Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Λεβαδειακό στην Τρίπολη, η οποία έγινε υπό τη «σκιά» της απώλειας της συζύγου του ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων Ισιαγκά Σιλά, καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
Οι 4οι Βοιωτοί ισοβαθμούν με τον 5ο Βόλο στους 22 βαθμούς, ενώ οι Αρκάδες ανέβηκαν 9οι, με 12 πόντους, σε ισοβαθμία με τον Παναιτωλικό και είναι στο -4 από την 8η Κηφισιά.
Έτσι ξεκίνησαν
Τόσο ο Κρις Κόουλμαν, όσο και ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.
Για τον Αστέρα ΑΚΤΟR ο Παπαδόπουλος ήταν στην εστία, με τους Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλο και Πομόνη στην άμυνα. Γιαμπλόνσκι - Αλάγκμπε δίδυμο στα χαφ. Εμμανουηλίδης - Κέτου εξτρέμ και φορ ο Μακέντα.
Για το Λεβαδειακό ο Λοντίγκιν ήταν στην εστία, με τους Βήχο, Μάγκνουσον, Λιάγκα και Τσάπρα μπροστά του. Κωστή - Τσοκάι χαφ, με τον Πεντρόσο σε ελεύθερο ρόλο. Παλάσιος - Βέρμπιτς εξτρέμ και φορ ο Όζμπολτ.
Γκολ από τα... αποδυτήρια ο Αλάγμπε
Ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο δυνατά στο ματς και βρήκε γρήγορο γκολ. Στο 7' ο Μεντιέτα εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ιβάνοφ πήρε την κεφαλιά, ο Τσοκάι έδιωξε πάνω από τη γραμμή και στην επαναφορά ο Αλάγκμπε άνοιξε το σκορ με σουτ.
Στη συνέχεια ο Λεβαδεαικός προσπάθησε να πιέσει. Στο 11' ο Πεντρόσο δε βρήκε την μπάλα έπειτα από σέντρα του Τσάπρα. Στο 41ο λεπτό ο Όζμπολτ δε βρήκε εστία με κεφαλιά και στο 43' ο Παλάσιος αστόχησε μέσα από την περιοχή, με το 1-0 να μένει μέχρι την ανάπαυλα.
Πίεζε ο Λεβαδειακός, έδωσε τη λύση ο Μπάλτσι
Στο δεύτερο μέρος οι Βοιωτοί πίεσαν αρκετά και ανάγκασαν τους Αρκάδες σε παθητικό ρόλο. Κύριως εκφραστής της απειλής των φιλοξενούμενων ήταν ο Όζμπολτ, τόσο με σουτ, όσο και με το κεφάλι, όμως τα τελειώματα του δεν ήταν καλά.
Στο 77' οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης. Ο δραστήριος Τσάπρας έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Μπάλτσι, ο οποίος πλάσαρε τον Παπαδόπουλο για το 1-1.
Ο Λεβαδειακός είχε τεράστια ευκαιρία για την ανατροπή στο 87', όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Λιάγκας πήρε την κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι και ο Μάνγκσουν αστόχησε με το κεφάλι εξ επαφής.
Η τελευταία φάση του ματς ήταν για τον Αστέρα AKTOR, στο 90+5', όταν η μπάλα στρώθηκε στον Καλτσά σε διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή αλλά ο αρχηγός των Αρκάδων αστόχησε με βολέ και το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους.
Aστέρας AKTOR (Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης – Γιαμπλόνσκι (80’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (80’ Τζανδάρης) – Εμμανουηλίδης (84’ Καλτσάς), Μεντιέτα (67’ Μούμο), Κετού – Μακέντα (67’ Γκιοακίνι).
Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Βήχος – Κωστή, Τσόκαϊ – Παλάσιος (90’+2’ Μανθάτης), Πεντρόσο (61’ Λαγιούς), Βέρμπιτς (61’ Μπάλτσι) – Όζμπολτ.
MVP: Ο Τσάπρας ήταν ο πιο δραστήριος ποδοσφαιριστής του αγώνα, καθώς δημιούργησε ρήγματα και από δική του ασίστ προήλθε το γκολ της ισοφαρίσης.
Στο ύψος τους: Ο Τσόκαϊ κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή, όντας ο «εγκέφαλος» του Λεβαδειακού, ενώ για ακόμα ένα ματς του Αστέρα AKTOR ξεχώρισε ο Κετού.
Αδύναμος κρίκος: Ο Μεντιέτα δεν μπόρεσε να προσφέρει πολλά στη δημιουργία.
Στραγάλι: Χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Φωτιά.
Το ταμείο του Gazzetta: Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει την κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος, ενώ ο Λεβαδειακός άξιζε να μη φύγει ηττημένος από την Αρκαδία. Δίκαιο αποτέλεσμα.
