Στον Ολυμπιακό και τυπικά ο Θανάσης Χριστόπουλος
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Χριστόπουλο
Στον Ολυμπιακό ο Θανάσης Χριστόπουλος. Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ακαδημίας Ολυμπιακού. Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Θανάση Χριστόπουλου.
Ο αριστεροπόδαρος αμυντικός γεννήθηκε στον Βόλο στις 5 Ιανουαρίου 2008 και άρχισε την καριέρα του στην Ακαδημία Άθλου Αλμυρού.
Σε ηλικία 14 ετών συνέχισε στην Ακαδημία του Αστέρα Τρίπολης, ενώ το καλοκαίρι του 2024 έφυγε από την Ελλάδα για την Πολωνία και τη Legia Warszawa!
Θανάση καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό!
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