Superleague, η βαθμολογία: Ξανά παρέα στην κορυφή Ολυμπιακός κι ΑΕΚ!

Το γκολ του Πιερό ήταν αρκετό για να δώσει στην ΑΕΚ το τρίποντο που την έστειλε ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα... παρέα με τον Ολυμπιακό!

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής



Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

Άρης - Πανσερραϊκός 1-1

ΑΕΚ - Βόλος 1-0

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00

Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 13

2. ΑΕΚ 13

3. ΠΑΟΚ 10

4. Άρης 10

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6

7. Ατρόμητος 4

8. Κηφισιά 4

9. Παναιτωλικός 4

10. ΑΕΛ Novibet 3

11. ΟΦΗ 3

12. Παναθηναϊκός 2

13. Πανσερραϊκός 2

14. Αστέρας AKTOR 1

*Δύο ματς λιγότερα έχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ.

*Κηφισιά, Παναιτωλικός, Ατρόμητος, AEΛ Νovibet, ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης έχουν ματς λιγότερο.

Η 6η αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης (6μμ)

ΟΦΗ – Αρης (6.30μμ)

ΑΕΛ Novibet – Βόλος (8.30μμ)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Κηφισιά – ΑΕΚ (6μμ)

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός (6μμ)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (8.30μμ)

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (9.30μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

