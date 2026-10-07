Η ΕΠΟ όρισε τους διαιτητές για την 6η αγωνιστική της Superleague βάζοντας έναν Ισπανό στο ντέρμπι των «αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών από την ΚΕΔ για την 6η αγωνιστική της Superleague. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ορίστηκε ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ.

Πρόκειται για 43χρονο Ισπανό διαιτητή, που δεν έχει έρθει ξανά στη χώρα μας, όμως έχει σφυρίξει τρία παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Εκείνος είχε βρεθεί στο Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 0-3 τη σεζόν 2021-2022 για τη φάση των ομίλων του Europa League, στο Γαλατάσαραϊ-ΠΑΟΚ 3-1 για τη φάση των ομίλων της ίδιας διοργάνωσης τη σεζόν 2024-2025 και σ' ένα ματς προκριματικών της ίδιας διοργάνωσης, αυτό της ΑΕΚ με την Σεν Γκάλεν στην Ελβετία, όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 0-1.

Στο ματς της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ορίστηκε ο Γιώργος Κόκκινος ενώ σε κείνο του ΠΑΟΚ με την Καλαματά ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης.

Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής

10/10

ΑΕΚ – ΟΦΗ (19:30)



Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος

Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Θωμάς Βαλιώτης

4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος



ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (19:30)



Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου

Βοηθοί: Σπήλιος Οικονόμου, Γεώργιος Φραγκιαδάκης

4ος: Φώτιος Ντάουλας

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας

11/10



ΗΡΑΚΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (17:00)



Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος: Βασίλειος Φίτσας

VAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς

AVAR: Ελευθέριος Κατόπης



ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (17:00)



Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς

Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας, Ισίδωρος Αρμακόλας

4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος

VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης



ΑΡΗΣ – ΒΟΛΟΣ (19:00)



Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης

4ος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (21:00)

Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ

Βοηθοί: Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ, Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ

4ος: Χρήστος Βεργέτης

VAR: Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ

AVAR: Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα



12/10



ΠΑΟΚ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (18:00)



Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Ιωάννης Μηνούδης, Λυκούργος Τσολακίδης

4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

AVAR: Χρήστος Βεργέτης