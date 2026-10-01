Ο νεαρός εξτρέμ που έπαιζε στη Τζένοα - που προορίζεται για τη β' ομάδα του Ολυμπιακού αλλά και την Κ19 του - ανακοινώθηκε επισήμως από την πειραϊκή ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Μεχελέμπ

Ο Sami Meheleb στον Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει τη μεταγραφή του Sami Meheleb.

Γεννημένος στις 19 Ιουνίου 2008 στη Μασσαλία, αγωνίζεται ως εξτρέμ και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην SC Air Bel.

Από το καλοκαίρι του 2024 αγωνιζόταν στην Ιταλία, στην Ακαδημία της Genoa.

Sami, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού.