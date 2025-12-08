Super League: Το πρόγραμμα και τα ντέρμπι μέχρι την 26η αγωνιστική
Η Super League έκανε γνωστό το πρόγραμμα από την 16η αγωνιστική έως και την 26η αγωνιστική.
Η διοργανώτρια συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα της Δευτέρας ανακοίνωσε όλο το πρόγραμμα, πριν την έναρξη των playoffs και των playouts. Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται στις 22 Μαρτίου 2026.
Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:
Η 16η Αγωνιστική
Σάββατο 10/01/26
17:00 Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet
19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Ολυμπιακός
19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Κυριακή 11/01/26
16:00 Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ
17:30 ΟΦΗ - Asteras Aktor
19:30 Άρης - ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός
17η Αγωνιστική
Σάββατο 17/01/26
15:30 Πανσερραϊκός - Κηφισιά
18:30 Asteras Aktor - Ολυμπιακός
Κυριακή 18/01/26
17:00 ΑΕΛ Novibet - Άρης
19:00 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
21:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Δευτέρα 19/01/26
18:00 Παναιτωλικός - Λεβαδειακός
20:00 Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος Αθηνών
18η Αγωνιστική
Σάββατο 24/01/26
17:00 Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ
19:30 Asteras Aktor - ΑΕΚ
20:00 ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός
Κυριακή 25/01/26
16:00 Άρης - Λεβαδειακός
17:30 ΟΦΗ - Παναιτωλικός
19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός
21:00 Κηφισιά - ΠΑΟΚ
19η Αγωνιστική
Σάββατο 31/01/26
17:00 Παναιτωλικός - Άρης
18:00 Ατρόμητος Αθηνών - ΟΦΗ
20:00 Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 01/02/26
16:00 Λεβαδειακός - Asteras Aktor
17:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά
19:30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός
21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός
20η Αγωνιστική
Σάββατο 07/02/26
17:00 ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός
18:00 Asteras Aktor - Βόλος ΝΠΣ
20:00 Κηφισιά - Ατρόμητος Αθηνών
Κυριακή 08/02/26
16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ
17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός
19:00 Άρης - ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
21η Αγωνιστική
Σάββατο 14/02/26
17:00 Παναιτωλικός - Asteras Aktor
20:00 Βόλος ΝΠΣ - Άρης
Κυριακή 15/02/26
16:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ
19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet
Δευτέρα 16/02/26
18:00 Ατρόμητος Αθηνών - Πανσερραϊκός
22η Αγωνιστική
Σάββατο 21/02/26
17:00 Asteras Aktor - Ατρόμητος Αθηνών
17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός
Κυριακή 22/02/26
16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ
18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ
19:30 Άρης - Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός
23η Αγωνιστική
Σάββατο 28/02/26
17:00 ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet
19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Παναιτωλικός
20:00 Κηφισιά - Λεβαδειακός
Κυριακή 01/03/26
16:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
17:30 Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ
19:00 ΠΑΟΚ - Asteras Aktor
20:00 Παναθηναϊκός - Άρης
24η Αγωνιστική
Σάββατο 07/03/26
17:00 Άρης - Ατρόμητος Αθηνών
18:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 08/03/26
16:00 Asteras Aktor - Πανσερραϊκός
17:00 Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ
19:00 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Δευτέρα 09/03/26
18:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά
25η Αγωνιστική
Σάββατο 14/03/26
17:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός
19:30 Πανσερραϊκός - Άρης
20:00 ΑΕΛ Novibet - Asteras Aktor
Κυριακή 15/03/26
17:30 Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ
18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
26η Αγωνιστική
Κυριακή 22/03/26 – 19:00 όλοι οι αγώνες
ΑΕΚ - Κηφισιά
Asteras Aktor - Παναθηναϊκός
Άρης - ΟΦΗ
Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ
Λεβαδειακός - Ατρόμητος Αθηνών
Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός
