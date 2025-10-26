Η επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα μετά τον θρίαμβο επί της Λιλ, ήταν ομαλή για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε εύκολα 3-0 του Βόλου και παραμένει μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα. Δυο γκολ ο Οζντόεφ κι ένα ο Γιακουμάκης για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το «3 στα 3» στο ελληνικό πρωτάθλημα και με τα τρία γκολ στο β’ μέρος επιβλήθηκε του Βόλου (3-0) παραμένοντας μόνος πρώτος στη βασθμολογία της Stoiximan Super League.

Με επτά αλλαγές ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Βόλο στην Τούμπα (19:30) μετά το μεγάλο «διπλό» στη Γαλλία επί της Λιλ και ήθελε να δώσει συνέχεια στο σερί νικών του και να παραμείνει στην κορυφή εκμεταλλευόμενος παράλληλα τις απώλειες που προέκυπταν τουλάχιστον για κάποια ομάδα από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν ανακοίνωσαν αποστολή, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην υπολογίζει τους Πέλκα, Καμαρά, Κεντζιόρα και Παβλένκα. Αντίθετα επέστρεψαν και ήταν διαθέσιμοι οι Οζντόεφ, Τάισον.

Ο Αντώνης Τσιφτσής, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση στο «Πιέρ Μορουά», ξεκίνησε για τρίτο σερί ματς κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, με μια αλλαγμένη τετράδα (Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης και Τέιλορ) άμυνας μπροστά του, ο ακούραστος Μεϊτέ ξεκίνησε για ένα ακόμα ματς, έχοντας δίπλα και πάλι τον Οζντόεφ.

Ο Λούκα Ιβανούσετς ύστερα από πολλές εβδομάδες και το ματς εναντίον του Ατρομήτου στις 31 Αυγούστου πήρε φανέλα βασικού, με τον Κωνσταντέλια να μένει στον πάγκο, όπως και ο Ζίβκοβιτς, με τους Ντεσπόντοφ και Τάισον στα δύο άκρα και τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Χουάν Φεράντο δεν είχε στη διάθεσή του πέντε ποδοσφαιριστές, καθώς οι Κάργας και Κόμπα ήταν τιμωρημένοι, ενώ οι Μαρτίνες, Ασεχνούν και Τσοκάνης τραυματίες

Ο Σιαμπάνης πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια, με τους Μύγα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου να είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί στο 3-5-2 των φιλοξενούμενων. Οι Φορτούνα και Σορία ήταν στα δύο άκρα οι Μπουζούκης, Τζόκα, Χουάνπι στο κέντρο και προωθημένοι οι Λάμπρου, και Χάμουλιτς.

Πέταξε ένα ολόκληρο ημίχρονο

Από το ξεκίνημα του αγώνα ο ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα στα πόδια του και προσπαθούσε να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα του Βόλου. Η στατική μπάλα και το γυριστό σουτ του Γιακουμάκη στο 8ο λεπτό ήταν η πρώτη καλή στιγμή του Δικεφάλου!



Το γρήγορο γκολ που θα διαφοροποιούσε την εικόνα του ματς δεν ήρθε για τον ΠΑΟΚ, παρότι η κατοχή ήταν 67%-33%, αλλά οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να φτάσουν να απειλήσουν τον Σιαμπάνη και τους φιλοξενούμενους σιγά-σιγά να ξεμυτάνε από την άμυνα τους και να κρατάνε το μηδέν μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους.

Η λύση ήρθε με την γκολάρα του Γιακουμάκη

Ο ΠΑΟΚ πέταξε ένα ακόμα ημίχρονο. Ηταν ξεκάθαρο ότι με τον Κωνσταντέλια και τον Ζίβκοβιτς στον πάγκο δεν μπορούσε να δημιουργήσει στο τερέν της Τούμπας. Η λύση για τους «ασπρόμαυρους» ήρθε στο ξεκίνημα του β’ μέρους, με τον Γιακουμάκη να πετυχαίνει ένα «σεντερφορίσιο» γκολ με φανταστικό εναέριο σουτ στο 49ο λεπτό από την ασίστ του Ντεσπόντοφ.

