Η ισπανική εφημερίδα στάθηκε στο πόσοι παίκτες προερχόμενοι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού παίζουν στην Εθνική, στους Πειραιώτες και τις επενδύσεις του Μαρινάκη.

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με 2 στα 2 στο Nations League απέναντι σε Σερβία και Γερμανία και η Marca σημειώνει ότι η Ακαδημία του Ολυμπιακού είναι εκείνη που έχει δυνατή εκπροσώπηση σε αυτό το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Ο Κλοπ εξάλλου μίλησε για την χρυσή γενιά των Ελλήνων.

Παίκτες όπως οι Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Σάλιακας, Μουζακίτης και Ντόι προέρχονται από τις υποδομές του Ολυμπιακού. Σε αυτούς το άρθρο αναφέρει και τον Μασούρα που δεν ήταν στις υποδομές των Πειραιωτών αλλά έπαιζε χρόνια στον Ολυμπιακό.

Η Marca στέκεται και στους ερυθρόλευκους - πρώην και νυν - που ήταν στις Ακαδημίες του πειραϊκού συλλόγου και στελεχώνουν τις μικρές Εθνικές. Η ισπανική εφημερίδα έχοντας φωτογραφία και του Βαγγέλη Μαρινάκη στέκεται στο 2024 και την χρονιά της κατάκτησης του Youth League από τον Ολυμπιακό. Και βέβαια στην κατάκτηση του Conference σε μία άνευ προηγούμενου επιτυχία ελληνικού συλλόγου. Μία ιστορική διπλή επιτυχία.

Το ότι ο Ολυμπιακός επικεντρώθηκε και αφοσιώθηκε στην περαιτέρω εξέλιξη και βελτίωση των Ακαδημιών του είναι κάτι που υποστηρίχθηκε πλήρως οικονομικά από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και με τις επενδύσεις που έγιναν στον Ρέντη, όπως σημειώνεται ακόμα. Η αναφορά έχει να κάνει και με τους τίτλους που έχουν κατακτηθεί σε επίπεδο μικρών ηλικιακών ομάδων αλλά και τη δουλειά που έχει γίνει. Γίνεται μνεία και στους Ισπανούς Κορδόν, Αλγκουαθίλ και Ρούμπιο αλλά και στον Ροντρίγκεθ της Κ19.