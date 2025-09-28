Η ΑΕΚ... έκλεισε την παρένθεση της Λάρισας, επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα και με το γκολ του Πιερό (είχε και δοκάρι), επικράτησε 1-0 του Βόλου και είναι πλέον ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας «συντροφιά» τον Ολυμπιακό.

Ο Πιερό χρίστηκε ξανά σκόρερ και η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα επικρατώντας στην OPAP Arena του Βόλου με 1-0 και παραμένοντας ισόβαθμη στην κορυφή με τον Ολυμπιακό. Η Ένωση προβλημάτισε στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο με τον συνήθη ύποπτο τελευταία Αϊτινό φορ βρήκε το γκολ (54') που της ήταν τελικά αρκετό για να πάρει το τρίποντο και να στρέψει το ενδιαφέρον της ήρεμη στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα την προσεχή Πέμπτη με την Τσέλιε στη Σλοβενία. Αποθέωση για τον Μάνταλο στη Νέα Φιλαδέλφεια που συμπλήρωσε 400 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

ΑΕΚ – Βόλος: Έτσι ξεκίνησαν

Με σχηματισμό 4-4-2 παρέταξε την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινώντας μαζί τους Γιόβιτς και Πιερό στην κορυφή της επίθεσης. Ο Στρακόσα ήταν στην εστία, ο Πένραϊς επιλέχθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να συμπληρώνουν την τετράδα της αμυντικής γραμμής. Οι Πινέδα και Μάνταλος (ο οποίος έπιασε τις 400 συμμετοχές με την Ένωση) ξεκίνησαν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κοϊτά και Ελίασον στις δύο πλευρές. O Χουάν Φεράντο επέλεξε σχηματισμό 4-3-3 για τον Βόλο. O Σιαμπάνης ξεκίνησε στην εστία, με τους Σόρια, Κάργα, Χέρμανσον και Φορτούνα στην άμυνα. Οι Μαρτίνες, Κόμπα και Χουάνπι ήταν στα χαφ και οι Τζόκα, Λάμπρου, Χάμουλιτς στη γραμμή κρούσης.

Ξηρασία στη δημιουργία για την ΑΕΚ απέναντι στον πειθαρχημένο Βόλο

Η ΑΕΚ είχε τεράστιο πρόβλημα στο να δημιουργήσει φάσεις στο πρώτο μέρος, καθώς μπορεί να κυκλοφορούσε με υπομονή την μπάλα, ωστόσο της έλειπε η σύνδεση στο τελευταίο τρίτο και η σωστή ενέργεια για να απειλήσει. Κι όλα αυτά απέναντι σε ένα πολύ καλά οργανωμένο σύνολο, όπως αυτό του Βόλου, που έπαιζε με πειθαρχία. Είναι ενδεικτικό ότι η μοναδική πολύ μεγάλη στιγμή για την Ένωση ήταν αυτή στο 18' από τη γλυκιά σέντρα του Ελίασον και την κεφαλιά του Γιόβιτς που πέρασε δίπλα από το κάθετο. Νωρίτερα οι κιτρινόμαυροι είχαν απειλήσει στο 11' με την κεφαλιά του Πιερό μετά από κόρνερ που όμως δεν βρήκε στόχο.

Ο Βόλος έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο και είχε κυκλοφορία μπάλας με τους τεχνίτες μεσοεπιθετικούς του, όπως τον Χουάνπι και τον Τζόκα, ωστόσο η ΑΕΚ αμυντικά δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Το 4-4-2 ωστόσο εμφανώς δεν τράβαγε για την κακή Ένωση μεσοεπιθετικά, με τους κιτρινόμαυρους να μην έχουν έναν παίκτη μεταξύ μεσαίας γραμμής και επίθεσης προκειμένου να γίνουν δημιουργικοί και να αποκτήσουν φαντασία στο παιχνίδι τους. Κάπως έτσι έκλεισε το πρώτο μέρος, με μια κεφαλιά του Γιόβιτς στο 41' μετά από σέντρα του Πινέδα να περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια.

Ο Πιερό έδωσε ξανά τη λύση στο σκοράρισμα και η ΑΕΚ πήρε το τρίποντο

Ο Νίκολιτς πάντως δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους, όπως και ο Φεράντο, αλλά η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα στο 54' χτυπώντας σε αντεπίθεση. Ο Μάνταλος άνοιξε έξυπνα το παιχνίδι δεξιά στον Ελίασον, αυτός έβγαλε μια σέντρα ακριβείας και ο Πιερό με κεφαλιά ψαράκι βρήκε ξανά δίχτυα για το 1-0. Η Ένωση αξιοποίησε για πρώτη φορά μέσα στο ματς την ταχύτητα στο παιχνίδι της, αλλά και την παρουσία του Αϊτινού φορ μέσα στο «κουτί». Ο Νίκολιτς έκανε τις πρώτες του αλλαγές στα μισά του δευτέρου μέρους με Πήλιο αντί Πένραϊς και Ζοάο Μάριο αντί Γιόβιτς, αλλάζοντας τον σχηματισμό σε 4-2-3-1.

Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του, στο 69', ο Ζοάο Μάριο συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Πιερό, ο Πορτογάλος έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε και ο Σιαμπάνης μπλόκαρε, ενώ ένα λεπτό αργότερα το συρτό σουτ του Κοϊτα πέρασε δίπλα από το κάθετο. Η ΑΕΚ ήταν πιο απελευθερωμένη μεσοεπιθετικά σε σύγκριση με το πρώτο μέρος και σε αυτό είχε παίξει ρόλο η είσοδος του Ζοάο Μάριο στο «δέκα». Ο Μάνταλος εισέπραξε το standing ovation για τις 400 συμμετοχές του με την κιτρινόμαυρη φανέλα κατά τη στιγμή της αλλαγής του από τον Μαρίν, με τον Νίκολιτς να αλλάζει και στο φτερό τον Κοϊτά με τον Κουτέσα.

Η ΑΕΚ δεν απειλούνταν από τον Βόλο, αλλά έψαχνε το δεύτερο γκολ που θα τελείωνε το παιχνίδι. Αυτό θα μπορούσε να έρθει στο 86' όμως το πλασέ του Κουτέσα πέρασε λίγο άουτ. Οι κιτρινόμαυροι έχασαν τεράστια ευκαιρία να κλειδώσουν οριστικά το τρίποντο στο 89' με τον Μουκουντί να βγάζει με βαθιά μπαλιά τον Πιερό τετ α τετ, αλλά τον Αϊτινό φορ να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι με το δυνατό του τελείωμα. Το 1-0 αρκούσε στην ΑΕΚ για να πάρει το τρίποντο, με τον Σιαμπάνη στο 91' να μπλοκάρει το πλασέ του Ζοάο Μάριο στην τελευταία φάση του ματς.

MVP: Ο Πιερό χρίστηκε ξανά σκόρερ με ψύχραιμη εκτέλεση με το κεφάλι και έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ, με τον Αϊτινό φορ να βοηθάει και στα σπασίματα της μπάλας μπροστά.

Στο ύψος τους: Ο Ελίασον για την άψογη ασίστ με τη σέντρα για τον Πιερό. Ρέλβας και Μουκουντί δεν επέτρεψαν στο να δημιουργεί καμία ουσιαστική απειλή.

Αδύναμος κρίκος: Η ΑΕΚ δεν πήρε πράγματα στην επίθεση από τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ, ενώ και ο σχηματισμός του 4-4-2 μαζί με τον Πιερό δεν τον βοήθησε.

Η γκάφα: Η ανασταλτική λειτουργία του Βόλου στη φάση του γκολ του Πιερό. Παρά την πειθαρχία τους αμυντικά, οι κυανέρυθροι πιάστηκαν στον ύπνο εκεί.

Το στραγάλι: Ο Φωτιάς δε είχε κάποια δύσκολη φάση στο ματς. Έκανε μια σωστή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Το 4-4-2 δεν βγήκε για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος κατά το οποίο η Ένωση έπασχε στη δημιουργία απέναντι σε έναν καλά οργανωμένο Βόλο. Οι κιτρινόμαυροι βρήκαν σχετικά γρήγορα στο δεύτερο μέρος το γκολ που τους έδωσε το προβάδισμα και έπειτα με την αλλαγή σχηματισμού σε 4-2-3-1 παρότι δεν βρήκαν το δεύτερο γκολ ήταν πολύ πιο απελευθερωμένοι, ενώ συνολικά δεν επέτρεψαν στους κυανέρυθρους να απειλήσουν.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (65' Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μάνταλος (75' Μαρίν), Κοϊτά (75' Κουτέσα), Ελίασον (86' Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65' Ζοάο Μάριο), Πιερό.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Φορτούνα, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα (84' Θαρθάνα), Χουάνπι (73' Μακνί), Τζόκα, Λάμπρου (84' Ασεχνούν), Χάμουλιτς (90' Μύγας)