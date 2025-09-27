Μετά από ένα καρέ νικών σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ήρθε η πρώτη απώλεια για τον Αρη στην εποχή Μανόλο Χιμένεθ με το 1-1 κόντρα στον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης». Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν με τον Μόντσου και τα «λιοντάρια» πήραν πολύτιμο βαθμό με το γκολ του Ιβάν! Απίθανη ευκαιρία του Μορόν στο 97'!

Ο Άρης έπεσε πάνω στο τείχος των Σερρών στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό στο «Κλ. Βικελίδης» και σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο μέτρησε ένα σωρό τελικές προσπάθειες σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους οι οποίοι χρειάστηκαν μία για να φύγουν με τον βαθμό. Το τελικό αποτέλεσμα προφανώς αδικεί την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε και της κυριαρχίας της στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μόντσου άνοιξε το σκορ στο 44’ και για τον Πανσερραϊκό η μία φάση από τον Αντρέ Ιβάν στο 50’ ήταν αρκετή για να πάρει τον βαθμό.

Έτσι έπαιξαν…

Μια αμφιβολία υπήρχε για την 11αδα του Άρη, αυτή αφορούσε τη δεξιά πλευρά της επίθεσης και ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τον Ολίμπιου Μορουτσάν για τη συγκεκριμένη θέση διατηρώντας όλους τους υπόλοιπους του αρχικού σχήματος στον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής κόντρα στην Κηφισιά. Εξαίρεση αποτέλεσε το αριστερό άκρο της άμυνας λόγω του τραυματισμού του Χαμζά Μεντίλ. Στο 4-2-3-1 του Ισπανού οι Τεχέρο-Φαμπιάνο-Άλβαρο και Φρίντεκ ήταν στην τετράδα της άμυνας και οι Μόντσου-Ράτσιτς-Γαλανόπουλος στην τριάδα του άξονα. Ο Λορέν Μορόν ήταν στην κορυφή της επίθεσης και ο Ντούντου στην αριστερή πλευρά.

Σε μόλις μία αλλαγή προχώρησε και ο Κριστιάνο Μπάτσι επιλέγοντας τον Άντρε Γκριν αντί του Φαλέ στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Δεξιά παρέμεινε ο Νούνελι και στην κορυφή ο Ίβαν. Στην τριάδα στον άξονα ήταν οι Λιάσος, Ρούμιαντσεβ και μπροστά τους ο Μπανζακί και στην αμυντικά τετράδα, Λύρατζης και Τσαούσης ήταν τα πλάγια μπακ και οι Γκελασβίλι-ΝτεΜάρκο οι στόπερ μπροστά από τον Τιναλίνι.

Κυρίαρχος αλλά και άστοχος

Ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού στο πρώτο ημίχρονο. Η απόφαση του Χιμένεθ να «βάλει» τον Μόντσου λίγα μέτρα πιο μπροστά – «πλησιάζοντας» πιο κοντά στον Ντούντου – αφήνοντας παράλληλα τον Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής σε ρόλο καθαρού «6αριου» αποδείχθηκε ολόσωστή. Ο Άρης είχε δημιουργία φτάνοντας με ευκολία στα όρια της περιοχής του Πανσερραϊκού, του έλειψε όμως η ευστοχία. Καμία εκ των πέντε τελικών προσπαθειών των Ράτσιτς (2), Άλβαρο (2), Μόντσου δεν βρήκαν εστία καθώς ο Λορέν Μορόν ήταν κλεισμένος από τους στόπερ των φιλοξενούμενων. Την ίδια τύχη είχαν και δύο τελικές προσπάθειες του Μορουτσάν. Ο δε Πανσερραϊκός είχε την καλύτερη στιγμή του με τον ΝτεΜάρκο (16’) με σουτ από το ύψος του πέναλτι, κυρίως όμως επένδυσε στο παιχνίδι των αντεπιθέσεων.

Ο Τεχέρο σέρβιρε και ο Μόντσου εκτέλεσε

Στο 36’ έγινε η πλέον αμφισβητούμενη φάση του πρώτου ημιχρόνου όταν ο Τιναλίνι βγήκε με την μπάλα εκτός της περιοχής του. Ο Ευαγγέλου καταλόγισε απλό φάουλ υπέρ του Άρη υποστηρίζοντας ότι ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού είχε πιάσει την μπάλα καθώς ήταν εντός περιοχής. Ο Άρης ενέτεινε την πίεσή του και τελικώς δικαιώθηκε στο 44’. Με υπομονή έχτισε από τη δεξιά πλευρά φτάνοντας στη σέντρα ακριβείας του Τεχέρο και στην κεφαλιά του Μόντσου από την καρδιά της περιοχής (1-0). Αυτό ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Ο Ίβαν δεν έχασε την ευκαιρία

