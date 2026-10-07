Ερνάντεθ Ερνάντεθ: Μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, σφυρίζει και το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Μανώλης Μακρόπουλος
Ερνάντεθ Ερνάντεθ: Μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, σφυρίζει και το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ πρόκειται να διευθύνει το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες μετά το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Τον διαιτητή που επέλεξε η ΕΠΟ για το πρώτο... ελληνικό Clasico της σεζόν, αυτό της Κυριακής (11/10) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, φέρεται να επέλεξε και η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου για το δικό της, σπουδαίο ντέρμπι.

Σύμφωνα με τα κορυφαία ισπανικά ΜΜΕ, ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα είναι ο άρχων της αναμέτρησης της 25ης Οκτωβρίου, μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στο νέο «Καμπ Νόου».

Στα 43 του χρόνια ο Ισπανός ρέφερι θα έρθει την Κυριακή στη χώρα μας για το μεγάλο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Superleague και όπως όλα δείχνουν, δυο εβδομάδες μετά θα διευθύνει και το -κατά πολλούς- κορυφαίο παιχνίδι στον κόσμο, στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, αποκάλυψη που έγινε μεταξύ άλλων και από τη Marca.

Πρόκειται για έναν διαιτητή από τον οποίο έχουν παράπονα αμφότερες οι δυο μεγάλες ομάδες της La Liga. Οι μεν Μπλαουγκράνα για ένα χέρι του Τσουαμενί που δεν δόθηκε πέναλτι το 2025 και οι δε Μερένγκχες για ένα μαρκάρισμα του Έρικ Γκαρθία στον Μπέλινγκχαμ που επίσης δεν επέφερε την εσχάτη των ποινών τον περασμένο Μάϊο.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα