Με τον super Τσικίνιο να έχει... ντυθεί Ελ Καμπί και να πετυχαίνει τα γκολ-απαντήσεις (2) κάθε φορά που ο εξαιρετικός Λεβαδειακός ισοφάριζε, ο Ολυμπιακός νίκησε 3-2 σε ένα ματς... ροντέο που διήρκησε 110 (!!!) λεπτά λόγω προβλήματος στην επικοινωνία του διαιτητή με το VAR. O Ρέτσος άνοιξε το σκορ, οι Βοιωτοί ισοφάρισαν, δύο φορές για μερικά δευτερόλεπτα, με γκολάρες των Παλάσιος και Γκούμα. Δοκάρια οι Ποντένσε και Μουζακίτης.

Ματς που σαφώς θα θυμόμαστε για μήνες έγινε στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό να κερδίζει με 3-2 τον Λεβαδειακό μετά από 110 (!!!) λεπτά αγώνα εξαιτίας προβλήματος στο VAR αμέσως μετά το γκολ του Γκούμα με το οποίοι οι Βοιωτοί ισοφάρισαν για 2η φορά. Τελικά ο Τσικίνιο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθώς πέτυχε 2 γκολ και κυρίως το 3ο και καθοριστικό για τους Πειραιώτες! Ο Πορτογάλος ήταν εκείνος που πρακτικά έσωσε την παρτίδα και ενώ ο Λεβαδειακός ισοφάρισε 2 φορές. Παράπονα από τη μεριά των Πειραιωτών για τη στιγμή του 2-2 τόσο για το πρόβλημα με το VAR και τον μη έλεγχο όσο και για το γεγονός ότι υπήρχε οφσάιντ.

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Ολυμπιακός είχε μία 11άδα εντελώς αλλαγμένη σε σχέση με τον αγώνα με τον Αστέρα στο Κύπελλο. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Κοστίνια, κέντρο με Εσε, Μουζακίτη και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο. Ακρα με Στρεφέτσα και Ποντένσε.

Ο σχηματισμός του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν στο τέρμα, άμυνα με Τσάπρα, Άμπου Χάνα, Λιάγκα και Βήχο. Κέντρο με Τσοκάι, Τσιμπόλα και Κωστή και μπροστά οι Λαγιούς, Όζμπολτ και Παλάσιος.

Η εξαιρετική παρέμβαση του Μουζακίτη και οι φάσεις του Ολυμπιακού και με το δοκάρι του Ποντένσε

Και οι δύο ομάδες εξαρχής έβγαλαν μία διάθεση να παίξουν ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός βάλθηκε εξαρχής να βάλει δύσκολα στον αντίπαλό του κυρίως με τον Ποντένσε. Στο 10ο λεπτό ο Λεβαδειακός έφυγε μπροστά, ο Τζολάκης βγήκε πολύ έξω και η απομάκρυνσή του πήγε πάνω στον Κωστή που έδωσε ύψος στη μπάλα και θα πήγαινε γκολ εάν δεν ήταν ο Μουζακίτης να την κόψει. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν φάση από τα πόδια του Κοστίνια με τον Χάνα να διώχνει προς τα πίσω σε μία φάση που θα μπορούσε να βάλει αυτογκόλ.

Οι Πειραιώτες στη συνέχεια είχαν σουτ με τους Έσε, Τσικίνιο και Μουζακίτη αλλά δίχως αντίκρισμα. Στο 29' ο Λοντίγκιν είχε μία πολύ μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Τσικίνιο. Στο 34ο λεπτό ο Ποντένσε είχε εκτέλεση φάουλ στο δοκάρι που για λίγο δεν πήγε στα δίχτυα και μετά ο Έσε ένα σουτ στην επαναφορά. Στο 42ο λεπτό ο Ελ Καμπί είχε μία κεφαλιά που πέρασε έξω.

Δοκάρι και γκολ στο 43ο λεπτό έπειτα από στατική φάση του Μουζακίτη

Ο Ολυμπιακός κατάφερε τελικώς να βρει πριν τη λήξη του πρώτου 45λεπτου το 1-0 χάρις σε εκτέλεση κόρνερ. Η μπάλα έφυγε από τα πόδια του Μουζακίτη για το κεφάλι του Ρέτσου. Αρχικά βρήκε δοκάρι και στη συνέχεια θα πήγαινε στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ.

Οι Ποντένσε και Μουζακίτης απείλησαν για το 2-0 αλλά ήρθε το 1-1 και το 2-1 του Τσικίνιο

Στην επανάληψη και έως το 55ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν ήδη 2 καλές φάσεις. Η πρώτη από τα πόδια του Έλληνα χαφ και η 2η από τον Πορτογάλο που είχε σουτ πολύ λίγο έξω. Ο Λεβαδειακός στο 59' βρήκε το γκολ για το 1-1. Ο Παλάσιος ήταν που έκλεψε τη μπάλα από τον Ποντένσε, συνεργάστηκε με τον Όζμπολτ και με δυνατό σουτ σκόραρε για τους φιλοξενούμενους και ενώ η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι.

