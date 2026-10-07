Superleague: Ισπανός διατητής ορίστηκε στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών από την ΚΕΔ για την 6η αγωνιστική της Superleague. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ορίστηκε ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ.
Πρόκειται για 43χρονο Ισπανό διαιτητή, που δεν έχει έρθει ξανά στη χώρα μας, όμως έχει σφυρίξει τρία παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Εκείνος είχε βρεθεί στο Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 0-3 τη σεζόν 2021-2022 για τη φάση των ομίλων του Europa League, στο Γαλατάσαραϊ-ΠΑΟΚ 3-1 για τη φάση των ομίλων της ίδιας διοργάνωσης τη σεζόν 2024-2025 και σ' ένα ματς προκριματικών της ίδιας διοργάνωσης, αυτό της ΑΕΚ με την Σεν Γκάλεν στην Ελβετία, όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 0-1.
Στο ματς της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ορίστηκε ο Γιώργος Κόκκινος ενώ σε κείνο του ΠΑΟΚ με την Καλαματά ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης.
Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής
10/10
ΑΕΚ – ΟΦΗ (19:30)
Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Θωμάς Βαλιώτης
4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος
ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (19:30)
Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου
Βοηθοί: Σπήλιος Οικονόμου, Γεώργιος Φραγκιαδάκης
4ος: Φώτιος Ντάουλας
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας
11/10
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (17:00)
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου
4ος: Βασίλειος Φίτσας
VAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς
AVAR: Ελευθέριος Κατόπης
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (17:00)
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς
Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας, Ισίδωρος Αρμακόλας
4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος
VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
ΑΡΗΣ – ΒΟΛΟΣ (19:00)
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς
Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης
4ος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας
VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (21:00)
Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ
Βοηθοί: Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ, Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ
4ος: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ
AVAR: Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα
12/10
ΠΑΟΚ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (18:00)
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Ιωάννης Μηνούδης, Λυκούργος Τσολακίδης
4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
AVAR: Χρήστος Βεργέτης
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