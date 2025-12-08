Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League μέχρι την 26η αγωνιστική.

Η Super League έκανε γνωστό το πρόγραμμα από την 16η αγωνιστική έως και την 26η αγωνιστική.

Η διοργανώτρια συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα της Δευτέρας ανακοίνωσε όλο το πρόγραμμα, πριν την έναρξη των playoffs και των playouts. Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται στις 22 Μαρτίου 2026.

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:

Η 16η Αγωνιστική

Σάββατο 10/01/26

17:00 Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Ολυμπιακός

19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Κυριακή 11/01/26

16:00 Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ

17:30 ΟΦΗ - Asteras Aktor

19:30 Άρης - ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

17η Αγωνιστική

Σάββατο 17/01/26

15:30 Πανσερραϊκός - Κηφισιά

18:30 Asteras Aktor - Ολυμπιακός

Κυριακή 18/01/26

17:00 ΑΕΛ Novibet - Άρης

19:00 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

21:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19/01/26

18:00 Παναιτωλικός - Λεβαδειακός

20:00 Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος Αθηνών

18η Αγωνιστική

Σάββατο 24/01/26

17:00 Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ

19:30 Asteras Aktor - ΑΕΚ

20:00 ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός

Κυριακή 25/01/26

16:00 Άρης - Λεβαδειακός

17:30 ΟΦΗ - Παναιτωλικός

19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός

21:00 Κηφισιά - ΠΑΟΚ

19η Αγωνιστική

Σάββατο 31/01/26

17:00 Παναιτωλικός - Άρης

18:00 Ατρόμητος Αθηνών - ΟΦΗ

20:00 Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 01/02/26

16:00 Λεβαδειακός - Asteras Aktor

17:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά

19:30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός

21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

20η Αγωνιστική

Σάββατο 07/02/26

17:00 ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός

18:00 Asteras Aktor - Βόλος ΝΠΣ

20:00 Κηφισιά - Ατρόμητος Αθηνών

Κυριακή 08/02/26

16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ

17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός

19:00 Άρης - ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

21η Αγωνιστική

Σάββατο 14/02/26

17:00 Παναιτωλικός - Asteras Aktor

20:00 Βόλος ΝΠΣ - Άρης

Κυριακή 15/02/26

16:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet

Δευτέρα 16/02/26

18:00 Ατρόμητος Αθηνών - Πανσερραϊκός

22η Αγωνιστική

Σάββατο 21/02/26

17:00 Asteras Aktor - Ατρόμητος Αθηνών

17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

Κυριακή 22/02/26

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ

18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ

19:30 Άρης - Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός

23η Αγωνιστική

Σάββατο 28/02/26

17:00 ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 01/03/26

16:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

17:30 Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ - Asteras Aktor

20:00 Παναθηναϊκός - Άρης

24η Αγωνιστική

Σάββατο 07/03/26

17:00 Άρης - Ατρόμητος Αθηνών

18:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 08/03/26

16:00 Asteras Aktor - Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 09/03/26

18:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά

25η Αγωνιστική

Σάββατο 14/03/26

17:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός - Άρης

20:00 ΑΕΛ Novibet - Asteras Aktor

Κυριακή 15/03/26

17:30 Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ

18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

26η Αγωνιστική

Κυριακή 22/03/26 – 19:00 όλοι οι αγώνες

ΑΕΚ - Κηφισιά

Asteras Aktor - Παναθηναϊκός

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Ατρόμητος Αθηνών

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός