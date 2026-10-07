Ο Βραζιλιάνος θρύλος του Ολυμπιακού, Τζιοβάνι, παραχώρησε μία μακροσκελής συνέντευξη στο επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού, όπου έκανε μία ανασκόπηση της καριέρας του στους Ερυθρόλευκους.

«Θα του το κάνει, θα τον ξεφτιλίσει, τον ξεφτίλισε. Τον έστειλε για σπίρτα». Αυτό είναι ίσως για πολλούς Ολυμπιακούς το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε το όνομα του Τζιοβάνι. Ο Βραζιλιάνος θρύλος ωστόσο, έζησε και πόσο μάλλον προσέφερε πολλά περισσότερα στους Ερυθρόλευκους.

Μάλιστα, ο 54χρόνος πλέον πρώην επιθετικός των Πειραιωτών παραχώρησε πρόσφατα μία μακροσκελής συνέντευξη στο επίσημο κανάλι του συλλόγου στο YouTube, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στο καινούργιο μούσειο της ομάδας, το οποίο βρίσκεται εντός του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου μίλησε με λεπτομέρειες για τον καιρό που πέρασε στον Ολυμπιακό.

Ο άλλοτε άσος των γηπέδων, αναφέρθηκε φυσικά στο περίφημο παιχνίδι κόντρα στη Γαλατάσαραϊ, το οποίο, όπως εξήγησε, θεωρεί το καλύτερο που έχει δώσει με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Ο θρυλικός Ζίο, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον χρέη Πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική, αποκάλυψε, μεταξύ άλλων και το παρασκήνιο πίσω από την αποχώρηση του από τη Μπαρτσελόνα και την άφιξη του στο λιμάνι, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως ήταν θέλημα θεού να έρθει στον σύλλογο.

Τέλος μίλησε για τον ισχυρό δεσμό που απέκτησε με τους φιλάθλους της ομάδας, ενώ παράλληλα εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του για την αγαπή που λαμβάνει συνεχώς από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

Για το τι αισθάνεται κάθε φορά που επιστρέφει στον Ολυμπιακό: «Νιώθω πολύ όμορφα και με κάνει πάντα πολύ χαρούμενο η αγάπη του κόσμου. Εδώ είναι για μένα το δεύτερο σπίτι μου».

Για τις εντυπώσεις του από το μουσείο της ομάδας: «Είναι πολύ όμορφο και έχει φτιαχτεί με πολλή αγάπη. Όλα βρίσκονται στη θέση τους και εντυπωσιάστηκα».

Για το αν παρακολουθεί ακόμα τον Ολυμπιακό: «Δεν τον παρακολουθώ πολύ, γιατί στη Βραζιλία δεν δείχνουν συχνά τους αγώνες και όταν το κάνουν είναι ώρες που δεν βρίσκομαι σπίτι. Πάντα όμως παρακολουθώ τα αποτελέσματα και εύχομαι να πάνε όλα καλά».

Για τον ποιον παίκτη από το σημερινό ρόστερ θα ήθελε να είχε συμπαίκτη: «Πάντα θες να είσαι κοντά σε κάθε παίκτη που έχει ταλέντο και δίνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Έζησα όμως και εγώ μια πολύ καλή εποχή με σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Είναι σχετικό όλο αυτό. Πέρασε πολύ όμορφες στιγμές με τους συμπαίκτες μου και ο καθένας αφήνει το στίγμα του στη δική του εποχή».

Για το τι σημαίνει για εκείνον το Καραϊσκάκη: «Εδώ έζησα πολλά παιχνίδια και πολλές νίκες. Μοιράστηκα πολλές ευτυχισμένες στιγμές με την ομάδα. Πέτυχα πολλά γκολ που θυμόμαστε. Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο περνάνε όλα σαν ταινία μπροστά μου».

Για το αν το ποδόσφαιρο που έπαιζε προερχόταν από έμφυτο ταλέντο ή κάτι που δούλεψε στην πορεία: «Φυσικά υπάρχει ένα αρχικό ταλέντο, αλλά το καλλιέργησα με πολλή δουλειά. Με καθημερινή προπόνηση όλο και το εξελίσσεις. Στον Ολυμπιακό είχα μεγάλη ελευθερία στο παιχνίδι μου. Πιστεύω ότι από όλες τις ομάδες που αγωνίστηκα, ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που μου έδωσε τη μεγαλύτερη ελευθερία να αναπτύξω το ταλέντο μου».

Τι θα έλεγε αν μπορούσε στον Τζιοβάνι της πρώτης ημέρας του στον Ολυμπιαό: «Να δίνεις πάντα τον καλύτερό σου εαυτό».

Επίσης εξομολογήθηκε ότι: «Ο Θεός με έφερε εδώ. Έχω διηγηθεί αυτή την ιστορία σε αρκετές συνεντεύξεις. Ήμουν σε διακοπές, ο Φαν Χάαλ με είχε διώξει από την Μπαρτσελόνα και ο Ολυμπιακός με καλούσε να έρθω εδώ, αλλά εγώ δεν ήθελα. Μέχρι που προσευχήθηκα στον Θεό και μου έδωσε ένα σημάδι για να έρθω. Και πραγματικά τα πράγματα εξελίχθηκαν με έναν υπέροχο τρόπο, πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Ήταν μια υπέροχη ιστορία».