Ο Ατρόμητος έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από το Ηράκλειο, καθώς επικράτησε με 3-1 του ΟΦΗ σε ένα ματς που του ακυρώθηκαν 3 γκολ ως οφσάιντ (όλα ο Τσαντίλας), αλλά τελικά κι αυτά της νίκης (Καραμάνης, Οζέγκοβιτς) μέτρησαν μέσω VAR! Υβριστικά συνθήματα κατά παικτών, Ράσταβατς και Νταμπίζα.

Ατρόμητος με όλη τη σημασία του ονόματος.

Η ομάδα του Περιστερίου έμεινε πίσω στο σκορ με τον ΟΦΗ από λάθος του τερματοφύλακα κι ενώ του είχαν ακυρωθεί δύο γκολ ως οφσάιντ. Ισοφάρισε, είδε να ακυρώνεται κι άλλο γκολ (και τα τρία του Τσαντίλα), είδε να μην μετράει και τέταρτο, αλλά αυτή τη φορά το VAR δικαίωσε τους φιλοξενούμενους.

Ο Ατρόμητος ήταν ομάδα, ο ΟΦΗ κάκιστος, αγχωμένος και χωρίς προσανατολισμό στο γήπεδο και δικαίως απέδρασε με νίκη 3-1 από το Παγκρήτιο. Ο ΟΦΗ αντίθετα, βυθίζεται στην εσωστρέφεια, με τον κόσμο να βράζει εναντίον παικτών, Ράσταβατς και Νταμπίζα.

Η διάταξη των ομάδων

Ο Χριστογεώργος ήταν στο τέρμα για τον ΟΦΗ, ο Μαρινάκης έπαιξε δεξί μπακ και ο Λιούις αριστερό. Στόπερ ήταν οι Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, στα χαφ οι Καραχάλιος, Αποστολάκης, δεξιά έπαιξε στην επίθεση ο Σενγκέλια, αριστερά ο Νους και ο Νέιρα ήταν πίσω από τον Σαλσίδο.

Ο Ατρόμητος παρατάχθηκε με 3-4-3. Ο Χουτεσιώτης στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα οι Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μανσούρ. Στα χαφ ήταν οι Μίχορλ, Μουτουσαμί. Δεξί μπακ χαφ ο Μουντές, αριστερό ο Παπαδόπουλος και οι Γιουμπιτάνα, Μπάκου πλαισίωναν τον Τσαντίλα, ο οποίος αγωνίστηκε στην κορυφή.

Ακυρώθηκαν δύο γκολ

Ο ΟΦΗ είχε την μπάλα στα πόδια του στο ξεκίνημα, αλλά δεν ήξερε τι να την κάνει... Ο Ατρόμητος με τον Μπάκου και τον Τσαντίλα σε κέφια έδειχνε πιο απειλητικός και στο 9' είχε την πρώτη καλή στιγμή, όμως, η κεφαλιά του Σταυρόπουλου κατέληξε στα χέρια του Χριστογεώργου. Στο 10' από την πάσα του Μπάκου εκτέλεσε ο Τσαντίλας και σκόραρε, ωστόσο, ήταν εκτεθειμένος. Στο 14' πάλι σκόραρε ο Τσαντίλας από πάσα του Μπάκου, αλλά ήταν και πάλι οφσάιντ!

Γκολ ο Σαλσίδο, χαμένη ευκαιρία ο Νους

Στο επόμενο λεπτό ο ΟΦΗ βρήκε το γκολ. Ο Σαλσίδο έκανε το δεξί σουτ από τα 25 μέτρα, ο Χουτεσιώτης δεν υπολόγισε σωστά και η μπάλα έφυγε από τα χέρια του και κατέληξε στη δεξιά γωνία για το 1-0. Ο Ατρόμητος είχε στο 18' ένα κακό πλασέ του Γιουμπιτάνα που έφυγε ψηλά άουτ, ενώ οι Κρητικοί είχαν ψυχολογία κι αναζήτησαν ένα δεύτερο γκολ. Στο 21' κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων το φάουλ του Νέιρα και στο 32' από μπαλιά του Σενγκέλια, ο Νους έφυγε τετ α τετ με τον Χουτεσιώτη και υπό την πίεση του Μουντέ έκανε ένα τραγικό τελείωμα με το δεξί κι έστειλε τη μπάλα πολλά μέτρα άουτ.

Το 1-1 του Γιουμπιτάνα

Στο 34' με τον Γιουμπιτάνα ο Ατρόμητος ισοφάρισε. Ο Μπάκου βρήκε δεξιά τον Γιουμπιτάνα, αυτός κοντρόλαρε με το αριστερό και με το ίδιο πόδι εντός περιοχής έκανε το 1-1.

Η ευκαιρία της χρονιάς

Στο 41' ο ΟΦΗ άγγιξε το 2-1, αλλά ο Σενγκέλια έχασε την ευκαιρία της χρονιάς. Ο Νέιρα έκανε την κάθετη στον Σαλσίδο αυτός γύρισε από αριστερά και ο Σενγκέλια σε κενή εστία, στη μέση μάλιστα του τέρματος με το δεξί έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι! Ουσιαστικά λειτούργησε σαν στόπερ που έσωσε την ομάδα του από βέβαιο γκολ...

