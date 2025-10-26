Η πιο εύκολη εφετινή νίκη του στην πρεμιέρα Μπενίτεθ

Με πέναλτι του Σφιντέρσκι στο 45' + 5' και αυτογκόλ του Τσίκο στο 68' ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ εύκολα με 2-0 επί του απογοητευτικού Αστέρα Aktor στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 του Αστέρα Aktor στο ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του σε αγώνα για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σφιντέρσκι στο φινάλε του ημίχρονο για να πάνε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια ενώ στο δεύτερο βρήκαν το γκολ που τελικά καθάρισε το παιχνίδι από έναν αντίπαλο, τον Τσίκο, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έπειτα από την εξαιρετική εκτέλεση του Τσέριν.

Γράφουν οι Νίκος Αθανασίου και Σωτήρης Μυκονίου...

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ διατήρησε το 4-3-3 του Παναθηναϊκού κι έκανε ελάχιστες αλλαγές στην πρώτη του ενδεκάδα ως τεχνικός των «πρασίνων». Διατήρησε τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια και τους Ίνγκασον και Τουμπά μπροστά του ενώ στα πλάγι έφερε τον Καλάμπρια πίσω δεξιά και κράτησε τον Κυριακόπουλο στα αριστερά.

Στην μεσαία γραμμή επανέφερε τον Τσιριβέγια στο «6», έμεινε ο Τσέριν στο «8» και ο Τζούρισιτς πήγε στο «10». Στις θέσεις των εξτρέμ ο Τετέ γύρισε στην αγαπημένη του δεξιά πλευρά ενώ ο Ζαρουρί βρέθηκε αριστερά. Στην κορυφή παρέμεινε ο Σφιντέρσκι.

Ο Κρις Κόουλμαν από την άλλη παρέταξε κι αυτός την ομάδα του με 4-3-3. Ο Παπαδόπουλος κάτω από την εστία, οι Τριανταφυλλόπουλος και Ιβάνοφ στο κέντρο της άμυνας ενώ οι Άλχο και Φερνάντεθ στα δύο άκρα.

Στην μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Γιαμπλόνσκι, Τσίκο και Μπαρτόλο. Στα δύο άκρα της επίθεσης οι Κέτου και Εμμανουηλίδης. Στην κορυφή ο πρώην «πράσινος» Φεντερίκο Μακέντα.

Το νωθρό ξεκίνημα, οι πρώτες ευκαιρίες και ο τραυματισμός του Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νωθρά στο παιχνίδι κάνοντας την πρώτη ευκαιρία του στο 6ο λεπτό από την συνεργασία του Τζούρισιτς, Τετέ και Τσέριν, με τον τελευταίο να εκτελεί, αλλά όχι καλά και τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει.

Στην συνέχεια είχε την ατυχία να χάσει τον Καλάμπρια, που υπέστη μυϊκό τραυματισμό, με τον Κώτσιρα να περνάει στην θέση του στο 11ο λεπτό.

Στο 16' ήταν η πρώτη υποψία επικίνδυνης τελικής για το «τριφύλλι» με τους Τσέριν και Ζαρουρί να σουτάρουν ο ένας μετά τον άλλον από το ύψος του πέναλτι, αλλά να σημαδεύουν τα σώματα των αμυντικών.

Τρία λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά, όταν ο Τσιριβέγια έβγαλε τρομερή μακρινή μπαλιά στον Σφιντέρσκι, εκείνος έκαψε ένα άψογο κοντρόλ, αλλά ο τελείωμά του δεν ήταν ανάλογο και πήγε άουτ.

Ακολούθησε μία... υποψία ευκαιρίας με τον Τετέ στο 28' κι ένα σουτ του Τσέριν στην επαναφορά από το γύρισμα του Βραζιλιάνου στο

30'.

Τα δύο «όχι» του Παπαδόπουλου και ο Σφιντέρσκι που έδωσε την λύση

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε λίγο στροφές προς το τέλος του πρώτου μέρους. Στο 38' ο Τσέριν εκτέλεσε ένα κόρνερ, η μπάλα πέρασε απ' όλους κι έφτασε στον Τζούρισιτς στην καρδιά της μικρής περιοχής, που ενστικτωδώς μπόρεσε να εκτελέσει και να της δώσει πορεία προς τα δίχτυα, όμως ο Παπαδόπουλος αντέδρασε καλά και απέκρουσε εξ' επαφής.

Τέσσερα λεπτά οι «πράσινοι» έκαναν ωραία αντεπίθεση, ο Τουμπά βγήκε μόνος του από πλάγια θέση στην περιοχή του Αστέρα, όμως αντί να εκτελέσει, δοκίμασε να γυρίσει στον μαρκαρισμένο Σφιντέρσκι, στέλνοντας την μπάλα στο πουθενά.

