Παίζοντας μονότερμα στο δεύτερο ημίχρονο, ο θαυμάσιος Λεβαδειακός συνέτριψε με 5-2 τον ουραγό Πανσερραϊκό, έφτασε τα 26 γκολ σε δέκα αγωνιστικές και εδραιώνεται στην πρώτη τετράδα.

Όχι απλά δεν λέει να κατεβάσει το πόδι από το γκάζι ο Λεβαδειακός, αλλά πηγαίνει από εξάρα σε πεντάρα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι ασταμάτητη και παίζοντας για ακόμα ένα ματς εξαιρετικό ποδόσφαιρο επικράτησε με 5-2 του Πανσερραϊκού. Μια νίκη που έφερε τους Βοιωτούς στους 18 βαθμούς παραμένοντας στην 4η θέση, ενώ τα... λιοντάρια έμειναν στους 5 και την τελευταία θέση.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου ξεκίνησε με 4-2-3-1 και τον Λοντίγκιν στο τέρμα, τον Τσάπρα δεξί μπακ, τον Βήχο αριστερό και τους Μάγκνουσον, Λιάγκα στα στόπερ. Οι Τσοκάι και Κωστή ήταν τα αμυντικά χαφ και πίσω από τον Όζμπολτ από αριστερά προς τα δεξιά ξεκίνησαν οι Παλάσιος, Μπάλτσι και Βέρμπιτς.

Ο Αλέξανδρος Βεργώνης που κάθισε στον πάγκο του Πανσερραϊκού κατέβασε τα... λιοντάρια επίσης με 4-2-3-1 και τον Ταναλίνι στο τέρμα, τον Λύρατζη δεξί μπακ, τον Τσαούση αριστερό και στόπερ τους Καρασαλίδη και Ντε Μάρκο. Οι Ομεόνγκα και Λιάσος ήταν τα αμυντικά χαφ και πίσω από τον Μάρα από αριστερά προς τα δεξιά ήταν οι Ίβαν, Μπρουκς και Νάνελι.

Γεμάτο ημίχρονο με 3 γκολ και γρήγορο ρυθμό

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα γεμάτο ημίχρονο που είχε τρία γκολ και γρήγορο ρυθμό με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βγουν μπροστά και να απειλήσουν τον αντίπαλο. Πολλές φάσεις δεν υπήρχαν γιατί έγιναν λάθος επιλογές στην τελευταία πάσα, αλλά σίγουρα ήταν ένα καλό ημίχρονο και από τους δύο.

Ο Όζμπολτ στο 8' άνοιξε το σκορ

Από το πρώτο λεπτό οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά θέλοντας να σκοράρουν όσο γίνεται πιο νωρίς και το κατάφεραν μόλις στο 8'. Στο συγκεκριμένο λεπτό ο Τσάπρας με εξαιρετική πάσα βρήκε τον Όζμπολτ που με δική του πολύ ωραία προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0.

Άμεση απάντηση από τα... λιοντάρια

Πριν καν προλάβουν να πανηγυρίσουν οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν το ματς. Συγκεκριμένα πέντε λεπτά αργότερα (13') οι Σερραίοι αναπτύχθηκαν από αριστερά και ο Νάνελι με δική του προβολή κατάφερε να ισοφαρίσει στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν.

Λίγες φάσεις με τον Τσαούση με αυτογκόλ να κάνει άθελά του το 2-1 στις καθυστερήσεις

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να απειλήσουν η μία την άλλη χωρίς να τα καταφέρουν καθώς την τελευταία στιγμή δεν έκαναν την σωστή τελική πάσα. Έτσι φτάσαμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Παλάσιος να κάνει τη σέντρα σουτ, η μπάλα να κοντράρει στον Τσαούση και να μπαίνει στα δίχτυα για το 2-1.

