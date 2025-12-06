Η μάχη του Πανθεσσαλικού δεν ανέδειξε νικητή (1-1), αλλά Βόλος και Κηφισιά συνεχίζουν πετυχημένα, με τους Θεσσαλούς να πατούν 4άδα και την ομάδα των Βορείων Προαστίων να είναι στο γκρουπ «5-8».

Σε ματς... βγαλμένο από τα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League η Κηφισιά και ο Βόλος έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο, η ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ανώτερη αλλά και «σπάταλη», με αποτέλεσμα οι δυο ομάδες να αναδειχθούν ισόπαλες με σκορ 1-1. Oι Θεσσαλοί ανέβηκαν στην 4η θέση με 22 βαθμούς, στο +1 από το Λεβαδειακό, ο οποίος την Κυριακή θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα AKTOR, ενώ η ομάδα των Βορελιων Προαστίων παέμεινε στην 8η θέση με 16 πόντους, σε ισοβαθμία, με τον 7ο Άρη.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χουάν Φεράντο κατέβασε το γηπεδούχο Βόλο σε σχηματισμό 4-2-3-1. O Σιαμπάνης στην εστία, με τους Μύγα, Χέρμανσον, Κάργα και Φορτούνα μπροστά του. Μαρτίνες - Κόμπα χαφ, με τον Πίντσι στο «10». Tζόκα - Λάμπρου εξτρέμ και φορ ο Χάμουλιτς.

Από την πλευρά του και ο Σεμπάστιαν Λέτο κατέβασε τη φιλοξενούμενη Κηφισιά με την ίδια διάταξη. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι και Λαρουσί μπροστά του. Παρτενέρ του Ρούμπεν Πέρεθ στη μεσαία γραμμή ήταν ο Έμπο, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Αντόνισε - Παντελίδης εξτρέμ και φορ ο Τεττέη.

«Ξέφρενο» ημίχρονο, δυο γκολ σε επτά λεπτά

Το πρώτο ημίχρονο είχε γρήγορο ρυθμό, καθώς οι δυο ομάδες είχαν αρκετές καλές στιγμές για να σκοράρουν. Πρώτος απείλησε ο Βόλος, στο 8ο λεπτό, με το σουτ του Χάμουλιτς, αλλά ο Ραμίρεζ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Στη συνέχεια η Κηφισιά είχε δυο καλές στιγμές μέσα σε διάστημα δύο λεπτών. Στο 9' ο Τεττέη ρόλαρε υπέροχα το σώμα του, σούταρε από διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή και ο Σιαμπάνης απέκρουσε με δυσκολία. Στο 11' ο Τεττέη έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια, γύρισε προς το όριο της περιοχής, ο Πόμπο πλάσαρε αλλά ο Σιαμπάνης είχε πάλι απάντηση.

Ο διεθνής επιθετικός της Κηφισιάς ήταν ιδιαίτερα δραστήριος αλλά του έλειψαν τα καλά τελειώματα. Στο 19' ο Αντόνισε πέρασε τη μπάλα στον Τεττέη στην περιοχή, ο οποίος αστόχησε με δυνατό σουτ και στο 30ο λεπτό ο Έλληνας φορ αστόχησε σε τετ α τετ.

Στο 35' ο Μύγας έβγαλε τον Πίντσι σε θέση βολής, όμως το τελείωμα ήταν κακό και ο Ραμίρεζ μπλόκαρε. Δευτερόλεπτα αργότερα η Κηφισιά πήρε το προβάδισμα. Στο 36ο λεπτό η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έφυγε για ακόμα μια φορά στο χώρο, από κακή απομάκρυνση η μπάλα στρώθηκε στον Σιμόν, ο Ισπανός έκανε διαγώνιο σουτ και από κόντρα στον Κάργα κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα της. Στο 40ο λεπτό ο Λάμπρου έκανε υπέροχη ντρίμπλα μέσα στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Ούγκο Σόουζα. Ο Χάμουλιτς ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Ραμίρεζ, παρόλο που έπεσε σωστά, για το 1-1 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Ανώτερη η Κηφισιά, κράτησε «όρθιο» το Βόλο ο Σιαμπάνης

Η Κηφισιά ήταν η ομάδα που έπαιξε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και δημιούργησε ευκαιρίες. Στο 49' έπειτα από ωραία ατομική προσπάθεια ο Τεττέη έσπασε την μπάλα εκτός περιοχής στον Παντελίδη, ο Έλληνας εξτρέμ έπιασε δυνατό σουτ και η μπάλα βγήκε κόρνερ.

Στο 68ο λεπτό ο Πόμπο έκανε σπουδαία ατομική ενέργεια, σούταρε από διαγώνια θέση και ο Σιαμπάνης απέκρουσε, όπως έκανε στη συνέχεια και στο βολέ του Πόκορνι. Στο 70' ο Αντόνισε έκανε εντυπωσιακό πλασέ από το όριο της περιοχή και ο Σιαμπάνης απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στο 86ο λεπτό ο Τεττέη κέρδισε μια εναέια μονομαχία, ο Αντόνισε βγήκε τετ α τετ, είχε πάσα, όμως εκτέλεσε και νικήθηκε από τον φανταστικό Σιαμπάνη, ο οποίος κράτησε το τελικό 1-1.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μύγας, Μαρτίνες, Κόμπα (90΄Ασεχνούν), Λάμπρου, Τζόκα (90΄ Μπουζούκης), Πίντσι (54΄Χουάνπι), Χάμουλιτς (73΄Μακνί).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Σόουζα Ούγκο, Πόκορνι, Λαρουσί, Έμπο, Ρούμπεν Πέρεθ (55΄Αμανί), Πόμπο (90+3΄Ρουκουνάκης), Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης (90΄Σόουζα Ζ.).

MVP: Ο Μάριος Σιαμπάνης με τις εντυπωσιακές επεμβάσεις του κράτησε «όρθιο» το Βόλο.

Στο ύψους τους: Ο Πόμπο ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Κηφισιάς. Δημιούργησε πολλά ρήγματα με τις ενέργειες και τις εμπνεύσεις του.

Αδύναμος κρίκος: Ο Πίντσι ήταν εκτός παιχνιδιού και δεν κατάφερε να βοηθήσει το Βόλο.

Γκάφα: Το άτσαλο μαρκάρισμα του Σόουζα στο πέναλτι από το οποίο προήλθε το 1-1.

Στραγάλι: Χωρίς κάποιο αξιόλογο λάθος η διαιτησία του Τσακαλίδη.

Το ταμείο του Gazzetta: Εξαιρετικό ματς από δυο πολύ καλές ομάδες. Η Κηφισιά ήταν ανώτερη, πιο δημιουργική και άξιζε το τρίποντο, όμως «έπεσε» πάνω σε εξαιρετικό Σιαμπάνη.