Ο Αρης είχε την ατυχία να μείνει από το 25' με δέκα παίκτες (κόκκινη Γαλανόπουλου), αλλά και την... τύχη να βλέπει τις προσπάθειες των παικτών του Αστέρα Τρίπολης να σταματούν τρεις (!!!) φορές στα δοκάρια του Διούδη. Κάπως έτσι γράφτηκε το στόρι στο 0-0 του «Κλεάνθης Βικελίδης».

Άρης και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο απόλυτο μηδέν (0-0) στο «Κλ. Βικελίδης» σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο οι «κίτρινοι» υποχρεώθηκαν να παίξουν με δέκα παίκτες από το 24’ λόγω της αποβολής του Γαλανόπουλου και οι Αρκάδες είχαν τρία δοκάρια.

Ο Άρης παραμένει χωρίς νίκη καθώς η τελευταία του ήταν στις 20 Σεπτεμβρίου κι αυτό το 0-0 στο «Κλ. Βικελίδης» ενισχύει ακόμη περισσότερο το κλίμα εσωστρέφειας. Οι «κίτρινοι» έκαναν ένα ακόμη μέτριο παιχνίδι έχοντας μοιραίο τον Κώστα Γαλανόπουλου του οποίου η απερισκεψία με την απευθείας αποβολή του στο 24’ κόστισε στην ομάδα του. Ο Αστέρας προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί αλλά ήταν άστοχος στην τελική προσπάθεια καθώς είχε τρία δοκάρια, στα δύο εξ’ αυτών οι Τζοακίνι-Μπαρτόλο αστόχησαν σε κενή εστία!

Έτσι έπαιξαν…

Η απουσία του Φρέντρικ Γένσεν λόγω τραυματισμού έδωσε θέση βασικού στον Ολίμπιου Μορουτσάν ο οποίος αγωνίστηκε στη δεξιά πλευρά της επίθεσης έχοντας απέναντί του τον Πιόνε Σίστο ενώ στην κορυφή ήταν ο Λορέν Μορόν. Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν άλλαξε την τριάδα στον άξονα με τους Μόντσου-Ράτσιτς και Γαλανόπουλο ενώ στην αμυντική τετράδα ήταν οι Σούντμπεργκ-Άλβαρο με πλάγιους μπακ τους Τεχέρο-Φαντιγκά καθώς ο Σωκράτης Διούδης επέστρεψε κάτω από την εστία.

Στον Αστέρα Τρίπολης, η απουσία του Μακέντα έδωσε φανέλα βασικού στον Τζοακίνι στην κορυφή της επίθεσης. Πίσω του ήταν ο Μπαρτόλο και στα άκρα οι Καλτσάς, Κέτου. Δίδυμο στον άξονα ήταν οι Γιαμπλόνσκι-Τζανδάρης και στην αμυντική τετράδα οι Σιλά, Άλχο με δίδυμο των στόπερ τους Τριανταφυλλόπουλο-Ιβάνοφ μπροστά από τον γκολκίπερ Παπαδόπουλο.

Δύο «βαριές» ομάδες και η αποβολή του Γαλανόπουλου

Στο ισορροπημένο πρώτο 20λεπτο, καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε ένταση στο παιχνίδι της. Κι αν αυτό ήταν λίγο πολύ «λογικό» για τον Αστέρα, για τον Άρη ήταν ανεπίτρεπτο. Οι «κίτρινοι» πορεύτηκαν με την τσαπατσουλιά τους η οποία αναδείχθηκε από την απώλεια απλών κοντρόλ έως τις λανθασμένες μεταβιβάσεις. Και στο 24’ υποχρεώθηκαν να παίξουν να παίκτη λιγότερο λόγω της απερισκεψίας του Κώστα Γαλανόπουλου ο οποίος έχασε το κοντρόλ και μετά έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαμπλόνσκι. Ο Ζαμπάλας έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Με αριθμητική ισορροπία, ο Αστέρας προσπάθησε να κλείσει τη δεξιά πλευρά του Άρη δίνοντας χώρους στον Πιόνε Σίστο από την αριστερή. Ο Δανός ήταν δραστήριος πλην όμως και αναποτελεσματικός στις σέντρες που επιχείρησε, όπως και στο σουτ του 12ου λεπτού από πλάγια θέση εντός περιοχής. Γενικώς, τελική προσπάθεια για τον Άρη είχαν μόνο οι παίκτες… εξ’ αριστών καθώς στο 37’ ο Φαντιγκά επιχείρησε το σουτ μετά από εκτέλεση φάουλ αλλά κι αυτό ήταν άστοχο.

Κέτου και Σιλά οι εκφραστές του Αστέρα

Προς τ’ αριστερά πήγαινε η μπάλα όταν αυτή ήταν στην κατοχή του Αστέρα. Σιλά και Κέτου έχτισαν γραμμή επικοινωνίας και μάλιστα ο πρώτος είχε την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα – στη φάση του 7ου λεπτού – όπου η μπάλα «έγλυψε» το δοκάρι στο σουτ που επιχείρησε από το ύψος της περιοχής. Στο 21’, έπειτα από νέα κακή απομάκρυνση μπάλας από τον Άλβαρο – ο Διούδης σταμάτησε τον Σιλά. Το ίδιο έκανε και με τον Καλτσά στο 39’, στην τελευταία ουσιαστική φάση του πρώτου ημιχρόνου (0-0).

