Η ΑΕΚ στο Ηράκλειο έχασε ένα... τσουβάλι ευκαιρίες,δύο γκολ της ακυρώθηκαν ως φάουλ, αλλά όπως και κόντρα στον Παναιτωλικό, ο Ορμπελίν Πινέδα είχε τον ρόλο του λυτρωτή και με το δικό του τέρμα επικράτησε με 1-0 του ΟΦΗ!

Η ΑΕΚ ήθελε πάση θυσία τη νίκη στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ για να πάει με ηρεμία στη διακοπή και το πέτυχε παρότι έχασε ξανά πολλές ευκαιρίες. Η Ένωση που είδε δύο φορές τον Τσακαλίδη να ακυρώνει γκολ της (του Ζοάο Μάριο στο πρώτο μέρος και του Γιόβιτς στο δεύτερο, με τον Τζήλο στο VAR να συμφωνεί) είχε την απόλυτη υπεροχή σε όλο το ματς, με τον Πινέδα να δίνει τη λύση στο 74' και τους κιτρινόμαυρους να φεύγουν με το διπλό (0-1) από το Παγκρήτιο. Χαμηλά παραμένει ο ΟΦΗ, ο οποίος έφτασε τις τέσσερις σερί ήττες.

ΟΦΗ – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Για τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον Λίλο στην εστία, τους Αποστολάκη, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Μαρινάκη τετράδα στην άμυνα, τους Ανδρούτσο και Καραχάλιο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Νέιρα μπροστά τους, τους Φούντα και Σενγκέλια στα δύο άκρα και τον Θεοδοσουλάκη στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μάρκο Νίκολιτς (που βρισκόταν στις εξέδρες καθώς είχε συμπληρώσει τρεις κίτρινες με συνέπεια ο βοηθός του, Ραντόγιε Σμίλιανιτς να κάθεται στον πάγκο), όπως αναμενόταν βάσει δοκιμών, επέλεξε τον Γκατσίνοβιτς στο δεξί άκρο της άμυνας λόγω της απουσίας του τιμωρημένου Ρότα. Ο Πένραϊς επανήλθε στα αριστερά, με τον Στρακόσα στην εστία και τους Ρέλβας και Μουκουντί να διατηρούνται στο κέντρο της άμυνας. Οι Μαρίν και Πινέδα παρέμειναν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά να επανέρχεται μπροστά τους. Ο Νίκολιτς άλλαξε και τα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής του γραμμής, με τους Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη να ξεκινάνε αριστερά και δεξιά αντίστοιχα (ο Κουτέσα ήταν εκτός λόγω ενοχλήσεων), με τον Γιόβιτς να παραμένει στην κορυφή της επίθεσης.

Υπεροχή της ΑΕΚ, αλλά με κακές αποφάσεις στην τελική ενέργεια

Το πρώτο μέρος στο Παγκρήτιο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε με υπεροχή της ΑΕΚ, η οποία ωστόσο δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα, καθώς οι αποφάσεις των κιτρινόμαυρων στην τελική ενέργεια ήταν κακές με την Ένωση να μην εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είχε το πάνω χέρι στο ματς, χωρίς μάλιστα να απειλείται από τον ΟΦΗ.

Στο 12' η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα με τον Γκατσίνοβιτς να σεντράρει από τα δεξιά και τον Ζοάο Μάριο να σκοράρει στην κίνηση μέσα από την περιοχή. Ο Τσακαλίδης όμως σφύριξε φάουλ του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού πάνω στον Μαρινάκη για σπρώξιμο ακυρώνοντας το γκολ. Ο Τζήλος στο VAR συμφώνησε με την απόφασή του και δεν τον κάλεσε για on field review με τους κιτρινόμαυρους να διαμαρτύρονται.

Η ΑΕΚ είχε πιο ορθολογική ανάπτυξη αυτή τη φορά, βγάζοντας καλύτερους συνδυασμούς στο μισό του αντιπάλου και φτάνοντας με ευκολία κοντά στην περιοχή ή εντός αυτής, αλλά οι αποφάσεις της στην τελική προσπάθεια δεν ήταν καθόλου καλές. Κάποια σουτ του Κοϊτά κόντραραν πάνω στα σώματα ή δεν βρήκαν στόχο, ενώ προς το τέλος του πρώτου μέρους ο Γκατσίνοβιτς είχε δύο άσχημα τελειώματα και ο Μουκουντί είδε την κεφαλιά του να καταλήγει πάνω στον Λίλο που μπλόκαρε εύκολα.

Μονότερμα της ΑΕΚ, η οποία βρήκε τη λύση με Πινέδα για το διπλό

Η ΑΕΚ μπήκε με την ίδια ένταση στο δεύτερο μέρος πιέζοντας ψηλά και κυκλοφορώντας καλά την μπάλα, αλλά μια ακόμα τελική από τον Γκατσίνοβιτς στο 51' δεν έδωσε τη λύση καθώς ο Λίλο ήταν σωστά τοποθετημένος αποκρούοντας. Από την πλευρά του ο ΟΦΗ αδυνατούσε να δημιουργήσει υποψία απειλής, με την ΑΕΚ να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 57' όταν ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε τον Κοϊτά απέναντι από τον Λίλο πλάγια μέσα στην περιοχή αλλά ο Μαυριτανός εξτρέμ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λίλο που απέκρουσε.

