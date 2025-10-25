Η ΑΕΛ Novibet ήταν… θύελλα στο πρώτο ημίχρονο των Σερρών, βρήκε γκολ με τους Μπαγκαλιάνη – Ουάρντα και πήρε την πρώτη της νίκης στο πρωτάθλημα με το 2-0 επί του Πανσερραϊκού, που έπαιζε για ένα ημίχρονο με δέκα (αποβολή Λύραντζη)!

Σεφτέ στις νίκες για την ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση πέρασε από τις Σέρρες επικρατώντας με 2-0 του Πανσερραϊκού. Μια νίκη που έφερε τους Θεσσαλούς στους 7 βαθμούς και την 11η θέση, αφήνοντας στην 13η τους γηπεδούχους με 5.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Αρχικά ο Κριστιάνο Μπάτσι ξεκίνησε τον Πανσερραϊκό με 4-2-3-1 και τον Τιναλίνι στο τέρμα, τον Κάλινιν αριστερά, τον Λύρατζη δεξιά και στόπερ τους Ντε Μάρκο και Γκελασβίλι. Αμυντικά χαφ ήταν οι Λιάσος και Μπρουκς και πίσω από τον Ίβαν ήταν οι Γκριν, Μπανζάκι και Νάνελι.

Με 4-2-3-1 ξεκίνησε την ΑΕΛ Novibet και ο Στέλιος Μαλεζάς, με τον Μελίσσα στο τέρμα, τον Παπαγεωργίου δεξί μπακ, τον Κοσονού αριστερό και τους Μπαγκαλιάνη και Τσάκλα στα στόπερ. Ο Στάικος και ο Ατανάσοφ ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Ουάρντα αριστερό εξτρέμ, τον Πέρες πίσω από τον Πασά και τον Μούργο δεξί.

Γρήγορος ρυθμός και λίγες φάσεις στο ξεκίνημα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο και οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο, ο ρυθμός ήταν σχετικά γρήγορος, αλλά χωρίς τις μεγάλες φάσεις, με τους φιλοξενούμενους που ήταν σαν να παίζουν γηπεδούχοι με πάνω από 2.000 φίλους στο πλευρό τους, να έχουν τις μεγαλύτερες.

Ένας κεραυνός του Μπαγκαλιάνη άνοιξε το σκορ

Έτσι χωρίς κάποιο γκολ φτάσαμε στο 37' λεπτό στο οποίο οι παίκτες του Στέλιου Μαλεζά κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ,. Συγκεκριμένα αρχικά ο Πέρες σε σέντρα του πολύ καλού Παπαγεωργίου δεν βρήκε την μπάλα ενώ ήταν μόνος του, ο Ουάρντα προσπάθησε να την επαναφέρει και αυτή έφτασε στον Μπαγκαλιάνη που πολλά μέτρα έξω από την περιοχή με έναν κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 0-1.

Κεφαλιά Ουάρντα για το 0-2 και κόκκινη ο Λύρατζης

Το τέλος του ημιχρόνου ήταν ακόμα καλύτερο για την ΑΕΛ Novibet και ακόμα χειρότερο για τον Πανσερραϊκό. Συγκεκριμένα στο44' οι Θεσσαλοί με τον Ουάρντα έκαναν το 0-2 με τον Αιγύπτιο να πιάνει την κεφαλιά μετά τη νέα ωραία σέντρα του Παπαγεωργίου και να νικάει τον Τιναλίνι. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων μάλιστα οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες. Αρχικά ο Λύρατζης για μαρκάρισμα στον Κοσονού δέχθηκε κίτρινη, με τον VARϊστα να φωνάζει τον Γιουματζίδη και αυτός αντί για κίτρινη να δείχνει την κόκκινη κάρτα και έτσι οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με δύο γκολ πίσω και με 10 παίκτες.

Άνετα κράτησε το μηδέν η ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι παίζοντας και με παίκτη παραπάνω, δεν είχαν πρόβλημα να κρατήσουν με σχετική άνεση το μηδέν πίσω, ενώ στην κόντρα ήταν πιο επικίνδυνοι, ειδικά στην φάση που ο Ουάρντα έκανε φοβερή προσπάθεια με το σουτ του Μούργου στην συνέχεια να βρίσκει στα σώματα των αμυντικών των γηπεδούχων.

Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα ήταν αυτοί που θα μπορούσαν να πετύχουν και άλλο γκολ έχοντας και δοκάρι με τον Τούπτα με το 0-2 να παραμένει ως το τέλος και την ΑΕΛ Novibet να παίρνει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

MVP: Δεν είναι μόνο το 0-2 που έκανε, αλλά η συνολική του παρουσία που κάνει τον Ουάρντα πολυτιμότερο του αγώνα. Ο καλός Αιγύπτιος ανεβάζει επίπεδο την ΑΕΛ Novibet και αυτό έκανε και σήμερα.

Στο ύψος τους: Ο Μπαγκαλιάνης μόνο και μόνο για την γκολάρα που έβαλε, όχι πως συνολικά δεν είχε καλή παρουσία. Είχε και με το παραπάνω θα λέγαμε.

Γκάφα: Την έκανε ο Λύρατζης με το μαρκάρισμα στον Κοσονού που στοίχισε στην ομάδα του να παίξει ένα ολόκληρο ημίχρονο με 10 παίκτες.

Αδύναμος κρίκος: Όλη η επιθετική γραμμή των γηπεδούχων, καθώς ακόμα και με 11 παίκτες δεν έκαναν κάποια ευκαιρία στην εστία του Μελίσσα.

Στραγάλι: Εύκολο παιχνίδι για τον Γιουματζίδη που στην κόκκινη είδε μετά το κάλεσμα του Κουμπαράκη πως θα έπρεπε να αποβάλει τον Λύρατζη.

Ταμείο του Gazzetta: Πρώτη νίκη και με ωραίο στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ποδόσφαιρο για την ΑΕΛ Novibet. Οι Λαρισαίοι πήραν το σημαντικό τρίποντο παίζοντας καλύτερα με τον Πανσερραϊκό να συνεχίζει τις κακές εμφανίσεις.

Οι συνθέσεις:

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Κάλινιν (58′ Τσαούσης), Λύρατζης, Γκελασβίλι, Νάνελι, Λιάσος (76′ Ομεονγκά), Ίβαν (58′ Καρέλης), Γκριν (46′ Γεωργιάδης), Μπανζάκι (46′ Μάρας), Μπρουκς, Ντε Μάρκο.

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Κοσονού, Στάικος (46′ Χατζηστραβός), Ατανάσοφ, Πέρεζ (73′ Σουρλής), Ουάρντα (62′ Τούπτα), Μούργος (62′ Σαγάλ), Πασάς (80′ Γκαράτε).