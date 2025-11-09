Ο Βόλος με το γκολ του Χάμουλιτς νίκησε 1-0 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και παραμένει στην τετράδα παρέα με τον Λεβαδειακό.

Ο Βόλος εντυπωσιάζει.

Στο φετινό πρωτάθλημα την παράσταση από τους «μικρούς» ασφαλώς και την έχει κλέψει ο Λεβαδειακός, με την παραγωγικότητά του και το καλό ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά ποιος μπορεί να αδιαφορήσει για τον Βόλο;

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι. Με θαυμάσιο γκολ του Χάμουλιτς νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο, τον άφησε πολύ χαμηλά και αντίθετα αυτή σκαρφάλωσε στην τετράδα, παρέα με τον Λεβαδειακό. Έκτη νίκη σε δέκα ματς για τον Βόλο και τρίτο «διπλό» μετά τις νίκες σε Αγρίνιο και Λάρισα.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Ατρόμητος είχε τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μουντές, αριστερό ο Παπαδόπουλος και στόπερ οι Σταυρόπουλος, Τσακμάκης. Στα χαφ έπαιξαν οι Τσιγγάρας, Μίχορλ, Μουτουσαμί, δεξιά στην επίθεση ο Γιουμπιτάνα, αριστερά ο Μπάκου και στην κορυφή ο Τσαντίλας.

Ο Βόλος είχε τον Σιαμπάνη στο τέρμα, δεξί μπακ ο Σόρια, αριστερό ο Φορτούνα και στο κέντρο της άμυνας έπαιξαν οι Μύγας, Κάργας. Στα χαφ ήταν οι Μαρτίνες, Κόμπα, δεξιά ο Λάμπρου, αριστερά ο Τζόκα και ο Χουάνπι πίσω από τον Χάμουλιτς.

Σημαντικές ευκαιρίες

Το ματς ξεκίνησε με τον Ατρόμητο να έχει τον έλεγχο και στο 7' χάθηκε σπουδαία ευκαιρία. Σουτ και κεφαλιά του Μουτουσαμί σταμάτησαν στη γραμμή οι Κάργας, Χουάνπι, ενώ ο τελευταίος έβαλε σωτήρια την κόντρα και στην κοντινή κεφαλιά του Μπάκου.

Ο Βόλος ισορρόπησε μετά το 15' και στο 21' απείλησε. Φάουλ του Χουάνπι, κεφαλιά του Μύγα στο δεύτερο δοκάρι, απέκρουσε με το αριστερό πόδι ο Χουτεσιώτης. Στο 22' από πάσα του Μπάκου, το αριστερό σουτ του Τσαντίλα εντός περιοχής κατέληξε στα χέρια του Σιαμπάνη.

Θαυμάσιο γκολ ο Χάμουλιτς

Ο Βόλος στο 25' προηγήθηκε σε μία ωραία επίθεση. Ο Χουάνπι έδωσε δεξιά στον Σόρια, αυτός έκανε τη σέντρα με το αριστερό και ο Χάμουλιτς με εναέριο σουτ με το εξωτερικό νίκησε στη μονομαχία τον Μουντέ και κατόπιν τον Χουτεσιώτη για το 0-1.

Ο Ατρόμητος έψαξε την ισοφάριση και στο 29' σέντρα από δεξιά με το αριστερό του Γιουμπιτάνα, κεφαλιά του Μπάκου στο δεύτερο δοκάρι, απέκρουσε ο Σιαμπάνης. Στο 35' το φάουλ του Γιουμπιτάνα ήταν κακό και η μπάλα έφυγε αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 38' δεξί σουτ του Χουάνπι από το ημικύκλιο μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης και στο 42' δεξί σουτ του Μπάκου από το ημικύκλιο, δεν είχε καλή ισορροπία και η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Οι Περιστεριώτες και στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησαν καλύτερα, αναζήτησαν το γκολ της ισοφάρισης, αλλά ο Βόλος είχε κλείσει τους χώρους. Η ομάδα του Βόκολου, παράλληλα δεν είχε καθαρό μυαλό στην τελική πάσα, ώστε να βρει και καλή εκτέλεση. Στο 51' η κεφαλιά του Τσαντίλα δεν βρήκε στόχο και στη συνέχεια με προβολή προσπάθησε να απειλήσει ο Μπάκου, αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Φουλ επίθεση

Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή του Ατρόμητου μέχρι το 63' όταν κι απέσυρε ο Βόκολος τον Γιουμπιτάνα, ενώ ο Φεράντο είδε την ομάδα του να μην απειλεί κι αντικατέστησε τους Χουάνπι, Μαρτίνες. Οι γηπεδούχοι με τους Φαν Βέερτ και Οζέγκοβιτς γύρισαν το σχήμα σε 4-4-2 κι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βρουν το γκολ.

Στο 76' το δεξί σουτ του Φαν Βέερτ εντός περιοχής μπλόκαρε ο Σιαμπάνης και στο επόμενο λεπτό δεξί σουτ του Μπάκου από το ημικύκλιο έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, συνέχισαν να αμύνονται εξαιρετικά, ενώ ο Ατρόμητος πλην του Μπάκου δεν είχε παίκτη να κάνει μία απρόβλεπτη ενέργεια και ν' απειλήσει. Μοιραία ήρθε η ήττα και μία σπουδαία νίκη αντίθετα για τον Βόλο.

MVP: Ο Βόσνιος φορ Σαϊντ Χάμουλιτς με ένα θαυμάσιο τελείωμα χάρισε τη σπουδαία νίκη στην ομάδα του και φυσικά παίρνει το βραβείο του πολυτιμότερου.

Στο ύψος τους: Οι Κάργας, Χουάνπι στην αρχή του αγώνα κράτησαν το μηδέν για τον Βόλο στη φάση που απείλησαν Μουτουσαμί και Μπάκου.

Αδύναμος κρίκος: Ο Ματθαίος Μουντές στο γκολ του Βόλου έχασε κατά κράτος τη μάχη από τον Χάμουλιτς και μοιραία αυτό το γκολ έκρινε και το ματς.

Η γκάφα: Όλοι όσοι αμύνονταν στον Ατρόμητο απλά κοιτούσαν στο γκολ του Βόλου...

Το στραγάλι: Ο Τσιμεντερίδης δεν είχε δύσκολη φάση, προσπάθησε να μην σφυρίζει πολύ και σε γενικές γραμμές τα πήγε καλά.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε μία από τις λιγοστές φάσεις που έκανε και πήρε σπουδαία νίκη. Ο Ατρόμητος είχε την κατοχή, αλλά «κούραζε» με τη μπάλα στα πόδια. Έδειχνε προβλέψιμος και η αλλαγή του Γιουμπιτάνα με τον Αϊτόρ δεν βοήθησε.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μουντές, Τσιγγάρας (72' Φαν Βέερτ), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (63' Γκαρθία), Μπάκου, Μουτουσαμί, Τσαντίλας (72' Οζέγκοβιτς).

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (65' Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (65' Πίντσι), Λάμπρου (79' Ασεχνούν), Τζόκα (89' Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς (78' Μακνί).