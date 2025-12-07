Με σκόρερς τριών εκ των τεσσάρων γκολ της τον Πινέδα και τον Γιόβιτς, η ΑΕΚ πήρε πέμπτο σερί τρίποντο με 4-1 επί του Ατρομήτου και έμεινε σε απόσταση... βολής από την πρώτη δυάδα.

Το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ συνεχίστηκε, με την Ένωση να επικρατεί εύκολα με 4-1 του Ατρόμητου στην OPAP Arena και να διατηρείται στους τρεις βαθμούς διαφορά από την κορυφή. Ο Πινέδα στο 18' άνοιξε το σκορ με κεφαλιά για την Ένωση, με τον Γιόβιτς να αναλαμβάνει δράση στο δεύτερο μέρος και να καθαρίζει το ματς με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 65' και με πλασέ στο 70' πριν ο Τσαντίλας μειώσει απλά για τους Περιστεριώτες στο 73'. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Λιούμπισιτς στο 87', με την ΑΕΚ να στρέφει πλέον την προσοχή της στο σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία την προσεχή Πέμπτη. Αγωνία με τον Γκατσίνοβιτς που αποχώρησε υποβασταζόμενος και με φορείο μετά τον τραυματισμό του στο δεξί πόδι.

ΑΕΚ – Ατρόμητος: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως αναμενόταν, επανέφερε το δίδυμο του Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα συνέθεσαν την αμυντική τετράδα, ενώ και ο Γκατσίνοβιτς πήρε φανέλα βασικού στη μεσοεπιθετική τριάδα μαζί με τους Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη πίσω από τον προωθημένο Γιόβιτς. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο Μάνταλος όσο και ο Ελίασον επανήλθαν στη διάθεση του Νίκολιτς και βρίσκονταν στον πάγκο. Για τον Ατρόμητο ο Ντούσαν Κέρκεζ ξεκίνησε με τον Χουτεσιώτη στην εστία, τους Μανσούρ, Τσακμάκη, Σταυρόπουλο και Κίνι στην άμυνα. Οι Ματουσαμί και Τσιγγάρας ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, οι Μπάκου και Γιουμπιτάνα στα άκρα, ο Αϊτόρ στο δέκα και ο Τσαντίλας στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Πινέδα... απογειώθηκε και έβαλε μπροστά την ΑΕΚ

Ο ρυθμός από τα πρώτα λεπτά ήταν γρήγορος με την ΑΕΚ να έχει για ακόμα ένα παιχνίδι καλά επίπεδα στο passing game και τον Ατρόμητο να περιμένει να χτυπήσει στην κόντρα. Μια κεφαλιά του Γιόβιτς στο 5' δεν βρήκε στόχο, με τους Περιστεριώτες να έχουν την πρώτη μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι στο 10' όταν ο Γιουμπιτάνα από πλεονεκτική θέση δεν μπόρεσε να βρει στόχο με κεφαλιά. Κάτι όμως που έκανε ο Πινέδα λίγο αργότερα δίνοντας το προβάδισμα στην Ένωση.

Ο Ρότα έβγαλε μια γλυκιά σέντρα από τα δεξιά, ο Πινέδα αν και δεν είναι το δυνατό του σημείο... απογειώθηκε και με κεφαλιά έδωσε την καμπή που έπρεπε στην μπάλα για να νικήσει τον Χουτεσιώτη και να γράψει το 1-0 στο 18' πανηγυρίζοντας με τις αγαπημένες του τούμπες. Ο Ατρόμητος πάντως έγινε για δεύτερη φορά επικίνδυνος, στην αντεπίθεση αυτή τη φορά, με τον Τσαντίλα στο 26' αλλά το σουτ που επιχείρησε από πλάγια θέση βρήκε σε ετοιμότητα τον Στρακόσα που μπλόκαρε.

Η ΑΕΚ βέβαια ήταν αυτή που συνέχιζε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού χωρίς πάντως να δημιουργεί τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Στο 27' ο Μαρίν δεν μπόρεσε να πιάσει το πλασέ και ο Γκατσίνοβιτς να βρει την μπάλα στην προβολή στο πίσω δοκάρι, ενώ στο 38' οι κιτρινόμαυροι είχαν την πραγματικά εξαιρετική στιγμή τους για ένα δεύτερο τέρμα όταν ο Ρότα με μια άψογη σέντρα έβγαλε τον Πήλιο φάτσα με τον Χουτεσιώτη, αλλά έστειλε την μπάλα με σουτ στην κίνηση από κοντά πάνω από το οριζόντιο.

Με δύο γκολ του... καυτού Γιόβιτς η ΑΕΚ «καθάρισε» τη νίκη

Η ΑΕΚ μπήκε στο δεύτερο μέρος με στόχο να βρει ένα γρήγορο γκολ και στο 49' βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Ο Γιόβιτς αρχικά νικήθηκε από κοντά από τον Χουτεσιώτη, στη συνέχεια ο Γκατσίνοβιτς σέντραρε, ο Ζοάο Μάριο νίκησε στον αέρα τον Κίνι και ο Γιόβιτς με κοντινή προβολή σκόραρε. Ωστόσο ο Ζαμπαλάς έδωσε φάουλ στον Ζοάο Μάριο με τον Τσακαλίδη στο VAR να συμφωνεί. Μια απόφαση που έκανε έξαλλο τον Νίκολιτς στον πάγκο, με τον Σέρβο κόουτς της Ένωσης να αντικρίζει την κίτρινη κάρτα.

Η Ένωση κέρδιζε αρκετές στατικές μπάλες, με τον Μαρίν να εκτελεί απευθείας στο 56' και την μπάλα να περνάει δίπλα από το κάθετο, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Χουτεσιώτης εκτινάχθηκε για να αποκρούσει το πλασέ του Καλοσκάμη με την ΑΕΚ να πιέζει. Την ίδια στιγμή ωστόσο ήρθε και ένα νέο πρόβλημα τραυματισμού με τον Γκατσίνοβιτς σε μια διεκδίκηση να τραυματίζεται χαμηλά στο δεξί πόδι και να αποχωρεί υποβασταζόμενος με τον Κοϊτά να τον αντικαθιστά. Η ΑΕΚ ήταν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και στο 65' έφτασε στο 2-0.

Ο Καλοσκάμης πέρασε για τον Μαρίν, αυτός ανατράπηκε από τον Σταυρόπουλο και η Ένωση κέρδισε πέναλτι. Ο Γιόβιτς το εκτέλεσε εύστοχα και έβαλε στέρεες βάσεις για τη νίκη της Ένωσης. Πέντε λεπτά αργότερα μάλιστα ο Σέρβος φορ με δεύτερο προσωπικό τέρμα έγραψε το 3-0. Ο Γιόβιτς συνδυάστηκε υπέροχα με τον Μαρίν, ο Χουτεσιώτης πρόλαβε τον Ρουμάνο μέσο και στην επαναφορά ο Γιόβιτς βρήκε δίχτυα.

Ο Ατρόμητος από το πουθενά κατάφερε να μειώσει στο 73' όταν έπειτα από λάθος πάσα του Καλοσκάμη προς τον Ρότα, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν επικίνδυνα στην περιοχή, ο Αϊτόρ γύρισε και ο Τσαντίλας με πλασέ έκανε το 3-1 για τους Περιστεριώτες.

Η ΑΕΚ πάντως συνέχιζε με επιθετική διάθεση, με τον Χουτεσιώτη δύο λεπτά αργότερα να αποκρούει δύσκολα το δυνατό σουτ του Κοϊτά. Στο 87' ο Λιούμπισιτς που είχε περάσει ως αλλαγή διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Ο Ρότα σέντραρε, ο Χουτεσιώτης έσωσε το αυτογκόλ που πήγε να βάλει ο Καραμάνης και στην επαναφορά ο Αυστροκροάτης χαφ από κοντά βρήκε δίχτυα για το 4-1.

MVP: Ο Γιόβιτς με τα δύο τέρματα που σημείωσε διατήρησε την επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα μετά το χατ-τρικ της περασμένης αγωνιστικής στη Λεωφόρο.

Στο ύψος τους: Μεγάλο ματς από τον Πινέδα που σκόραρε και ήταν παντού στο γήπεδο, ενώ ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Ρότα στη δεξιά πλευρά έχοντας και ασίστ. Κομβικός και ο Μαρίν με συμμετοχή στα δύο γκολ του Γιόβιτς.

Αδύναμος κρίκος: Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Ατρόμητου, των Τσακμάκη και Σταυρόπουλου που έχει μεγάλη ευθύνη στα δύο πρώτα κιτρινόμαυρα τέρματα.

Η γκάφα: Την έκανε ο Καλοσκάμης στο απρόσεκτο γύρισμά του στον Ρότα στη φάση που ξεκινάει το γκολ του Ατρόμητου.

Το στραγάλι: Οι παίκτες της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς με τον Ζαμπαλά να βλέπει φάουλ του Ζοάο Μάριο στον Κίνι, κάτι ωστόσο που δεν φάνηκε σε καμία περίπτωση στο ριπλέι. Ο Τσακαλίδης στο VAR δεν τον κάλεσε να τσεκάρει τη φάση. Σωστά ο Ζαμπαλάς έδωσε το πέναλτι στην ΑΕΚ για ανατροπή του Μαρίν από τον Σταυρόπουλο.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και διεύρυνε το νικηφόρο της σερί στα έξι ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Η Ένωση πατώντας γκάζι στο δεύτερο μέρος επικράτησε άνετα με 4-1 του Ατρόμητου και διατηρήθηκε στους τρεις βαθμούς από την κορυφή, κοιτώντας πλέον αποκλειστικά το ματς με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία. Ο Ατρόμητος έμεινε σε πολύ ρηχά νερά γνωρίζοντας την πέμπτη σερί του ήττα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (88' Γκρούγιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο (85' Περέιρα), Καλοσκάμης (85' Λιούμπισιτς), Γκατσίνοβιτς (61' Κοϊτά), Γιόβιτς (88' Καραργύρης)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μανσούρ (66' Ούρονεν), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Κίνι (71' Μουντές), Αϊτόρ, Τσιγγάρας, Ματουσαμί (71' Καραμάνης), Μπάκου (81' Παλμεζάνο), Γιουμπιτάνα (81' Οζέγκοβιτς), Τσαντίλας