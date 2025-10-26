Superleague, η βαθμολογία: Ο Ολυμπιακός στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, 3η και στο -4 η ΑΕΚ!

Με το εύκολο τρίποντο επί της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στο -1 από τον ΠΑΟΚ, αλλά πλέον είναι μόνος στη 2η θέση, καθώς η Ένωση είναι τρίτη και στο -4 από την κορυφή. Στο -8 ο Παναθηναϊκός.

Τα αποτελέσματα (8η)

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Λεβαδειακός – Αρης 1-1

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

Η βαθμολογία (8η αγωνιστική)

1. ΠΑΟΚ 20

2. Ολυμπιακός 19

3. ΑΕΚ 16

4. Άρης 12

5. Λεβαδειακός 12

6.Παναθηναϊκός 12

7. Βόλος 12

8. Ατρόμητος 9

9. Κηφισιά 9

10. Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ Novibet 7

12. ΟΦΗ 6

13. Πανσερραϊκός 5

14. Αστέρας AKTOR 3

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.



H επόμενη αγωνιστική (9η)

Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)

Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Αρης (8μμ)

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)