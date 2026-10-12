Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ανοιχτό να προκύψει απαγόρευση της παρουσίας του κόσμου του Ολυμπιακού για το ματς με τη Μαρσέιγ.

Ο Ολυμπιακός είχε διασφαλίσει έναν σημαντικό αριθμό εισιτηρίων για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέιγ την Πέμπτη. Ωστόσο σε αυτήν την φάση η παρουσία των οπαδών του στη Μασσαλία είναι στον... αέρα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες υπάρχει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να μπει stop στην παρουσία των ερυθρόλευκων φιλάθλων στο Βελοντρόμ.

Με βάση τις ίδιες πηγές το θέμα έχει να κάνει με τους χειρισμούς των γαλλικών Αρχών και οι τελικές αποφάσεις θα είναι άμεσες. Εφόσον οριστικοποιηθεί μία τέτοια απαγόρευση τότε ο Ολυμπιακός θα στερηθεί της στήριξης του κόσμου του που πάντα κάνει εξαιρετική κερκίδα και αποτελεί τον ιδανικό 12ο παίκτη του.