Στο 45+1' ήταν η σειρά του Πολωνού να απειλήσει. Ο Ζαρουρί πέρασε τον Εμμανουηλίδη, έκανε την σέντρα, ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Παπαδόπουλος έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής.

Στο κόρνερ που προέκυψε από την φάση αυτή, ο Παναθηναϊκός έχασε άλλη μία ευκαιρία με τον Τζούρισιτς, ωστόσο αυτή δεν καταγράφηκε ποτέ, αφού επενέβη ο VAR και καταλόγισε πέναλτι για τράβηγμα του Φερνάντεθ στον Σφιντέρσκι.

Ο Πολωνός ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και σκόραρε για το 1-0 ακριβώς πριν λήξει το πρώτο μέρος.

Οι προειδοποιήσεις του Αστέρα και το 2-0

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε ακόμα πιο νωθρά και κατάφερε στο πρώτο τέταρτο να κάνει δύο τελικές από ατομικές ενέργειες των Τσέριν και Κυριακόπουλο, που σούταραν εκτός περιοχής, αλλά ο πρώτος έστειλε την μπάλα άουτ και ο δεύτερος νικήθηκε από τον Παπαδόπουλο.

Ακολούθησαν δύο μεγάλες στιγμές του Αστέρα, που έκρουσε το... καμπανάκι του κινδύνου για τον Παναθηναϊκό.

Στο 63' έγινε κακό διώξιμο από τον Ντραγκόφσκι, οι παίκτες του Αστέρα κέρδισαν, ο Μπαρτόλο πρόλαβε τον Κώτσιρα, πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή κι εκτέλεσε, αλλά το σουτ πέρασε λίγο άουτ.

Λίγα λεπτά μετά οι Αρκάδες έκαναν νέα επικίνδυνη επίσκεψη στην περιοχή του «τριφυλλιού», αλλά το πρώτο σουτ το έκοψε ο Ίνγκασον και στην συνέχεια Τουμπά και Κυριακόπουλος καθάρισαν.

Στο 68' ο Παναθηναϊκός βρήκε και δεύτερο τέρμα από το πουθενά. Ο Τσέριν έκανε μία εξαιρετική εκτέλεση φάουλ με σέντρα και ο Τσίκο έστειλε την μπάλα στην εστάι της ομάδας του με το κεφάλι προσπαθώντας να απομακρύνει.

Κάπου εκεί το παιχνίδι έσβησε, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να χάνει μία τεράστια ευκαιρία για να πετύχει κι ένα τρίτο γκολ στο 89ο λεπτό με τον Πάντοβιτς, που αστόχησε εξ' επαφής, με το 2-0 να είναι και το τελικό σκορ.

MAN OF THE MATCH: Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός κεντρικός χαφ κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή, κατεύθυνε το παιχνίδι της ομάδας του και ήταν εξαιρετικός σε όλα τα καθήκοντά του.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Άνταμ Τσέριν. Ο Σλοβένος χαφ μαζί με τον Τσιριβέγια δημιούργησαν ένα πολύ αποτελεσματικό δίδυμο στον άξονα του κέντρου των ''πρασίνων''. Από την δική του εκτέλεση φάουλ, η μπάλα κατέληξε στο πλεκτό από την παρέμβαση του Τσίκο.

Στην ίδια κατηγορία και ο Γιάννης Κώτσιρας.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η νοοτροπία του Αστέρα Τρίπολης απόψε. Ήρθε σχεδόν αποκλειστικά για να αμυνθεί και να καταστρέψει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού χωρίς να λειτουργήσει το επιθετικό του σχέδιο με επιθετικές μεταβάσεις.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Τσίκο έβαλε εντελώς λάθος το σώμα του στο 2-0 του Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Παπαδόπουλος στο VAR διόρθωσε το λάθος του Τζήλου που δεν είδε το τράβημα του Φερνάντεθ πάνω στον Σφιντέρσκι. Σωστά δόθηκε το πέναλτι υπέρ του Τριφυλλιού στο τέλος του ημιχρόνου. Στο 69' ο Τζήλος θα μπορούσε να δώσει δεύτερη κίτρινη στον Τσιριβέγια.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Νικηφόρο ντεμπούτο για τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι ''πράσινοι'' ήταν ανώτεροι απόψε από τον Αστέρα Τρίπολης και μέσα από δύο στατικές φάσεις έφτασαν στο ζητούμενο.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφκσι, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια (11' Κώτσιρας), Κυριακόπουλος (82' Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (84' Σιώπης), Τετέ, Ζαρουρί (66' Ρενάτο), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (67' Πάντοβιτς).

Αστέρας Aktor (πρ. Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντεθ, Άλχο (56' Πομώνης), Γιαμπλόνσκι, Τσίκο (76' Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76' Μούμο), Κέτου, Εμμανουηλίδης (67' Τζιοακίνι), Μακέντα.