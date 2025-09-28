Ο ΠΑΟΚ στο 34' προηγούνταν με 3-1 του Αστέρα στην Τρίπολη και πίστεψε πως τέλειωσε το ματς! Οι Αρκάδες... μύρισαν την χαλάρωση του Δικεφάλου και με αντεπίθεση διαρκείας έσωσαν ένα πολύτιμο βαθμό (3-3) σε ένα ροκ παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο! Με 10 τελείωσαν το ματς οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής του Πομόνη.

Δεύτερη σερί απώλεια βαθμών για τον ΠΑΟΚ παρότι προηγήθηκε με 3-1 του Αστέρα Aktor έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας (3-3) χάρη στην αντίδραση των Αρκάδων, που δεν παράτησαν το ματς και στο τέλος δικαιώθηκαν.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ζούνιορ Μεντιέτα δεν ήταν στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη για την αναμέτρηση του Αστέρα με τον ΠΑΟΚ. Όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές ήταν στην αποστολή για τον αγώνα και ο κόουτς των Αρκάδων αποφάσισε για την τελική λίστα πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Το ματς ξεκίνησαν οι: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Πομόνης, Φερνάντες, Γκονζάλες, Αλάγκμπε, Καλτσάς, Εμμανουηλίδης, Μουνιόθ, Μακέντα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει προαναγγείλει κάποιες αλλαγές, όχι κάποιο εκτεταμένο rotation, με τον Ρουμάνο τεχνικό του ΠΑΟΚ να δίνει φανέλα βασικού σε τέσσερις ποδοσφαιριστές, που δεν ήταν στο αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου» το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (25/9) κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη League Phase του Europa League.

Ποιες είναι οι αλλαγές που υπήρχαν στην ενδεκάδα των «ασπρόμαυρων» ενόψει του σημερινού ματς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»; Η επιστροφή του Λόβρεν στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Κεντζιόρα ήταν η μία, ο Τέιλορ ξεκίνησε στο αριστερό άκρο, αντί του Μπάμπα, ενώ ο Καμαρά πήρε θέση δίπλα στον Μεϊτέ. Ο Ντεσπόντοφ αντικατέστησε τον Ζίβκοβιτς και ο Τσάλοφ ξεκίνησε στην κορυφή αντί του Γιακουμάκη.

Ματσάρα με πέντε γκολ στα πρώτα 45’

Μέσα σε 40 λεπτά (7’ – 45+2’) στο πρώτο μέρος οι δύο ομάδες έφτασαν σε πέντε γκολ, έχασαν σωρεία ευκαιριών και πρόσφεραν σκορ και θέαμα σ’ όσους φιλάθλους αψήφησαν τη δυνατή βροχή και βρέθηκαν στις κερκίδες του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο Μακέντα άνοιξε το χορό των γκολ. Πρώτος ο Αστέρας βρήκε το δρόμο προς την εστία του Παβλένκα, με τον Ιταλό να βγαίνει φάτσα με τον Τσέχο τερματοφύλακα, μετά τη φοβερή κάθετη του Μουνιόθ, κάνοντας το 1-0 και επιβεβαιώνοντας την παράδοση που τον θέλει να σκοράρει (6ο γκολ σε 16 ματς) απέναντι στον ΠΑΟΚ

Οι «ασπρόμαυροι» όχι μόνο βρήκαν απάντηση, αλλά μέσα σε δεκατέσσερα λεπτά (21’-35’) κατάφεραν να μετατρέψουν το εις βάρος τους 1-0 σε 1-3. Η αρχή έγινε από τον Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος ανατράπηκε από τον Φερνάντες, έστησε την μπάλα στην «άσπρη βούλα» και νίκησε (έφτασε τα 4 τέρματα σε 4 αγώνες με τους Αρκάδες) τον Παπαδόπουλο για το 1-1.

Στο 27’ ήταν η σειρά του Κωνσταντέλια με γκολ… ΠΑΟΚ να κάνει το 1-2. Οι παίκτες του Λουτσέσκου κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα προτού αυτή καταλήξει στα πόδια του «Ντέλια» από τον Τάισον, ο οποίος έκανε το μπασκετικό «σκριν» για να τελειώσει εντυπωσιακά τη φάση ο 22χρονος μεσοεπιθετικός από το Βόλο.