Ο Ολυμπιακός ωστόσο θα σκόραρε σχεδόν αμέσως. Ο Μουζακίτης έκανε το σουτ που βρήκε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τσικίνιο από κοντά βρήκε δίχτυα έπειτα από κεφαλιά (στο 60ό λεπτό). Στο 74' οι Ερυθρόλευκοι είχαν φάση από τα πόδια του Ζέλσον με τον Λοντίγκιν να αποκρούει δύσκολα.

Ο Λεβαδειακός το 2-2, το πρόβλημα με το VAR για πάνω από 10 λεπτά και ο Τσικίνιο το 3-2!

Οι Βοιωτοί έδειξαν ξανά το πόσο σκληρό καρύδι φέρνοντας το σκορ στα ίσα. Ο Μανθάτης έκανε κεφαλιά - πάσα και ο Γκούμας με πολύ καλό γυριστό έκανε το 2-2. Στη συνέχεια υπήρξε μπέρδεμα και αναμονή με το VAR για πάνω από 10 λεπτά καθώς φαινόταν ότι ο διαιτητής δεν άκουγε την επικοινωνία. Τελικώς το 2-2 θα επικυρωνόταν και ενώ το θέμα με το VAR δεν λύθηκε. Ο Τσικίνιο στις καθυστερήσεις ήταν εκείνος που σκόραρε με σουτ για το τελικό 3-2! Ουσιαστικά οι Τσιμπόλα και Λιάγκας δεν κατάφεραν να κόψουν τον Τσικίνιο, ο οποίος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Ολυμπιακό (στο 96')!

MVP: Ο Τσικίνιο ξεκάθαρα. Ο Πορτογάλος έχοντας σκοράρει 2 φορές έδωσε την καίρια λύση στον αγώνα για να έρθει το τελικό 3-2 υπέρ των Πειραιωτών.

Εδώ μπαίνει και ο Μουζακίτης παρά τα λάθη του για 3 λόγους. Πρώτον σώζει τους Πειραιώτες σε φάση που πήγαινε για βέβαιο γκολ και 2ον είναι ο παίκτης που φτιάχνει τη φάση του 1-0 από το κόρνερ του και είναι αυτός που είναι και στο 2-1.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ολυμπιακός είχε ορεξάτο τον Ποντένσε και προσπάθησε να απειλήσει όσο περισσότερο γινόταν. Οι μεσοεπιθετικοί του Λεβαδειακού προσπάθησαν πολύ και μάλιστα ο Κύπριος είχε και τη σημαντική φάση των Βοιωτών στο 10ο λεπτό. Φυσικά σε αυτήν την κατηγορία είναι και ο Παλάσιος για το γκολ του αλλά και ο Γκούμας για το 2-2.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η άμυνα των Βοιωτών δεν ανταποκρίθηκε στη φάση του γκολ του Ρέτσου ενώ ο Άμπου Χάνα θα μπορούσε να είχε βάλει αυτογκόλ στη μπαλια του Κοστίνια. Όπως δεν είχε καλή αντίδραση και στο 2-1 του Τσικίνιο αλλά και στο 3-2 του Πορτογάλου. Και οι Ερυθρολευκοι είχαν ορισμένα ζητήματα στα μετόπισθέν τους.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε εδώ τη στιγμή του 3-2. Ξεκάθαρα για το πως χάνουν οι παίκτες του Λεβαδειακού τον σκόρερ Τσικίνιο.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε ορισμένα θέματα η διαιτησία σε επίπεδο φάουλ και καρτών (άρα πειθαρχικού ελέγχου). Υπήρξε και μία διακοπή στο πρώτο 45λεπτο λόγω προβλημάτων ενδοεπικοινωνίας. Φυσικά η επίμαχη φάση είναι αυτή του 2-2, που υπήρξε πολύ μεγάλο θέμα με το VAR και ενώ ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται και το πρόβλημα που προέκυψε αλλά και για ότι υπήρχε οφσάιντ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Πολύ σκληρός αντίπαλος ο Λεβαδειακός. Έκανε το 2-2 παρότι βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ και δυσκόλεψε για τα καλά τον Ολυμπιακό. Χωρίς τον Τσικίνιο οι Πειραιωτες δεν θα έλυναν τον γόρδιο δεσμό τους αλλά το έκαναν τελικώς, έχοντας πάντως γενικά ουκ ολίγες φάσεις να βρουν δίχτυα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα, Κοστίνια (76' Ροντινέι), Εσε, Μουζακίτης (65' Γκαρθία), Τσικίνιο, Ελ Καμπί (90+ Ταρέμι), Στρεφέτσα (65' Ζέλσον) και Ποντένσε (76' Καμπελά).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Άμπου Χάνα, Λιάγκας, Βήχος, Τσοκάι (75' Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς (75' Μανθάτης), Όζμπολτ και Παλάσιος (90+ Πεντρόζο).