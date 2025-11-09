Ο Παντελίδης ισοφάρισε στις αρχές του β' μέρους το γκολ του Νασιμέντο, αλλά ο Ζέλσον εν συνεχεία κέρδισε δυο πέναλτι (με σκόρερ τον Ελ Καμπί) από τον Αμανί και την αποβολή του Μαϊντάνα, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να πάρει μια εύκολη νίκη με 3-1 στη Νίκαια επί της Κηφισιάς.

Ο Ολυμπιακός πήρε πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-3 με την Κηφισιά παρότι είχε ισοφαριστεί σε 1-1. Με 10 παίκτες τελείωσε το ματς η Κηφισιά λόγω αποβολής του Μαϊντάνα.

Από ένα γκολ οι Νασιμέντο και Παντελίδης και δύο ο Ελ Καμπί (από 2 εκτελέσεις πέναλτι).

Κηφισιά - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η γηπεδούχος Κηφισιά είχε τον Ραμίρες γκολκίπερ. Άμυνα με Λαρουσί, Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι και Σιμόν, κέντρο με Έμπο, Βιγιαφάνιες και μπροστά τους τον Πόμπο, άκρα με Παντελίδη και Ζέρσον Σόουζα και φορ ο Τεττέη.

Στον Ολυμπιακό επί των προσώπων βασικός με την Κηφισιά χρίστηκε ο Ντιόγκο Νασιμέντο. Η αρχική διάταξη του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα με την ομάδα των Βορείων Προαστίων: στο τέρμα ο Τζολάκης, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι, κέντρο με Μουζακίτη, Ντιόγκο Νασιμέντο και μπροστά τους τον Τσικίνιο, άκρα με Ποντένσε και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Γκολάρα ο Ντιόγκο Νασιμέντο μετά από φοβερή έμπνευση Ροντινέι για το 0-1

Ο Ολυμπιακός δεν είχε εύκολο έργο στο πρώτο 45λεπτο αλλά το γκολ του το βρήκε στη διάρκειά του. Αρχικά για την Κηφισιά στο 8' ο Λαρουσί από καλή θέση έστειλε τη μπάλα έξω. Στο 10ο λεπτό ο Μουζακίτης είχε ένα φάουλ που κόπηκε αρκετά εύκολα και στο 14' το φάουλ του Τσικίνιο πέρασε λίγο εκτός. Στο 16ο λεπτό ο Ροντινέϊ έψαξε συμπαίκτη του με σέντρα του χωρίς αποτέλεσμα. Στο 18ο λεπτό ο Ζέλσον είχε μεγάλη φάση με κίνηση και δυνατό σουτ του που κόντραρε σε αντίπαλο και πήγε κόρνερ.

Στο 19ο λεπτό ακυρώθηκε το γκολ του Μουζακίτη με εξαιρετικό σουτ μετά από πάσα του Τσικίνιο επειδή η μπάλα από το πόδι του Ποντένσε στην αρχή της φάσης είχε βγει έξω. Ο Ελ Καμπί είχε στη συνέχεια και στο 25' δοκάρι σε τετ α τετ του μετά από μπαλιά του Ντιόγκο Νασιμέντο. Στο 37ο λεπτό ο Ροντινέϊ είχε μία σούπερ έμπνευση σπάζοντας τη μπάλα στον Νασιμέντο που με σουτάρα σκόραρε για το 0-1 και το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα. Στο 45+ ο Ζέλσον είχε καλή ενέργεια και σουτ που έφυγε λίγο έξω. Στις καθυστερήσεις ο Ρέτσος σκόραρε με κεφαλιά μετά από εξαιρετικό φάουλ του Ροντινέϊ με το γκολ να ακυρώνεται για φάουλ του αρχηγού του Ολυμπιακού στον Σόουζα.

Το 1-1 η Κηφισιά με Παντελίδη, το 1-2 ο Ελ Καμπί και αποβολή ο Μαϊντάνα

Η Κηφισιά στην επανάληψη από μία φάση όπου τίποτα δεν λειτούργησε καλά για την άμυνα του Ολυμπιακού έβαλε γκολ για το 1-1. Στο 47' ο Ποκόρνι πήρε την κεφαλιά, ο Σιμόν πήρε τη δεύτερη κεφαλιά και ο Παντελίδης από κοντά νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1. Στο 51' ο Τσικίνιο είχε μία κεφαλιά που μπλόκαρε ο Ραμίρες.

