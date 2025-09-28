Η ανώτερη Κηφισιά προηγήθηκε με τον Παντελίδη στο 39' και έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 43' λόγω αποβολής του Σενγκέλια, ο ΟΦΗ ισοφάρισε με τον Ανδρούτσο στο 68', αλλά ο Ανδρέας Τεττέη είχε την τελευταία λέξη με γκολ στο 80΄ και ασίστ στο 94' και η φιλοξενούμενη έφυγε με νίκη 3-1 από το Παγκρήτιο.

Θρίαμβος για την Κηφισιά και ακόμα μια προβληματική εμφάνιση του ΟΦΗ. H ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερη στο πρώτο παιχνίδι των Κρητικών στο Παγκρήτιο Στάδιο και πήρε επιβλητική νίκη με 3-1. Πρωταγωνιστής ο Ανδρέας Τεττέη με γκολ, ασίστ και συμμετοχή στο πρώτο γκολ.

Στους επτά βαθμούς η ομάδα του Λέτο, ενώ το σύνολο του Ράσταβατς έμεινε στο τρίποντο. Ανέτοιμος ο αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο και αποδοκιμασίες από τους Ομιλίτες για την αποκαρδιωτική εμφάνιση.

Έτσι ξεκίνησαν

Αμφότερες παρατάχθηκαν σε διάταξη 4-2-3-1. Για τον ΟΦΗ ο Χριστογεώργος ήταν στην εστία, με τους Γκονθάλεθ, Λάμπρόπουλος, Κρίζμανιτς και Χατζηθεοδωρίδη μπροστά του. Καραχάλιος - Ανδρούτσος στα χαφ με τον Αποστολάκη στο «10». Σενγκέλια - Νους εξτρέμ και φορ ο Σαλσέδο

Για την Κηφισιά ο Ξενόπουλος ήταν στην εστία, με τους Σιμόν, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι και Χουχούμη στην άμυνα. Ρούμπεν Πέρεθ - Ντίας χαφ, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Παντελίδης - Αντόνισε εξτρέμ και φορ ο Τεττέη.

Ο Παντελίδης βρήκε το γκολ που άξιζε η Κηφισιά, «κρέμασε» τον ΟΦΗ ο Σενγκέλια

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη από την αρχή και είχε τον πρώτο λόγο. Στο 14' από πλάγιο του Χουχούμη ευνοήθηκε από τις κόντρες ο Σιμόν, ο οποίος εκτέλεσε και ο Χριστογεώργος έβγαλε σε κόρνερ. Στο 20' ο Τεττέη έβγαλε σε θέση βολής τον Πόμπο, ο οποίος εκτέλεσε αλλά τον νίκησε ο Χριστογεώργος

Στο 32ο λεπτόοι φιλοξενούμενοι είχαν διπλή ευκαιρία. Υπέροχη ποδιά του Σιμόν στον Χατζηθεοδωρίδη, ο Ισπανός γύρισε την μπάλα, ο Τεττέη δεν βρήκε καλά την μπάλα και σε δεύτερο χρόνο η κεφαλιά του Πόμπο από το δεύτερο δοκάρι ήταν αδύναμη και κατέληξε στα χέρια του Χριστογεώργου.

Η Κηφισιά βρήκε το γκολ που άξιζε στο 40ο λεπτό. Ο Τεττέη έκανε την κούρσα πάνω στη γραμμή, πέρασε την μπάλα στο χώρο στον Αντόνισε, ο οποίος έβγαλε τον Παντελίδη σε τετ α τετ με τον Χριστογεώργο και ο νεαρός επιθετικός πλάσαρε για το 0-1.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 43ο λεπτό. Λίγο μετά το γκολ του Παντελίδη ο Αντόνισε αρνήθηκε να δώσει την μπάλα στον Αποστολάκη για φαόυλ στη μεσαία γραμμή, οι δυο τους είχαν μια «κοκορομαχία» και τότε μπήκε στη μέση ο έξαλλος Σενγκέλια, ο οποίος πάνω στην ένταση τράβηξε το μαλλί του εξτρέμ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, με τον διαιτητή Παπαδόπουλο να δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Γεωργιανό.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ είχε δυο αποβολές στο προηγούμενο ματς πρωταθλήματος με το Λεβαδειακό, καθώς είχαν δει την κόκκινη οι Χριστογεώργος (απευθείας) και Νους (δεύτερη κίτρινη).

«Φιλί» ζωής ο Ανδρούτσος, το τελείωσε ο Τεττέη

Η Κηφισιά στο 52' είχε δοκάρι σε προσπάθεια του Παντελίδη με «σκορπιό» και στο 57' ο Παπαδόπουλος έδειξε κόκκινη κάρτα στον νεαρό επιθετικό για φάουλ στον Σαλσέδο, την οποία ανακάλεσε έπειτα από «on field review».

Ο ΟΦΗ βρήκε την ισοφάριση στο 68'. Ο Νους έστρωσε την μπάλα στον Νέιρα, ο αρχηγός των Κρητικών σούταρε, ο Ξενόπουλος απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Ανδρούτσος ισοφάρισε με διαγώνιο σουτ.

Στο φινάλε «καθάρισε» ο τρομερός Τεττέη. Στο 80' ο Αντόνισε έβγαλε τη σέντρα, ο Έλληνας φορ έβαλε την προβολή και έκανε το 1-2. Στο 90+4' o Τεττέη έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή, έσπασε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος πλάσαρε για το τελικό 1-3.

MVP: Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε... ότι ήθελε, έχοντας εμπλοκή και στα τρία γκολ. Σκόραρε, έδωσε ασίστ και από δική του ενέργεια προήλθε το 0-1.

Στο ύψος του: Ο Αντόνισε δημιούργησε πολλά ρήγματα και έεδωσε δυο ασίστ.

Αδύναμος κρίκος: Αυτός που... έσπασε. Ο Σενγκέλια αποβλήθηκε χωρίς λόγο για... τράβηγμα στα μαλλιά του αντιπάλου.

Γκάφα: H αντίδραση του Σενγκέλια που έφερε την αποβολή του.

Στραγάλι: Ο VAR Σιδηρόπουλος επενέβη και διόρθωσε την κόκκινη κάρτα που έδωσε ο Παπαδόπουλος στον Παντελίδη.

Το ταμείο του Gazzetta: Η Κηφισιά έκανε ακόμα μια πειστική εμφάνιση, ενώ ο ΟΦΗ από την πλευρά του μπήκε με το χειρότερο τρόπο στο Παγκρήτιο Στάδιο. Δίκαιη νίκη για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και εύλογος προβληματισμός για την εικόνα του συνόλου του Μίλαν Ράσταβατς.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (56΄Λούις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (78΄Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Σαλσέδο (78΄Ρακονιάτς), Νους, Σενγκέλια, Αποστολάκης (56΄Νέιρα).

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (71΄Λαρουσί), Πόμπο, Αντόνισε (84΄Μποτία), Τεττέη, Παντελίδης (64΄Ζ. Σόουζα), Ντίας (64΄Εμπό), Πέρεθ (84΄ Αμανί), Ου. Σόουζα, Πόκορνι.