Μαγικό δεύτερο ημίχρονο για τον απίστευτο Λεβαδειακό

Στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί αρχικά ο Πανσερραϊκός να έδειξε να μπαίνει λίγο πιο δυνατά, αλλά πραγματικά ο Λεβαδειακός όχι απλά κυριάρχησε αλλά ήταν το λιγότερο εντυπωσιακός. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε ό,τι ήθελε τον αντίπαλό της πετυχαίνοντας τρία γκολ και χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες για ακόμα περισσότερα.

Ο χορός των τερμάτων ξεκίνησε στο 54' με τον Παλάσιος μνα βρίσκει ωραία τον Όζμπολτ που με εξαιρετικό πλασέ δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στον Τιναλίνι κάνοντας έτσι το 3-1. Πέντε λεπτά αργότερα ο σκόρερ των δύο τερμάτων έγινε πασέρ και βρίσκοντας με πάσα πίσω από την πλάτη του τον Βέρμπιτς έδωσε και ασίστ από την στιγμή που ο Σλοβένος κατάφερε να σκοράρει για το 4-1.

Οι γηπεδούχοι σε κανένα σημείο δεν κατέβασε το πόδι από το γκάζι, χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες με μεγαλύτερη το δοκάρι του Παλάσιος στο 65. Και πάλι όμως οι προσπάθειες για γκολ συνεχίστηκαν από τους γηπεδούχους, με τον Πεντρόσο να κάνει στο 72' το 5-1 με πέναλτι το οποίο έκανε με χέρι ο Ντε Μάρκο.

Σε όλο αυτό το διάστημα ο Πανσερραϊκός ήταν σαν να μην υπήρξε στο γήπεδο με τους φιλοξενούμενους να βλέπουν τους αντιπάλους τους να κάνουν την μία μεγάλη ευκαιρία μετά την άλλη. Στο 88' ωστόσο κατάφεραν με τον Μάρας να σκοράρουν και να μειώσουν σε 5-2, ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος της αναμέτρησης.

MVP: Πέτυχε 2 γκολ και έδωσε μία ασίστ στα 63 λεπτά που αγωνίστηκε. Ε τι άλλο θα έπρεπε να κάνει ο Όζμπολτ για να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα;

Στο ύψους τους: Όλος ο Λεβαδειακός στάθηκε και με το παραπάνω στα πόδια του. Αν ήταν να βάλουμε κάποιον θα βάλουμε τον Παλάσιος που ήταν συνεχής πηγή κινδύνου.

Αδύναμος κρίκος: Όλος ο Πανσερραϊκός που στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ήταν σαν να μην μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με συνέπεια να δεχθεί τρία γκολ.

Γκάφα: Κάποια μεγάλη γκάφα δεν υπήρξε καθώς ακόμα και στο αυτογκόλ του Τσαούση η μπάλα κόντραρε στα πόδια του στην προσπάθεια που έκανε να κοντράρει την μπάλα.

Στραγάλι: Και μόνο που τελείωσε ο αγώνας και κανείς δεν θυμάται ποιος είναι ο διαιτητής φτάνει για να καταλάβουμε το πόσο εύκολο έργο είχε ο Ματσούκας.

Ταμείο του Gazzetta: Το ταμείο όχι απλά πάει καλά, αλλά έχει γεμίσει για τον Λεβαδειακό, Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ήταν σαρωτική και έβαλε πέντε γκολ χάνοντας ευκαιρίες για ακόμα παραπάνω σε ακόμα μία μεγάλη παράσταση που έδωσε φέτος.

Οι συνθέσεις του αγώνα

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή (76΄ Γκούμας), Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι (46΄ Συμελίδης), Όζμπολτ (63΄ Πεντρόζο).

Πανσερραϊκός (Αλέξανδρος Βεργώνης): Τιναλίνι, Λύρατζης, Καρασαλίδης, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεονγκά (81΄ Γκιγιομιέ), Λιάσος (63΄ Δοϊρανλής), Νανέλι (70΄ Ουαγκέ), Ιβάν (63΄ Μπανζάκι), Μπρουκς (63΄ Καρέλης), Μάρας.