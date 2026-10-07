Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ πρόκειται να διευθύνει το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Τον διαιτητή που επέλεξε η ΕΠΟ για το πρώτο... ελληνικό Clasico της σεζόν, αυτό της Κυριακής (11/10) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, φέρεται να επέλεξε και η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου για το δικό της, σπουδαίο ντέρμπι.

Σύμφωνα με τα κορυφαία ισπανικά ΜΜΕ, ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα είναι ο άρχων της αναμέτρησης της 25ης Οκτωβρίου, μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στο νέο «Καμπ Νόου».

Στα 43 του χρόνια ο Ισπανός ρέφερι θα έρθει την Κυριακή στη χώρα μας για το μεγάλο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Superleague και όπως όλα δείχνουν, δυο εβδομάδες μετά θα διευθύνει και το -κατά πολλούς- κορυφαίο παιχνίδι στον κόσμο, στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, αποκάλυψη που έγινε μεταξύ άλλων και από τη Marca.

🚨🚨 Radio MARCA desvela el árbitro del Clásico: lo pitará Hernández Hernández https://t.co/MZc69AX9bd October 7, 2026

Πρόκειται για έναν διαιτητή από τον οποίο έχουν παράπονα αμφότερες οι δυο μεγάλες ομάδες της La Liga. Οι μεν Μπλαουγκράνα για ένα χέρι του Τσουαμενί που δεν δόθηκε πέναλτι το 2025 και οι δε Μερένγκχες για ένα μαρκάρισμα του Έρικ Γκαρθία στον Μπέλινγκχαμ που επίσης δεν επέφερε την εσχάτη των ποινών τον περασμένο Μάϊο.

Hernández Hernández también fue el mismo árbitro que revisó la mano de Tchouameni en el último clásico… 🤐🤐🤐 https://t.co/gjxDcSNWZ0 August 23, 2025