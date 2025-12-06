Με τον Ελ Καμπί, να σκοράρει με κάθε τρόπο (τρομερό ψαλιδάκι και κεφαλιά), τον Στρεφέτσα να κάνει… σεφτέ στα γκολ, ο Ολυμπιακός νίκησε διά περιπάτου 3-0 τον ΟΦΗ και πάει για… τελικό στην Αστάνα.

Ιδιαίτερα εύκολο απόγευμα είχε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός (που θα κλείσει πρώτος και τον α' γύρο)με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Σκόρερ δις ο Ελ Καμπί και πρώτο γκολ του Στρεφέτσα σε αγώνα που οι παίκτες των Πειραωτών παρουσίασαν πολύ καλά δείγματα ενόψει του αγώνα με την Καϊράτ στην Αστάνα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με χαρακτήρα... τελικού για εκείνους.

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγα, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί οι Στρεφέτσα, Ζέλσον Μαρτίνς και Ταρέμι.

Ως προς τον ΟΦΗ από την άλλη η διάταξή του ήταν: ο Λίλο γκολκίπερ, στην άμυνα οι Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος και Λέουις, στον άξονα οι Καραχάλιος και Μπαΐνοβιτς και πίσω από τον φορ Θεοδοσουλάκη οι Φούντας, Ανδρούτσος και Νους.

Ο Ελ Καμπί με εξαιρετικό ψαλιδάκι το 1-0, έκανε και το 2-0

Ο Ολυμπιακός πήρε σε έναν ακόμα αγώνα γκολ από τον Ελ Καμπί. Αρχικά στο 2ο λεπτό ο Μουζακίτης ελίχθηκε, έκανε το σουτ και ο Λίλο απέκρουσε πολύ δύσκολα. Ο ίδιος παίκτης είχε σουτ πολύ ψηλά έξω στο 11ο λεπτό. Στο 13ο λεπτό ο Ταρέμι έφτασε μία ανάσα από το 1-0 αλλά η τελική του κόπηκε 2 φορές από την άμυνα του ΟΦΗ.

Στη συνέχεια ο Μπιανκόν ήταν που είχε κεφαλιά που έβγαλε πολύ δύσκολα ο Λίλο. Στο 19' ο Λίλο έβγαλε και το πολύ καλό σουτ του Ζέλσον (σε κόρνερ). Το σερί των ερυθρόλευκων φάσεων συνεχίστηκε με το δυνατό σουτ του Στρεφέτσα που πέρασε λίγο έξω. Στο 24' ο Λίλο μπλόκαρε την προσπάθεια του Ελ Καμπί που την έκανε σε κίνηση και υπό πίεση. Στο 31' ο Έσε είχε επίσης μεγάλη φάση αλλά ο Λίλο είπε ξανά 'όχι'. Ο Ελ Καμπί στο 33' είχε σουτ εκτός περιοχής που απομακρύνθηκε σε κόρνερ.

Στο 33' ο Ελ Καμπί είχε τη λύση και με εξαιρετικό ψαλιδάκι έκανε το 1-0 στο Φάληρο έπειτα από τακουνάκι του Πιρόλα (σε φάση που προήλθε από κόρνερ). Στο 40ό λεπτό ο Αφρικανός φορ των Ερυθρόλευκων είχε κεφαλιά έξω έπειτα από φάουλ του Ροντινέι και σχεδόν αμέσως μετά έκανε και το 2-0 με κεφαλιά από κοντά και ενώ ο Ροντινέι του έκανε τη σέντρα. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Ελ Καμπί είχε και άλλη στιγμή με κεφαλιά του που ήταν πολύ άστοχη όμως.