Το ματς έγινε ροντέο. Μέσα σε ένα λεπτό ο Αστέρας Aktor άγγιξε δύο φορές την ισοφάριση. Πρώτα με την κεφαλιά του Μακέντα την οποία απέκρουσε εκπληκτικά ο Παβλένκα και στη συνέχεια με τον κεραυνό του Μουνιόθ από τα 35 μέτρα στέλνοντας την μπάλα να τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι της εστίας.

Ο «Δικέφαλος» παρότι είχε τεράστιο πρόβλημα στον άξονα, που ώρες-ώρες έμοιαζε με… αεροδιάδρομο για τους γηπεδούχους, βρήκε και τρίτο γκολ. Ο Τσάλοφ κέρδισε το πέναλτι από τον Φερνάντες και με νέα εύστοχη εκτέλεση νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-3.

Κι όμως, ο ΠΑΟΚ ένα ματς που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μπροστά με τρία γκολ βρέθηκε στο -1 (2-3) με τον Αστέρα Aktor να μειώνει στις καθυστερήσεις με τον Εμμανουηλίδη.

Ο Αστέρας βρήκε το γκολ για το 3-3

Ο Λουτσέσκου σχεδόν με το ξεκίνημα του β’ μέρους έβγαλε από το ματς τον «αόρατο» Καμαρά και τον Τάισον, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να «παγώσει» το ρυθμό και έφτασε κοντά στο τέταρτο γκολ με τον Ζίβκοβιτς στο 62ο λεπτό. Ο Παντελίδης άλλαξε επιθετικό και ρίσκαρε αρκετά ενισχύοντας την επίθεση με τον Μπαρτόλο και τον Γκιοακίνι.

Οι κινήσεις στην σκακιέρα των προπονητών συνεχίστηκαν με την είσοδο στο ματς των Ιβανούσετς και Γιακουμάκη και ο Αστέρας βρήκε το γκολ της ισοφάρισης από την… καραμπόλα στο σουτ του Μπαρτόλο και τον Γκιοακίνι να νικάει τον Παβλένκα για το 3-3 στο 74ο λεπτό.

Ο Λόβρεν έχασε το… άχαστο στο 82ο λεπτό, αστοχώντας απ’ το μισό μέτρο με την κενή εστία, ο Ιβανούσετς απείλησε με δυνατό σουτ δύο λεπτά αργότερα, στο 87’ ήταν η σειρά του Κωνσταντέλια, με κεφαλιά να μην μπορεί να σκοράρει, όπως και άλλες δύο φορές μέχρι το φινάλε της συγκλονιστικής αναμέτρησης.

MVP: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ότι μπορούσε στο επιθετικό κομμάτι για τον ΠΑΟΚ ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Μουνιόθ ήταν πανταχού παρών για τον Αστέρα.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Φερνάντες έκανε δύο πέναλτι στο πρώτο μέρος υπέρ του ΠΑΟΚ.

Η ΓΚΑΦΑ: Συναγωνίζονται Μεϊτέ (στο πρώτο γκολ του Αστέρα) και ο Τέιλορ (στο τρίτο γκολ του Αστέρα) για το ποιος έκανε τη μεγαλύτερη γκάφα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης έδωσε -με την συνδρομή του VAR- τα δύο πέναλτι στο πρώτο μέρος και απέβαλλε τον Πομόνη στις καθυστερήσεις. Συνολικά έδειξε 11 κίτρινες κάρτες,

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ματσάρα στην Τρίπολη, ένα ματς με έξι γκολ για πρώτη φορά στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων και ένα ΠΑΟΚ να «αυτοκτονεί» και από το υπέρ του 1-3 κατακτώντας μόλις ένα βαθμό. Ο Αστέρας αντέδρασε, πίστεψε και έφτασε στην ισοφάριση.

Αστέρας Aktor (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Πομόνης, Φερνάντες, Γκονζάλες (63’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (70’ Αλμύρας), Καλτσάς (85’ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (86’ Κετού), Μουνιόθ, Μακέντα (63’ Γκιοακίνι)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά (53’ Οζντόεφ), Ντεσπόντοφ (70’ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας, Τάισον (53’ Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ (70’ Γιακουμάκης)