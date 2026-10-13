Φαίνεται ότι θα έχει διαφοροποιήσεις η αρχική 11άδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο Μαρσέιγ - Ολυμπιακός που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (22:00, 15/10).

Σε αλλαγές προσανατολίζεται ο προπονητής του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Μαρσέιγ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, παιχνίδι στο οποίο οι ερυθρόλευκοι θα επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Στο πρόσφατο ντέρμπι της Supereague με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είχε επιλέξει να ξεκινήσει το παιχνίδι με την εξής διάταξη: Ορτέγκα στο τέρμα, άμυνα με Τικνιζιάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Σάλιακα. Κέντρο με Φρόιλερ και Πουέρτα και τριάδα πίσω από τον φορ Μάριους, τους Φορτούνη, Τσικίνιο και Ζότα.

Τώρα σε ότι αφορά το επερχόμενο παιχνίδι με την Μαρσέιγ, αυτό που προκύπτει σε επίπεδο εκτιμήσεων είναι ότι θα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά θεωρείται δύσκολο αυτές να ξεπεράσουν τις τρεις-τέσσερις. Η άμυνα θα είναι ίδια κατά τα 3/4, με τον Μπρούνο να διεκδικεί την θέση του Τικνιζιάν. Στο κέντρο ο Βάσκος τεχνικός δείχνει ότι θέλει να δέσει και άλλο το δίδυμο των Φρόιλερ - Πουέρτα που πήγε πολύ καλά στο ματς της Κυριακής με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο «Καραϊσκάκης».

Παράλληλα, ορατό είναι το ενδεχόμενο να μην ξεκινήσει ο Κώστας Φορτούνης και να δούμε τριάδα στο κέντρο με Ζότα, Ζέλσον και Τσικίνιο, πίσω από τον φορ Γκονζάλες, ο οποίος δείχνει φαβορί έναντι του Ρομάν Γιάρεμτσουκ.