Η τρομερή απόκρουση του Παπαδόπουλου

Ο Μανόλο Χιμένεθ άλλαξε σχέδιο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με την είσοδο του Κάρλες Πέρεθ αντί του Σίστο και τη μετατόπιση του Μορουτσάν στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Αστέρας απείλησε πρώτος στο δεύτερο μέρος μ’ ένα αδύναμο σουτ του Τριανταφυλλόπουλου έπειτα από εκτέλεση κόρνερ καθώς ο Άρης είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του, αναζητώντας χώρους δημιουργίας. Στο 55’ είχε τεράστια ευκαιρία με την κεφαλιά του Σούντμπεργκ όπου ο Παπαδόπουλος απέκρουσε ενστικτωδώς σε μια εξαιρετική αντίδραση για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Οι χαμένες ευκαιρίες του Αστέρα

Ό,τι δεν έκανε σε περίπου 60 λεπτά, ο Αστέρας το δημιούργησε εντός τεσσάρων δίχως όμως να βρει γκολ. Στο 59’ ο Τζοακίνι σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στο δοκάρι σε μια φάση όπου ο Διούδης απομάκρυνε στο ψιλοκρεμαστό σουτ του Κέτου. Δύο λεπτά αργότερα και πάλι ο τερματοφύλακας του Άρη σταμάτησε τον Γιαμπλόνσκι όταν ο τελευταίο «άδειασε» τον Μόντσου και βρέθηκε σε θέση βολής. Δευτερόλεπτα μετά ο Άλχο εκτέλεσε από τη γραμμή της περιοχής, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε ελάχιστα έξω από την εστία του Διούδη.

Βλέποντας τον Αστέρα να παίρνει την μπάλα στα πόδια του επιδεικνύοντας δημιουργική ικανότητα, ο Χιμένεθ προχώρησε σε φρεσκάρισμα αναζητώντας περισσότερα τρεξίματα βάζοντας στο παιχνίδι τους Παναγίδη-Αλφαρέλα αντί των Μορουτσάν-Μορόν.

Ο Μπαρτόλο αστόχησε σε κενή εστία

Πιο επικίνδυνος και με περισσότερες δυνάμεις, ο Αστέρας συνέχισε να πιέζει τον Άρη και στο 86’ ο Μπαρτόλο πέταξε στα σκουπίδια μια σπουδαία ευκαιρία καθώς ξεπέρασε και τον Διούδη μετά από κάθετη πάσα αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι εκτελώντας από πλάγια θέση. Μπαίνοντας στα τελευταία λεπτά, ο Άρης προσπάθησε να διασφαλίσει τον βαθμό καθώς ο Αστέρας είχε περισσότερες δυνάμεις και ήταν πιο δημιουργικός.

Ο Κώστας Γαλανόπουλος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 24’. Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Ράτσιτς (Άρης), Τζοακίνι, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Τζανδάρης, Καστάνο (Αστέρας)



Ο MVP: Οι τερματοφύλακες έκαναν τη δουλειά τους εκεί που χρειάστηκαν και ειδικά ο Σωκράτης Διούδης ο οποίος «έκρυψε» τη δυσλειτουργία της ομάδας του.

Στο ύψος τους: Ο άξονας του Αστέρα μαζί με τον Κέτου και τον Σιλά από την αριστερή πλευρά.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Γαλανόπουλος ανάγκασε την ομάδα του να παίξει με μειονέκτημα. Ο Ράτσιτς δεν έκανε καλό παιχνίδι καθώς ο Μορόν πέρασε απαρατήρητος. Ο Σίστο ήταν αναποτελεσματικός και ο Άλβαρο επιπόλαιος.

Η «γκάφα»: Αυτή του Κώστα Γαλανόπουλου στην απευθείας κόκκινη κάρτα.

Το «στραγάλι»: Με λάθη η διαιτησία του Ζαμπαλά.Το «ταμείο» του Gazzetta: Οι ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν νωρίς με την αποβολή του Γαλανόπουλου. Αυτομάτως ο Άρης βρέθηκε σε μειονεκτική θέση και από το 60’ και μετά προσπάθησε να κρατήσει το «μηδέν» καθώς ο Αστέρας πέταξε στα σκουπίδια ένα σωρό ευκαιρίες.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (81’ Φρίντεκ), Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Μορουτσάν (70’ Παναγίδης), Γαλανόπουλος, Σίστο (46’ Πέρεθ), Μορόν (70’ Αλφαρέλα).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος (64’ Καστάνο), Άλχο, Σιλά, Γιαλμπόνσκι, Τζανδάρης (79’ Έντερ), Καλτσάς, Κέτου, Μπαρτόλο (90+ Μεντιέτα), Τζοακίνι (64’ Όκο).