσιχ), Κλέιτον Ζαβιέ, Γκουέι, Σόσα, Μπλάνκο (62' Τέπιτς), Τάισον, Κριστάλδο (83' Μάρλος).

Ολυμπιακός: Μέγιερι, Τοροσίδης, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Μέλμπεργκ, Μαρκάνο, Μανιάτης, Ορμπάιθ, Μακούν (77' Μοντέστο), Φουστέρ (79' Χολέμπας), Μιραλάς (89' Αμπντούν), Τζιμπούρ.