Στο 57ο λεπτό ο Ελ Καμπί βρήκε γκολ από τα 11 βήματα για το 1-2. Νωρίτερα ο Ζέλσον πήρε το πέναλτι από το σπρώξιμο του Αμανί. Στο 61' ο Ροντινέι είχε σουτ που βρήκε σε σώματα και πήγε στο δοκάρι. Στο 62' ο Μαϊντάνα αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για πολύ δυνατό χτύπημα στον Ζέλσον. Στο 64' ο Τσικίνιο είδε το σουτ του να αποκρούεται έπειτα από πάσα του Ποντένσε. Στο 64' του σουτ του Ζέλσον πήγε στα χέρια του Ραμίρες. Στο 65' ο Τεττέη είχε καλή κίνηση και σουτ που έπιασε ο Τζολάκης.

Χέρι ο Αμανί και 1-3 ο Ελ Καμπί

Στο 71ο λεπτό ο Ελ Καμπί έκανε 2 τα τέρματά του από νέο χτύπημα πέναλτι (για το 1-3). Ο Αμανί έκανε χέρι μετά από προσπάθεια του Ζέλσον και έπειτα από on field review δόθηκε η παράβαση. Στο 80ό λεπτό ο Στρεφέτσα σκόραρε με τη φάση να ακυρώνεται ως οφσάιντ έπειτα από σχετικό τσεκάρισμα. Στο 83' ο Μουζακίτης είδε το σουτ του να αποκρούεται και στο 88' έγινε το ίδιο με σουτάρα του Καμπελά. Τα τελευταία λεπτά δεν άλλαξαν κάτι ως προς τον δείκτη του σκορ και ενώ ο Στρεφέτσα είχε σουτ στο δοκάρι στον έξτρα χρόνο.

MVP: Ο Ζέλσον Μαρτίνς. Κέρδισε το πέναλτι από τον Αμανί και πήρε και την αποβολή του Μαϊντάνα. Επίσης κέρδισε και το 2ο πέναλτι.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ελ Καμπί με τα 2 γκολ του, ο Νασιμέντο με το πρώτο του τέρμα με τα ερυθρόλευκα και ο Ροντινέι με το θετικό του δημιουργικό και επιθετικό πρόσημο καθώς δημιούργησε τη φάση του 0-1.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Αμανί. Υπέπεσε σε 2 πέναλτι στη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η ΓΚΑΦΑ: Ανήκει στον Αμανί σε 2 περιπτώσεις. Ο παίκτης της Κηφισιάς που έκανε το πέναλτι πάνω στον Ζέλσον Μαρτίνς, από το οποίο ήρθε το 2-1. Στη συνέχεια έκανε 2ο πέναλτι με χέρι.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Mέσω VAR ο Βεργέτης ακύρωσε γκολ του Ρέτσου για φάουλ πάνω στον Σόουζα. Ορθώς ακυρώθηκε το γκολ του Μουζακίτη καθώς η μπάλα από τα πόδια του Ποντένσε είχε βγει έξω. Κακή διαιτησία - γενικά - ως προς το θέμα των καρτών και των φάουλ και για τις 2 ομάδες αλλά σωστές οι αποφάσεις με τα 2 πέναλτι και την αποβολή του Μαϊντάνα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Δίκαιη επικράτηση του Ολυμπιακού παρότι βρήκε τα ζόρια του στη διάρκεια του αγώνα. Για έναν ακόμα αγώνα πήρε σημαντικότατες βοήθειες από τον Ζέλσον Μαρτίνς ενώ είχε θετικό πρόσημο και ο Νασιμέντο.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Λαρουσί (46' Μαϊντάνα), Ούγκο Σόουζα, Ποκόρνι, Σιμόν (78' Ντίας), Έμπο, Βιγιαφάνιες (46' Αμανί), Πόμπο (78' Χουχούμης), Παντελίδης, Ζέρσον Σόουζα (46' Τζίμας) και Τεττέη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης (84' Σιπιόνι), Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο (84' Γιαζίτζι), Ποντένσε (75' Στρεφέτσα), Ζέλσον (84' Καμπελά) και Ελ Καμπί (75' Γιάρεμτσουκ).