Χωρίς αλλαγές από τους προπονητές, το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τη σωτήρια απομάκρυνση της μπάλας από τον ΝτιΜάρκο στο σουτ του Μόντσου. Ο Πανσερραϊκός μπήκε στο γήπεδο με σκοπό να ανεβάσει τις γραμμές του και να βρει την ισοφάριση και το κατάφερε μέσα σε πέντε λεπτά. Ο Ίβαν πρόλαβε τον Φρίντεκ – στη σέντρα από την αριστερή πλευρά – και με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (1-1). Μετά από αυτό το γκολ η πίεση άλλαξε στρατόπεδο και η εικόνα των επόμενων λεπτών θύμισε αυτή του πρώτου ημιχρόνου.

Οι παρεμβάσεις και το… Σερραϊκό τείχος

Στην πρώτη παρέμβασή του, ο Μανόλο Χιμένεθ «φρέσκαρε» τα άκρα του με την είσοδο των Γιαννιώτα, Μισεουί καθώς ο Μπάτσι μάλλον αιφνιδίασε ρίχνοντας και δεύτερο φορ (Μάρας). Ο Μισεουί είχε δύο σπουδαίες στιγμές, ειδικά αυτή του 72ου λεπτού όπου η μπάλα χτύπησε στο δεξί πόδι του Γαλανόπουλου δίνοντας την ευκαιρία στον Τιναλίνι να την απομακρύνει. Τα πολλά γεμίσματα των «κίτρινων» δεν είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα κι έτσι το παιχνίδι μπήκε στην τελική ευθεία του.

Ο Άρης ενέτεινε την πίεσή του αλλά δεν μπορούσε να διασπάσει την άμυνα του Πανσερραϊκού καθώς ο Μορόν παρέμεινε εκτός παιχνιδιού. Συνέχισε να αναζητεί το γκολ με διαδοχικά γεμίσματα αλλά δεν το βρήκε. Κι έτσι επέμεινε στα σουτ εκτός περιοχής αλλά ο Τιναλίνι είχε καλές αντιδράσεις σαν αυτή του 90+4 στο σουτ του Γιαννιώτα. Στην τελευταία φάση του αγώνα αλλά και μοναδική που βρήκε χώρο ο Μορόν, αστόχησε σε κεφαλιά από τη γραμμή της μικρής περιοχής.



Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μορόν (Άρης), ΝτιΜάρκο, Νούνελι, Ρούμιαντσεφ (Πανσερραϊκός)

MVP: Ο Αντρέ Ίβαν έκανε μια τελική και σκόραρε. Μοιράζεται το «βραβείο» με τον ΝτιΜάρκο ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά πάνω στον Μορόν μαζί με τον Γκελασβίλι.

Στο ύψος τους: Μόντσου και Ράτσιτς ήταν σταθερά καλοί για τον Άρη, το ίδιο και ο Τεχέρο.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Λορέν Μορόν ήταν εκτός παιχνιδιού για τον Άρη, εγκλωβισμένος από τα στόπερ του Πανσερραϊκού.

Η «γκάφα»: Ο Μάρτιν Φρίντεκ έχασε τον Ίβαν στη φάση του γκολ του Πανσερραϊκού.

Το «στραγάλι»: Δεν είχε τη δύσκολη φάση ο Ευαγγέλου πλην αυτής του Τιναλίνι στο 36’. Δεν απέφυγε τα λάθη αφήνοντας με παράπονα τον Άρη για κάποιες υποδείξεις του.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Άρης αποδείχθηκε αυτοκαταστροφικός. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν καλός, στην πραγματικότητα κυρίαρχος στο χορτάρι, αλλά άστοχος. Δεν βρήκε τρόπο να κάνει τελικές εντός περιοχής με τον φυσικό σκόρερ του και δέχθηκε γκολ στη μοναδική ουσιαστική τελική του Πανσερραϊκού. Οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν μόνο άμυνα και πήραν αυτό που ήθελαν.



ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Μόντσου Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (84’ Παναγίδης), Μορουτσάν (62’ Γιαννιώτας), Ντούντου (62’ Μισεουί), Μορόν.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (75’ Καρασαλίδης), ΝτιΜάρκο, Τσαούσης (82’ Δοϊρανλής), Λιάσος, Ρούμιαντσεβ (62’ Μάρας), Νούνελι (62’ Φαλέ), Γκριν, Μπανζακί (82’ Καλίνιν), Ιβάν.

