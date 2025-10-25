Με ήρωα τον Ραμίρεζ που έπιασε στο 98' πέναλτι του Αγκίρε, η Κηφισιά που έπαιζε με δέκα (αποβολή Αντονίσε) από το 52' άντεξε στην πίεση του Παναιτωλικού και πήρε πολύτιμο βαθμό (1-1) στη Νίκαια.

Εξαιρετικό ματς δίχως νικητή στη Νεάπολη! Η Κηφισιά πήρε προβάδισμα με τον Πόμπο, ο Παναιτωλικός ισοφάρισε με τον Κοντούρη, πίεσε στο δεύτερο μέρος, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα από το 52', όμως η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κατάφερε να κρατήσει το βαθμό της ισοπαλίας. MVP o Ραμίρεζ, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι του Αγκίρε στις καθυστερήσεις.

Στους 9 βαθμούς η 7η Κηφισιά, σε ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό και στο -1 ο Παναιτωλικός.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη γηπεδούχο Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1.Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι και Λαρουσί μπροστά του. Πέρεθ - Βιγιαφάνιες χαφ και ο Πόμπο στο «10». Εξτρέμ οι Αντόνισε - Παντελίδης και φορ ο Τεττέη.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου κατέβασε τον Παναιτωλικό σε σχηματισμό 4-3-3. Ο Τσάβες στην εστία, με τους Μαυρία, Κόγιτς, Σιέλη και Μανρίκε στην άμυνα. Μπουχαλάκης «6αρι», με τους Εστεμπάν και Κοντούρη εσωτερικούς χαφ. Ενκολόλο - Μίχαλακ εξτρέμ και φορ ο Άλεξιτς.

Μοιρασμένο ημίχρονο με γκολάρες

Το πρώτο μέρος είχε δυο όψεις με την Κηφισιά να είναι ανώτερη στην αρχή και τον Παναιτωλικό να παίρνε τον έλεγχο μετά το γκολ που δέχτηκε.

Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία να προηγηθούν μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Πόμπο έκλεψε στη μεσαία γραμμή, πέρασε στον Τεττέη, ο οποίος εκανε το γύρισμα, ο Παντελίδης πλάσαρε κι ο Τσάβες μπλόκαρε.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό. Ο Αντόνισε εκτέλεσε κόρνερ με πάσα, ο Βιγιαφάνιε ςέβγαλε σέντρα σπρος το ύψος της περιοχής και ο Πόμπο με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον Τσάβες.

Μετά το 25ο λεπτό ο Παναιτωλικός ανέβασε στροφές. Στο 26' ο Άλεξιτς αστόχησε με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και στο 28' ο Ραμίρεζ απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Κοντούρη.

Τα Καναρίναι έφεραν το ματς στα ίσα στο 37'. Ο Κοντούρης εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, από απομάκρυνση η μπάλα έφτασε εκ νέου σε αυτόν κι ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ με φοβερό σουτ από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-1.

«Καθάρισε» ο Ραμίρεζ

Οι ισορροπίες άλλαξαν από νωρίς στο δεύτερο μέρος. Στο 52' ο Αντόνισε έκανε απρόσεχτο μαρκάρισμα στον Εστεμπάν κι ο διαιτητής Κατσικογιάννης τον απέβαλε έπειτα από on-field review.

Όπως είναι λογικό οι Αγρινιώτες πίεσαν για το γκολ, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο. Ο Γιάννης Αναστασίου γύρσε τη διάταξη 4-4-2 με Ακγίρε - Άλεξιτς στην επίθεση, με τον Λέτο να «απαντάει» με τον Μποτία σε τριάδα στόπερ, με τους Πόκορνι και Σόουζα.

Στο 90+4' ο VAR κάλεσε τον διαιτητέη Κατσικογιάννη να δει φάση για πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού σε χέρι του ΜαΪντάνα στην προσπάθεια του Μπουχαλάκη. Ο διαιτητής αν και στην αρχή μπέρδεψε τις εστίες έδωσε την παράβαση αλλά ο Ραμίρεζ απέκρουσε την εκτέλεση του Αγκίρε και κράτησε το 1-1.

MVP: Ο Ραμίρεζ έκανε κομβικές επεμβάσεις, έπαιξε με τον χρόνο και στις καθυσερήσεις έσωσε το βαθμό με απόκρουση πέναλτι του Αγκίρε.

Στο ύψος τους: Ο Μπουχαλάκης ήταν ο μαέστρος του Παναιτωλικού στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Σιέλης τα πήγε εξαιρετικά στο μαρκάρσιμα του Τεττέη.

Γκάφα: Ο Αντόνισε με απρόσεχτο μαρκάρισμα άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες για σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο μέρος.

Αδύνμαος κρίκος: O Aγκίρε είχε την απόλυτη ευκαιρία να δώσει το τρίποντο στην ομάδα του αλλά έχασε πέανλτι στις καθυστερήσεις.

Στραγάλι: Ο διαιτητής Κατσικογιάννης δεν είδε την αποβολή στον Αντόνισε, ο VAR τον κάλεσε και άμεσα είδε το λάθος του, ενώ στο τέλος «έχασε» και τη φάση του πέναλτι του Παναιτωλικού!

Ταμέιο του Gazzetta: Απόλυτα ισορροπημένο ματς σε 11vs11, με τον Παναιτωλικό να γίνεται κυρίαρχος μετά την αποβολή. Η Κηφισιά κράτησε καλά την άμυνα της, πήγε να «λυγίσει» στο τέλος με το πέναλτι του Μαϊντάνα, όμως την έσωσε ο Ραμίρεζ.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο (86′ Μποτία), Αντόνισε, Τεττέη, Παντελίδης (61′ Τζίμας), Βιγιαφάνιες (46′ Εμπό), Πέρεθ (53′ Αμανί), Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί (61′ Μαϊντανά)

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (82′ Μιγκέλ Λουίς), Κοντούρης (70′ Ματσάν), Ενκολολό (82′ Αγίρε), Μίχαλακ, Άλεξιτς