Στη φάση που ακολούθησε στο 58' από την εκτέλεση κόρνερ η ΑΕΚ είδε για δεύτερη φορά τον Τσακαλίδη να ακυρώνει τέρμα της όταν ο Γιόβιτς με κεφαλιά βρήκε δίχτυα, αλλά ο ρέφερι σφύριξε φάουλ για σπρώξιμο του Μουκουντί στον Καραχάλιο. Ο Τζήλος συμφώνησε και δεν κάλεσε για on field review τον Τσακαλίδη. Η ΑΕΚ βρισκόταν συνεχώς στο μισό του ΟΦΗ, με τους κιτρινόμαυρους να απειλούν ξανά με κεφαλιά του Μουκουντί μετά από σέντρα του Ζοάο Μάριο στο 64' με την μπάλα να περνάει δίπλα από το κάθετο. Ο Νίκολιτς ψάχνοντας το γκολ έδωσε εντολή από την εξέδρα για αλλαγή του σχηματισμού σε 4-4-2 με τον Πιερό να περνάει στην κορυφή μαζί με τον Γιόβιτς και τον Μάνταλο επίσης να μπαίνει στο παιχνίδι.

Οι ευκαιρίες χάνονταν ξανά η μία μετά την άλλη για την ΑΕΚ, η οποία στο 67' άγγιξε ξανά το προβάδισμα, αλλά ο Λαμπρόπουλος έκανε καθοριστικό τάκλιν πάνω στον Πιερό μετά από γύρισμα του Πινέδα και στην εξέλιξη της φάσης μπλόκαρε το πλασέ του Πένραϊς που είχε κατεύθυνση προς το τέρμα. Ο Ζοάο Μάριο επίσης δεν βρήκε στόχο, με τη φάση να τελειώνει για φάουλ του Πιερό. Ο Αϊτινός φορ στο 69' σπατάλησε ακόμα μια σπουδαία ευκαιρία, μη μπορώντας να βρει δίχτυα απέναντι από τον Λίλο, ο οποίος απέκρουσε απλώνοντας το πόδι και κρατώντας το μηδέν.

Η ΑΕΚ έπαιζε μονότερμα τον ΟΦΗ και στο 74' η επιμονή της έδωσε τη λύση. Η μπάλα πέρασε για ακόμα μια φορά μέσα στην περιοχή, ο Πιερό έστρωσε στον Πινέδα και αυτός με μια ντρίμπλα και ένα πλασέ νίκησε τον Λίλο για το 0-1 της Ένωσης. Η AEK θα έπρεπε να είχε τελειώσει το παιχνίδι στο 83' όταν ο Γκατσίνοβιτς γύρισε μέσα στην περιοχή, αλλά ο Πιερό από θέση βολής αστόχησε ξανά. Ο Λίλο είχε απάντηση στο πολύ ωραίο πλασέ του Μάνταλου στο 88', ενώ στο 90' ο Πιερό βγήκε απέναντι από τον γκολκίπερ του ΟΦΗ, με τον Κρίζμανιτς να τον σταματάει πάνω στο πλασέ. Η ΑΕΚ δεν βρήκε ποτέ το δεύτερο τέρμα, αλλά το ένα του Πινέδα ήταν αρκετό για να της δώσει τους τρεις βαθμούς στο Παγκρήτιο.

MVP: Εξαιρετικό ματς, ακόμα ένα στη σειρά, για τον Πινέδα στον κιτρινόμαυρο άξονα, με τον Μεξικανό να δίνει τη λύση με το γκολ του στο 74'.

Στο ύψος τους: Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ζοάο Μάριο στην οργάνωση και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Ο Λίλο κάτω από την εστία του ΟΦΗ είχε σπουδαίες επεμβάσεις, κρατώντας το μηδέν μέχρι τη στιγμή του γκολ του Πινέδα.

Αδύναμος κρίκος: Η μεσοεπιθετική γραμμή του ΟΦΗ με Φούντα, Σενγκέλια και Θεοδοσουλάκη δεν απείλησε καθόλου την άμυνα της ΑΕΚ.

Η γκάφα: Δεν υπάρχει κάποια φάση μέσα στο ματς που μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι.

Το στραγάλι: Στην ΑΕΚ διαμαρτύρονται για τον ρέφερι Τσακαλίδη για το ακυρωθέν γκολ του Ζοάο Μάριο τονίζοντας πως δεν υπάρχει φάουλ του Πορτογάλου πάνω στον Μαρινάκη και υπογραμμίζοντας πως ο Τζήλος δεν κάλεσε τον διαιτητή στο VAR για on field review.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ έπαιξε από την αρχή ως το τέλος μονότερμα τον ΟΦΗ, κυριαρχώντας στο γήπεδο χωρίς να δέχεται στιγμή απειλής. Η Ένωση είχε κακές αποφάσεις στην τελική ενέργεια στο πρώτο μέρος, χωρίς να βγάζει μεγάλες ευκαιρίες, όμως στο δεύτερο με την επιμονή της δημιούργησε μεγάλες φάσεις, ήταν αναποτελεσματική ξανά, αλλά βρήκε το γκολ με τον Πινέδα για να πάρει μια πολύτιμη νίκη ηρεμίας πριν τη διακοπή. Χαμηλά και σε δύσκολη θέση παραμένει ο ΟΦΗ που ελπίζει να αλλάξει το σκηνικό μετά την επανέναρξη.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Μαρινάκης (81' Βούκοτιτς), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νέιρα (60' Χατζηθεοδωρίδης), Φούντας (68' Ζανελάτο), Σενγκέλια (81' Φαϊτάκης), Θεοδοσουλάκης (81' Ράκονιατς)

ΑΕΚ (Ραντόγιε Σμίλιανιτς): Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς, Μαρίν (65' Μάνταλος), Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά (92' Λιούμπισιτς), Καλοσκάμης (65' Πιερό), Γιόβιτς (86' Γκρούγιτς)