Δοκάρι ο Ατρόμητος

Το δεύτερο ημίχρονο είχε καλό ρυθμό όπως και το πρώτο. Στο 48' αριστερό μακρινό σουτ του Γιουμπιτάνα έφυγε δύο μέτρα από το δεξί δοκάρι και στο 51' δεξί μακρινό σουτ του Νους, απέκρουσε ο Χουτεσιώτης σε κόρνερ, με τη μπάλα να γλείφει το αριστερό δοκάρι. Στο 55' ο Μουντές δεξιά από τη γραμμή του άουτ σχεδόν, έκανε το δεξί πλασέ, η μπάλα κόντραρε και πήγε στο αριστερό δοκάρι και κόρνερ.

Ο Ράσταβατς έριξε στη μάχη τον Φούντα, αλλά ο ΟΦΗ έδειχνε αγχωμένος και παράλληλα ασύνδετος, ενώ ο Ατρόμητος ήταν πιο συμπαγής κι αποφασισμένος. Στο 61' ο Τσαντίλας πάλι σκόραρε σε κάθετη μπαλιά, με την άμυνα να μην μπορεί να απομακρύνει, αλλά και πάλι ήταν εκτεθειμένος! Τρία γκολ οφσάιντ από τον 21χρονο επιθετικό.

Γκολ ο Καραμάνης και 1-2!

Ο Ατρόμητος συνέχισε να δείχνει πιο ομάδα και στο 71' σκόραρε. Ο Οζέγκοβιτς πήρε την κάθετη μπαλιά από τον Μίχορλ, από αριστερά γύρισε στον Καραμάνη κι αυτός πλάσαρε ουσιαστικά σε κενή εστία. Δόθηκε και πάλι οφσάιντ, το ημιαυτόματο δεν λειτουργούσε και μπήκαν γραμμές για να ελεγχθεί η φάση. Ο Οζέγκοβιτς καλυπτόταν και στο 77' μέτρησε το γκολ για να γίνει το 1-2.

Το τελείωσε ο Οζέγκοβιτς

Ο ΟΦΗ επιχείρησε να απαντήσει, αλλά στο 85' το σουτ του Φούντα έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 87' σουτ του Θεοδοσουλάκη κόντραρε στα σώματα. Στο 94' ο νικητής κρίθηκε. Πάσα δεξιά του Μουτουσαμί, γύρισμα από δεξιά του Τσιγγάρα και ο Οζέγκοβιτς σκόραρε με προβολή για το 1-3!



MVP: Ο Οζέγκοβιτς μπήκε στο 65' αντί του Τσαντίλα (ένιωσε κι ενοχλήσεις) που είχε τρία γκολ που ακυρώθηκαν και στο 71' έδωσε ασίστ για το 1-2 και στο φινάλε πέτυχε το 1-3.

Στο ύψος τους: Ο Γιουμπιτάνα τη στιγμή που ο ΟΦΗ έψαχνε το δεύτερο γκολ έκανε το 1-1 με θαυμάσια εκτέλεση κι έκοψε τα πόδια των γηπεδούχων. Ο Καραμάνης πέτυχε το κρίσιμο 1-2, ο Μπάκου είχε την ασίστ στον Γιουμπιτάνα (ο τελευταίος είχε πάσα στο τρίτο γκολ του Τσαντίλα) στο 1-1 και τις πάσες στα δύο πρώτα γκολ του Τσαντίλα.

Γκάφα: Ο Σενγκέλια δεδομένα έχασε την ευκαιρία της χρονιάς στο 41'. Θα ήταν καθοριστικό να βάλει μπροστά την ομάδα του, αλλά δεν το έκανε.

Αδύναμος κρίκος: Ο αριστερός μπακ Κέβιν Λιούις από την Ουρουγουάη δεν υπήρχε πουθενά στο 1-1 του Γιουμπιτάνα, κάλυπτε τον Οζέγκοβιτς στο 1-2 και ήταν επίσης άφαντος στο γύρισμα του Τσιγγάρα στο φινάλε για το 1-3. Επιθετικά ήταν εξίσου κακός.

Στραγάλι: Ο Ζαμπαλάς δεν είχε δύσκολη φάση. Στο πρώτο μέρος ο Στεφανής είχε σωστές αποφάσεις στα γκολ του Τσαντίλα και στο δεύτερο ο Κωνσταντίνου είχε δίκιο μόνο στο τρίτο γκολ του Τσαντίλα. Σ' αυτό του Καραμάνη επενέβησαν Ματσούκας και Παπαδόπουλος στο VAR.

Ταμείο του Gazzetta: Ο Ατρόμητος αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, έδειχνε πιο ομάδα από τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί ήταν ασύνδετοι, χωρίς πάθος, άνευροι και μοιραία ηττήθηκαν από μία πιο αποφασισμένη και καλύτερη τακτικά ομάδα.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λιούις, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης (68' Βούκοτιτς), Νέιρα (78' Ρακόνιατς), Νους, Σενγκέλια (58' Φούντας), Σαλσίδο (78' Θεοδοσουλάκης).

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ (68' Καραμάνης), Μίχορλ, Γιουμπιτάνα (88' Τσιγγάρας), Παπαδόπουλος, Τσαντίλας (65' Οζέγκοβιτς), Μπάκου, Τσακμάκης, Μουτουσαμί.