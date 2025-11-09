Superleague, η βαθμολογία: O Παναθηναϊκός... γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από την κορυφή κι «έστειλε» πρώτο τον Ολυμπιακό!

Ο Παναθηναϊκός... γκρέμισε τον ΠΑΟΚ από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά τη νίκη του στη Λεωφόρο και πλέον η κορυφή ανήκει στον Ολυμπιακό. Στο -3 η 3η ΑΕΚ, στο -10 το «τριφύλλι»!

Ο Παναθηναϊκός έπαιζε... ρέστα κόντρα στον ΠΑΟΚ για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες διεκδίκησης του πρωταθλήματος και τα κατάφερε. Ήταν διαβασμένος, ουσιαστικός και εντυπωσιακός στο πρώτο ημίωρο όπου βρήκε τα δύο γκολ με τους Πάντοβιτς και Γέντβαϊ. Με το γρήγορο 2-0 το «τριφύλλι» έβαλε βάσεις για τη μεγάλη του νίκη, αφού άντεξε στην τεράστια πίεση του ΠΑΟΚ στην επανάληψη που έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά τη γκολάρα του Κωνσταντέλια για το 2-1. Πλέον μετά την «πράσινη» νίκη, άλλαξε και το βαθμολογικό τοπίο στην κορυφή, εκεί που βρέθηκε ξανά μόνος ο Ολυμπιακός. Ο Δικέφαλος του Βορρά είναι στο -2 από την πρώτη θέση, η Ένωση στο -3, ενώ ο Παναθηναϊκός με ματς λιγότερο στο -10!

Τα αποτελέσματα (10η)

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Αρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2

ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1

Ατρόμητος – Βόλος 0-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

Η βαθμολογία (10η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 25

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 22

4. Βόλος 18

5. Λεβαδειακός 18

6.Παναθηναϊκός 15

7.Άρης 13

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 11

10. Ατρόμητος 9

11. Αστέρας AKTOR 7

12.ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

H επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Ατρόμητος (8μμ)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (5μμ)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7μμ)

ΑΕΚ – Αρης (9μμ)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