Το λάθος του Λίλο και το γκολ του Στρεφέτσα στο 63' για το 3-0

Στο 49' ο Στρεφέτσα είχε ένα σουτ εκτός στόχου δείχνοντας φανερή διάθεση να ψάξει ένα γκολ. Στο 50' είχε ένα πολύ καλό σουτ που έδιωξε φοβερά δύσκολα ο Λίλο. Στο 60ό λεπτό ο Μουζακίτης είχε νέα προσπάθεια αλλά ο γκολκίπερ Λίλο έπιασε τη μπάλα ενώ στο 62' ο Τζολάκης έβγαλε το τετ α τετ του Θεοδοσουλάκη σε μία στιγμή που φάνηκε να υπάρχει οφσάιντ.

Στο 63ο λεπτό ο Στρεφέτσα θα έβαζε με προσπάθεια από κοντά το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα έπειτα από λάθος πάσα του Λίλο και κλέψιμο ψηλά. Το πανηγύρισε έξαλλα κάνοντας κίνηση όπου έβγαλε τη γκίνια από πάνω του. Ο ΟΦΗ είχε την 2η τελική του από τα πόδια του Λέουις που έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη. Το 3-0 ήταν το σκορ στον ηλεκτρονικό πίνακα και στο τέλος του αγώνα όπου ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα είχε τη δυνατότητα για παραπάνω γκολ καθώς ο Γιαζίτζι είχε 2 πολύ μεγάλες φάσεις εκ των οποίων στη μία φάνηκε πως βρήκε τη μπάλα ο Λίλο και πήγε και στο δοκάρι.

MVP: Ο Ελ Καμπί έκανε το 1-0 αλλά και το 2-0 εντός ολίγων λεπτών στο πρώτο 45λεπτο. Ο έμπειρος φορ είναι η ιδανικύ λύση για να σπάσει κάθε άμυνα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Οι Μουζακίτης και Έσε έκαναν πολύ καλό παιχνίδι στο κέντρο. Ειδικά ο Έλληνας χαφ που είχε και φάσεις απέναντι στα καρέ του γκολκίπερ Λίλο. Για τον ΟΦΗ ξεκάθαρα ο πορτιέρε Λίλο έκανε το καλύτερο δυνατό κάτω από τα δοκάρια παρά το λάθος του στο 3-0.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Κέντρο και γραμμή κρούσης του ΟΦΗ δεν φάνηκαν στον αγώνα. Ειδικά παίκτες όπως ο Νους και ο Φούντας και περισσότερο ο Νους που φλέρταρε ακόμα και με 2η κίτρινη.

Η ΓΚΑΦΑ: Η άμυνα του ΟΦΗ έχει χάσει τον Ελ Καμπί και στο 1-0 αλλά και στο 2-0. Γενικά δεν μπόρεσε να τον σταματήσει ποτέ. Και στο 3-0 γκάφα είναι που ο γκολκίπερ Λίλο δίνει λάθος πάσα.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε τα θέματά της η διαιτησία από πλευράς καρτών και φάουλ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν σε 2 περιπτώσεις πέναλτι, χωρίς να κριθεί από τον διαιτητή Πολυχρόνη ότι υπήρχαν παραβάσεις.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Εύκολη βραδιά είχε ο Ολυμπιακός. Ήταν αισθητά ανώτερος και θα μπορούσε και εύκολα να είχε βάλει και αρκετά ακόμα γκολ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης - Ροντινέι, Μπιανκόν (66' λ.τρ. Καλογερόπουλος), Πιρόλα, Ορτέγα - Έσε (75' Γκαρθία), Μουζακίτης - Στρεφέτσα, Ζέλσον Μαρτίνς (66' Γιαζίτζι), Ταρέμι (75' Τσικίνιο) - Ελ Καμπί (66' Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ: Λίλο - Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Λέουις (86' Καινουργιάκης) - Καραχάλιος (76' Βούκοτιτς), Μπαΐνοβιτς (46' Χατζηθεοδωρίδης) - Φούντας, Ανδρούτσος, Νους (46' Σενγκέλια) - Θεοδοσουλάκης (71' Ράκονιατς).