Ο Λόβρεν δεν μπόρεσε να βγάλει όλο το ματς και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 58ο λεπτό, την ίδια στιγμή που η Τούμπα «σηκώθηκε στο πόδι» για να αποθεώσει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος πέρασε στο ματς στη θέση του «αόρατου» Ιβανούσετς.

Ο Βόλος απείλησε στη φάση του 64ου λεπτού που ξεκίνησε από το λάθος του Βολιάκο και τον Χάμουλιτς να μην μπορεί να κάνει το κοντρόλ μπροστά στον Τσιφτσή.

Η «ντοπιέτα» του Οζντόεφ κλείδωσε το τρίποντο

Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βγει από την (ανα)ασφάλεια του 1-0 και να ψάξει ένα δεύτερο γκολ, με τους φιλοξενούμενους να έχουν κερδίσει πολλά μέτρα στο γήπεδο και την κούραση να έχει καταβάλει τον Μεϊτέ.

Όπερ εγένετο. Το δεύτερο «ασπρόμαυρο» γκολ ήρθε στο 73ο λεπτό από την εξαιρετική κίνηση στο χώρο από τον Τέιλορ και την πρώτη ασίστ του Σκωτσέζου μπακ, ο οποίος σέρβιρε στο πιάτο την μπάλα και ο Οζντόεφ απλώς την έστειλε στα δίχτυα για το 2-0. Στο 80’ ο Ρώσος χαφ, με το δεύτερο προσωπικό γκολ, τελείωσε το ματς κάνοντας το 3-0 και αναγκάζοντας τον Αχιλλέα Μπέο να αποχωρήσει από το γήπεδο…

MVP: Με δύο γκολ και εξαιρετική εμφάνιση ο Οζντόεφ παίρνει δικαίως τον τίτλο του πολυτιμότερου.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Γιακουμάκης για την γκολάρα του και ο Χουάνπι για την συνολική απόδοσή του.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Πολύ λίγα πράγματα από τον Ιβανούσετς στο δεύτερο ματς που παίζει βασικός.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Βολιάκο πήγε στο 64ο λεπτό να βάλει σε μπελάδες τον ΠΑΟΚ, αλλά τον λύτρωσε ο Χάμουλιτς με το κακό κοντρόλ.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: O Βεργέτης και ο Παπαπέτρου (VAR) δεν είδαν κάτι επιλήψιμο στη φάση του 48’ με πρωταγωνιστές Λάμπρου και Σάστρε, με τον Έλληνα επιθετικό να πέφτει πολύ εύκολα επειδή τον ακουμπάει ο Ισπανός μπακ του ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ αφού πρώτα πέταξε ένα ολόκληρο ημίχρονο απέναντι σε μια καλοστημένη άμυνα, βρήκε τον τρόπο στο δεύτερο μέρος να πετύχει τρία γκολ και να πάρει αυτό που έψαχνε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, που με επτά αλλαγές και τρεις ημέρες μετά το σκληρό ροκ στη Λιλ ήταν εξ ορισμού αρκετά περίπλοκη για την ομάδα του Λουτσέσκου.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (68’ Κένι), Λόβρεν (58’ Βολιάκο), Μιχαηλίδης, Τέιλορ (78’ Μπάμπα), Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ (69’ Ζίβκοβιτς), Ιβανούσετς (58’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Φορτούνα, Μύγας, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου (74’ Πίντσι), Σορία, Μπουζούκης (60’ Γρόσδης), Τζόκα (85’ Θαρθάνα), Χουάνπι (85’ Προύντζος), Λάμπρου, Χάμουλιτς (74’ Μακνί)

